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Краснодарский край
https://ria.ru/20201026/kuban-1581630791.html
Региональная строительная компания Кубани достроит проблемные дома
Региональная строительная компания приступила к достройке первых проблемных домов в Краснодарском крае, сообщает администрация региона со ссылкой на губернатора РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T18:04
2020-10-26T20:45
краснодарский край
фонд защиты прав дольщиков
жилье
вениамин кондратьев
краснодарский край
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<strong>КРАСНОДАР, 26 окт - РИА Новости.</strong> Региональная строительная компания приступила к достройке первых проблемных домов в <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарском крае</a>, сообщает администрация региона со ссылкой на губернатора <a href="http://ria.ru/person_Veniamin_Kondratev/" target="_blank" data-auto="true">Вениамина Кондратьева</a>.По словам главы региона, несмотря на непростой год, край продолжает активно решать проблемы с долгостроями."Уже сегодня "Региональная строительная компания Краснодарского края" зашла на два объекта – жилые комплексы "Парусная регата" и "Иван да Марья". Здесь больше тысячи человек уже много лет ждут ключи от своих квартир", – приводятся в сообщении слова Кондратьева.Уточняется, что компания будет достраивать объекты совместно с краевым <a href="http://ria.ru/organization_Fond_zashhity_prav_dolshhikov/" target="_blank" data-auto="true">Фондом защиты прав дольщиков</a>. В ближайшее время она станет генподрядчиком еще по нескольким объектам.Региональная организация, единственным акционером которой является администрация края, была создана в прошлом году по поручению губернатора Кондратьева в ходе одной из встреч с обманутыми дольщиками. Она займется непосредственной достройкой проблемных объектов, для которых не удалось найти инвесторов.Кроме того, по решению губернатора финансирование достройки проблемных домов осуществляется из краевого бюджета. Как поясняют краевые власти, это касается только инвестиционно-непривлекательных объектов. Уже достроены и сданы ЖК "Форт Карасун", "Талисман", "Территория счастья", "Южный" и "Валентина".
https://ria.ru/20201026/kuban-1581625404.html
https://ria.ru/20201026/kuban-1581611523.html
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фонд защиты прав дольщиков, жилье, вениамин кондратьев, краснодарский край

Региональная строительная компания Кубани достроит проблемные дома

18:04 26.10.2020 (обновлено: 20:45 26.10.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСтроительство
Строительство - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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КРАСНОДАР, 26 окт - РИА Новости. Региональная строительная компания приступила к достройке первых проблемных домов в Краснодарском крае, сообщает администрация региона со ссылкой на губернатора Вениамина Кондратьева.
По словам главы региона, несмотря на непростой год, край продолжает активно решать проблемы с долгостроями.
"Уже сегодня "Региональная строительная компания Краснодарского края" зашла на два объекта – жилые комплексы "Парусная регата" и "Иван да Марья". Здесь больше тысячи человек уже много лет ждут ключи от своих квартир", – приводятся в сообщении слова Кондратьева.
Уточняется, что компания будет достраивать объекты совместно с краевым Фондом защиты прав дольщиков. В ближайшее время она станет генподрядчиком еще по нескольким объектам.
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Региональная организация, единственным акционером которой является администрация края, была создана в прошлом году по поручению губернатора Кондратьева в ходе одной из встреч с обманутыми дольщиками. Она займется непосредственной достройкой проблемных объектов, для которых не удалось найти инвесторов.
Кроме того, по решению губернатора финансирование достройки проблемных домов осуществляется из краевого бюджета. Как поясняют краевые власти, это касается только инвестиционно-непривлекательных объектов. Уже достроены и сданы ЖК "Форт Карасун", "Талисман", "Территория счастья", "Южный" и "Валентина".
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Краснодарский крайФонд защиты прав дольщиковЖильеВениамин КондратьевКраснодарский край
 
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