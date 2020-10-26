https://ria.ru/20201026/lg-1581557403.html
LG представила недорогой смартфон, защищенный по стандарту армии США
Компания LG выпустила новый смартфон LG Q52, который отличается защитой по военному стандарту США. О новом гаджете сообщает сам производитель. РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T12:45
2020-10-26T12:45
2020-10-26T12:45
риа наука
google android
lg electronics
технологии
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<strong>МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. </strong>Компания LG выпустила новый смартфон LG Q52, который отличается защитой по военному стандарту <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. О новом гаджете <u><a href="https://live.lge.co.kr/lg-q52/">сообщает</a></u> сам производитель.Смартфон построен на бюджетной платформе MediaTek Helio P35, производительность которой невысока. Здесь нет поддержки работы в мобильных сетях пятого поколения. Разрешение 6,6-дюймового экрана составляет всего 1600 x 720 пикселей, в него врезана 13-Мп селфи-камера.Модель получила 4 основных камеры — на 48, 8, 2 и 2 Мп. Устройство получило 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти. Есть здесь и аудиоджек, и поддержка бесконтактных платежей. Объем аккумулятора составляет 4000 мАч. Главное достоинство смартфона — сертификация по американскому военному стандарту MIL-STD-810G. Так, LG Q52 без последствий должен пережить падение на твердую поверхность.LG Q52 сначала появится на южнокорейском рынке. Там за смартфон просят 300 долларов (примерно 23 000 рублей по текущему курсу).
https://ria.ru/20201005/gibkiy-televizor-1578272231.html
1
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
google android, lg electronics, технологии
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.
Компания LG выпустила новый смартфон LG Q52, который отличается защитой по военному стандарту США
. О новом гаджете сообщает
сам производитель.
Смартфон построен на бюджетной платформе MediaTek Helio P35, производительность которой невысока. Здесь нет поддержки работы в мобильных сетях пятого поколения. Разрешение 6,6-дюймового экрана составляет всего 1600 x 720 пикселей, в него врезана 13-Мп селфи-камера.
Модель получила 4 основных камеры — на 48, 8, 2 и 2 Мп. Устройство получило 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти. Есть здесь и аудиоджек, и поддержка бесконтактных платежей. Объем аккумулятора составляет 4000 мАч.
Главное достоинство смартфона — сертификация по американскому военному стандарту MIL-STD-810G. Так, LG Q52 без последствий должен пережить падение на твердую поверхность.
LG Q52 сначала появится на южнокорейском рынке. Там за смартфон просят 300 долларов (примерно 23 000 рублей по текущему курсу).