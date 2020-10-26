Россия построит три самых мощных в мире атомных ледокола "Лидер"
21:02 26.10.2020 (обновлено: 23:39 26.10.2020)
© Росатом3D модель ледокола "Лидер"
© Росатом
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Для освоения Арктики Россия построит три самых мощных в мире атомных ледокола проекта "Лидер" и пять ледоколов проекта 2222.
В стране также появятся 16 аварийно-спасательных и буксирно-спасательных судов различной мощности, три гидрографических и два лоцмейстерских судна. Об этом сообщается в указе президента "О Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года", опубликованном на портале правовой информации.
21 октября, 17:07Мишустин назвал новый ледокол "Арктика" произведением искусства
Атомоходы проекта "Лидер" нужны для обеспечения круглогодичного судоходства по Северному морскому пути. Основные характеристики атомоходов типа "Лидер": мощность — 120 МВт (на валах); скорость хода — 22 узла (по чистой воде); длина — 209 метров; ширина — 47,7 метра; ледопроходимость (максимальная) — четыре метра; водоизмещение при осадке по кильватерной линии — почти 70 тысяч тонн. Состав основного оборудования энергетической установки: ядерная энергетическая установка с двумя реакторами типа РИТМ-400; паротурбинная установка с четырьмя турбогенераторами по 37 МВт каждый; система электродвижения с четырьмя гребными электродвигателями по 30 МВт каждый.
Атомные ледоколы проекта 22220 — самые большие в мире. Они обеспечивают лидерство России в Арктике. Длина судна — 173,3 метра, ширина — 34 метра, водоизмещение — 33,5 тысячи тонн.
Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.