https://ria.ru/20201026/kurs-1581572367.html

Официальный курс евро на вторник вырос на три копейки

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 3,47 копейки - до 90,4489 рубля, курс доллара уменьшился на 2,24 копейки, до 76,4443... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T13:57

2020-10-26T13:57

2020-10-26T13:57

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

динамика курсов валют

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 3,47 копейки - до 90,4489 рубля, курс доллара уменьшился на 2,24 копейки, до 76,4443 рубля, следует из данных <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank">Банка России</a>.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, выросла на 0,33 копейки, составив 82,7464 рубля.

https://ria.ru/20201020/nalichnye-1580541977.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика