https://ria.ru/20201026/kuban-1581625404.html

Кубань хочет внести программу восстановления рек в нацпроект "Экология"

Власти Краснодарского края планируют внести программу восстановления рек региона в нацпроект "Экология", сообщает администрация края. РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T17:42

2020-10-26T17:42

2020-10-26T17:42

краснодарский край

новости - экология

андрей коробка

вениамин кондратьев

краснодарский край

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/151683/50/1516835076_0:193:2956:1856_1400x0_80_0_0_03e8a0a3f69b5310db935157da8cf812.jpg

<strong>КРАСНОДАР, 26 окт - РИА Новости.</strong> Власти <a href="https://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj" target="_blank">Краснодарского края</a> планируют внести программу восстановления рек региона в нацпроект "Экология", сообщает администрация края.В ведомстве напомнили, что возможности восстановления кубанских рек в рамках профильного нацпроекта губернатор обсуждал с министром природных ресурсов России Дмитрием Кобылкиным в конце августа текущего года. "На уровне региона проект восстановления и улучшения экологического состояния ряда водных объектов уже разработан", - отмечают краевые власти.Уточняется, что на начальном этапе запланировано укрепление берегов, увеличение проточности речного русла на шести участках рек Динского, Кореновского, Брюховецкого и Калининского районов. Их общая протяженность составляет 66,2 километра. "На эти работы необходимо 2,7 миллиарда рублей. Большую часть средств регион планирует получить за счет включения в национальный проект "Экология", - добавили в ведомстве.<a href="https://ria.ru/person_Veniamin_Kondratev" target="_blank">Губернатор</a> поручил своим заместителям Андрею Коробке и Сергею Болдину подготовить пакет документов в правительство РФ. "Мы заинтересованы в полноводности кубанских рек, мелиорация полей необходима сельскому хозяйству для получения урожаев. В целом нам нужно вводить больше орошаемых земель. От этого зависит рост урожайности зерна, риса, овощей", – приводятся в сообщении слова главы региона.

https://ria.ru/20201020/kuban-1580623651.html

краснодарский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - экология, андрей коробка, вениамин кондратьев, краснодарский край, экономика