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https://ria.ru/20201026/lg-1581557403.html
LG представила недорогой смартфон, защищенный по стандарту армии США
Компания LG выпустила новый смартфон LG Q52, который отличается защитой по военному стандарту США. О новом гаджете сообщает сам производитель. РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T12:45
2020-10-26T12:45
риа наука
google android
lg electronics
технологии
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<strong>МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. </strong>Компания LG выпустила новый смартфон LG Q52, который отличается защитой по военному стандарту <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. О новом гаджете <u><a href="https://live.lge.co.kr/lg-q52/">сообщает</a></u> сам производитель.Смартфон построен на бюджетной платформе MediaTek Helio P35, производительность которой невысока. Здесь нет поддержки работы в мобильных сетях пятого поколения. Разрешение 6,6-дюймового экрана составляет всего 1600 x 720 пикселей, в него врезана 13-Мп селфи-камера.Модель получила 4 основных камеры — на 48, 8, 2 и 2 Мп. Устройство получило 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти. Есть здесь и аудиоджек, и поддержка бесконтактных платежей. Объем аккумулятора составляет 4000 мАч. Главное достоинство смартфона — сертификация по американскому военному стандарту MIL-STD-810G. Так, LG Q52 без последствий должен пережить падение на твердую поверхность.LG Q52 сначала появится на южнокорейском рынке. Там за смартфон просят 300 долларов (примерно 23 000 рублей по текущему курсу).
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google android, lg electronics, технологии

LG представила недорогой смартфон, защищенный по стандарту армии США

12:45 26.10.2020
 
© LGLG Q52
LG Q52 - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© LG
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Компания LG выпустила новый смартфон LG Q52, который отличается защитой по военному стандарту США. О новом гаджете сообщает сам производитель.
Смартфон построен на бюджетной платформе MediaTek Helio P35, производительность которой невысока. Здесь нет поддержки работы в мобильных сетях пятого поколения. Разрешение 6,6-дюймового экрана составляет всего 1600 x 720 пикселей, в него врезана 13-Мп селфи-камера.
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Модель получила 4 основных камеры — на 48, 8, 2 и 2 Мп. Устройство получило 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти. Есть здесь и аудиоджек, и поддержка бесконтактных платежей. Объем аккумулятора составляет 4000 мАч.
Главное достоинство смартфона — сертификация по американскому военному стандарту MIL-STD-810G. Так, LG Q52 без последствий должен пережить падение на твердую поверхность.
LG Q52 сначала появится на южнокорейском рынке. Там за смартфон просят 300 долларов (примерно 23 000 рублей по текущему курсу).
 
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