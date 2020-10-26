Кубань хочет внести программу восстановления рек в нацпроект "Экология"
КРАСНОДАР, 26 окт - РИА Новости. Власти Краснодарского края планируют внести программу восстановления рек региона в нацпроект "Экология", сообщает администрация края.
"(Губернатор) Вениамин Кондратьев поручил подготовить документы для внесения программы восстановления рек Кубани в нацпроект "Экология". Такую задачу глава региона поставил своим заместителям на краевом совещании по реализации федеральных и краевых программ", - говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что возможности восстановления кубанских рек в рамках профильного нацпроекта губернатор обсуждал с министром природных ресурсов России Дмитрием Кобылкиным в конце августа текущего года. "На уровне региона проект восстановления и улучшения экологического состояния ряда водных объектов уже разработан", - отмечают краевые власти.
Уточняется, что на начальном этапе запланировано укрепление берегов, увеличение проточности речного русла на шести участках рек Динского, Кореновского, Брюховецкого и Калининского районов. Их общая протяженность составляет 66,2 километра. "На эти работы необходимо 2,7 миллиарда рублей. Большую часть средств регион планирует получить за счет включения в национальный проект "Экология", - добавили в ведомстве.
Губернатор поручил своим заместителям Андрею Коробке и Сергею Болдину подготовить пакет документов в правительство РФ. "Мы заинтересованы в полноводности кубанских рек, мелиорация полей необходима сельскому хозяйству для получения урожаев. В целом нам нужно вводить больше орошаемых земель. От этого зависит рост урожайности зерна, риса, овощей", – приводятся в сообщении слова главы региона.