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Краснодарский край
https://ria.ru/20201026/kuban-1581625404.html
Кубань хочет внести программу восстановления рек в нацпроект "Экология"
Власти Краснодарского края планируют внести программу восстановления рек региона в нацпроект "Экология", сообщает администрация края. РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T17:42
2020-10-26T17:42
краснодарский край
новости - экология
андрей коробка
вениамин кондратьев
краснодарский край
экономика
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<strong>КРАСНОДАР, 26 окт - РИА Новости.</strong> Власти <a href="https://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj" target="_blank">Краснодарского края</a> планируют внести программу восстановления рек региона в нацпроект "Экология", сообщает администрация края.В ведомстве напомнили, что возможности восстановления кубанских рек в рамках профильного нацпроекта губернатор обсуждал с министром природных ресурсов России Дмитрием Кобылкиным в конце августа текущего года. "На уровне региона проект восстановления и улучшения экологического состояния ряда водных объектов уже разработан", - отмечают краевые власти.Уточняется, что на начальном этапе запланировано укрепление берегов, увеличение проточности речного русла на шести участках рек Динского, Кореновского, Брюховецкого и Калининского районов. Их общая протяженность составляет 66,2 километра. "На эти работы необходимо 2,7 миллиарда рублей. Большую часть средств регион планирует получить за счет включения в национальный проект "Экология", - добавили в ведомстве.<a href="https://ria.ru/person_Veniamin_Kondratev" target="_blank">Губернатор</a> поручил своим заместителям Андрею Коробке и Сергею Болдину подготовить пакет документов в правительство РФ. "Мы заинтересованы в полноводности кубанских рек, мелиорация полей необходима сельскому хозяйству для получения урожаев. В целом нам нужно вводить больше орошаемых земель. От этого зависит рост урожайности зерна, риса, овощей", – приводятся в сообщении слова главы региона.
https://ria.ru/20201020/kuban-1580623651.html
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новости - экология, андрей коробка, вениамин кондратьев, краснодарский край, экономика

Кубань хочет внести программу восстановления рек в нацпроект "Экология"

17:42 26.10.2020
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКубанская набережная в Краснодаре
Кубанская набережная в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 26 окт - РИА Новости. Власти Краснодарского края планируют внести программу восстановления рек региона в нацпроект "Экология", сообщает администрация края.

"(Губернатор) Вениамин Кондратьев поручил подготовить документы для внесения программы восстановления рек Кубани в нацпроект "Экология". Такую задачу глава региона поставил своим заместителям на краевом совещании по реализации федеральных и краевых программ", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что возможности восстановления кубанских рек в рамках профильного нацпроекта губернатор обсуждал с министром природных ресурсов России Дмитрием Кобылкиным в конце августа текущего года. "На уровне региона проект восстановления и улучшения экологического состояния ряда водных объектов уже разработан", - отмечают краевые власти.
Уточняется, что на начальном этапе запланировано укрепление берегов, увеличение проточности речного русла на шести участках рек Динского, Кореновского, Брюховецкого и Калининского районов. Их общая протяженность составляет 66,2 километра. "На эти работы необходимо 2,7 миллиарда рублей. Большую часть средств регион планирует получить за счет включения в национальный проект "Экология", - добавили в ведомстве.
Губернатор поручил своим заместителям Андрею Коробке и Сергею Болдину подготовить пакет документов в правительство РФ. "Мы заинтересованы в полноводности кубанских рек, мелиорация полей необходима сельскому хозяйству для получения урожаев. В целом нам нужно вводить больше орошаемых земель. От этого зависит рост урожайности зерна, риса, овощей", – приводятся в сообщении слова главы региона.
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Краснодарский крайНовости - ЭкологияАндрей КоробкаВениамин КондратьевКраснодарский крайЭкономика
 
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