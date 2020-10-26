https://ria.ru/20201026/kuban-1581630791.html

Региональная строительная компания Кубани достроит проблемные дома

Региональная строительная компания приступила к достройке первых проблемных домов в Краснодарском крае, сообщает администрация региона со ссылкой на губернатора РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T18:04

2020-10-26T18:04

2020-10-26T20:45

краснодарский край

фонд защиты прав дольщиков

жилье

вениамин кондратьев

краснодарский край

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<strong>КРАСНОДАР, 26 окт - РИА Новости.</strong> Региональная строительная компания приступила к достройке первых проблемных домов в <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарском крае</a>, сообщает администрация региона со ссылкой на губернатора <a href="http://ria.ru/person_Veniamin_Kondratev/" target="_blank" data-auto="true">Вениамина Кондратьева</a>.По словам главы региона, несмотря на непростой год, край продолжает активно решать проблемы с долгостроями."Уже сегодня "Региональная строительная компания Краснодарского края" зашла на два объекта – жилые комплексы "Парусная регата" и "Иван да Марья". Здесь больше тысячи человек уже много лет ждут ключи от своих квартир", – приводятся в сообщении слова Кондратьева.Уточняется, что компания будет достраивать объекты совместно с краевым <a href="http://ria.ru/organization_Fond_zashhity_prav_dolshhikov/" target="_blank" data-auto="true">Фондом защиты прав дольщиков</a>. В ближайшее время она станет генподрядчиком еще по нескольким объектам.Региональная организация, единственным акционером которой является администрация края, была создана в прошлом году по поручению губернатора Кондратьева в ходе одной из встреч с обманутыми дольщиками. Она займется непосредственной достройкой проблемных объектов, для которых не удалось найти инвесторов.Кроме того, по решению губернатора финансирование достройки проблемных домов осуществляется из краевого бюджета. Как поясняют краевые власти, это касается только инвестиционно-непривлекательных объектов. Уже достроены и сданы ЖК "Форт Карасун", "Талисман", "Территория счастья", "Южный" и "Валентина".

https://ria.ru/20201026/kuban-1581625404.html

https://ria.ru/20201026/kuban-1581611523.html

краснодарский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фонд защиты прав дольщиков, жилье, вениамин кондратьев, краснодарский край