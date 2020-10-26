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Краснодарский край
https://ria.ru/20201026/kuban-1581611523.html
Кубань засеяла около 1,8 миллиона гектаров озимыми культурами
Краснодарский край завершил сев озимых культур под урожай следующего года, большая часть площадей – около 1,6 миллиона гектаров - отдана под пшеницу, что... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T16:47
2020-10-26T16:47
краснодарский край
вениамин кондратьев
краснодарский край
экономика
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<strong>КРАСНОДАР, 26 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарский край</a> завершил сев озимых культур под урожай следующего года, большая часть площадей – около 1,6 миллиона гектаров - отдана под пшеницу, что соответствует уровню прошлого года, заявил журналистам губернатор <a href="http://ria.ru/person_Veniamin_Kondratev/" target="_blank" data-auto="true">Вениамин Кондратьев</a>."Край завершил сев озимых культур. Погодные условия позволили аграриям провести работы в оптимальные сроки и заложить хорошую основу для урожая будущего года. Озимыми культурами на Кубани засеяно порядка 1,8 миллиона гектаров, большая часть площадей – 1,6 миллиона гектаров – отдано под пшеницу. Традиционно наши аграрии используют преимущественно семена кубанской селекции", - сказал глава края.Он добавил, что регион в текущем году сделал акцент на озимом рапсе. "Увеличили площади сева более чем на 60%. Это экспортно-ориентированная культура. Продукция из рапса, прежде всего, масло, востребована на европейских рынках. Кубанские товары, уверен, займут свою нишу", - отметил губернатор.Зерно - один из основных экспортных товаров Краснодарского края. Его поставки осуществляются в 80 стран мира. В рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" к 2024 году объемы планируется увеличить до 15,5 миллиона тонн. Также за счет использования элитных семян, внедрения научных технологий, восстановления и строительства мелиоративных систем планируется увеличить объем производства масличных культур до 2,3 миллиона тонн.Краснодарский край в 2019 году засеял озимые на площади 1,772 миллиона гектаров. Всего урожай региона в прошлом году составил 11,1 миллиона тонн зерна, что почти на 700 тысяч тонн больше, чем в предыдущем году.
https://ria.ru/20200907/sev-1576868306.html
https://ria.ru/20201023/podderzhka-1581279471.html
краснодарский край
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вениамин кондратьев, краснодарский край, экономика

Кубань засеяла около 1,8 миллиона гектаров озимыми культурами

16:47 26.10.2020
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСев озимых зерновых в Краснодарском крае
Сев озимых зерновых в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 26 окт - РИА Новости. Краснодарский край завершил сев озимых культур под урожай следующего года, большая часть площадей – около 1,6 миллиона гектаров - отдана под пшеницу, что соответствует уровню прошлого года, заявил журналистам губернатор Вениамин Кондратьев.
"Край завершил сев озимых культур. Погодные условия позволили аграриям провести работы в оптимальные сроки и заложить хорошую основу для урожая будущего года. Озимыми культурами на Кубани засеяно порядка 1,8 миллиона гектаров, большая часть площадей – 1,6 миллиона гектаров – отдано под пшеницу. Традиционно наши аграрии используют преимущественно семена кубанской селекции", - сказал глава края.
Сев озимых зерновых - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
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Почти 20% озимых культур посеяли аграрии Подмосковья
Он добавил, что регион в текущем году сделал акцент на озимом рапсе. "Увеличили площади сева более чем на 60%. Это экспортно-ориентированная культура. Продукция из рапса, прежде всего, масло, востребована на европейских рынках. Кубанские товары, уверен, займут свою нишу", - отметил губернатор.
Зерно - один из основных экспортных товаров Краснодарского края. Его поставки осуществляются в 80 стран мира. В рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" к 2024 году объемы планируется увеличить до 15,5 миллиона тонн. Также за счет использования элитных семян, внедрения научных технологий, восстановления и строительства мелиоративных систем планируется увеличить объем производства масличных культур до 2,3 миллиона тонн.
Краснодарский край в 2019 году засеял озимые на площади 1,772 миллиона гектаров. Всего урожай региона в прошлом году составил 11,1 миллиона тонн зерна, что почти на 700 тысяч тонн больше, чем в предыдущем году.
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Краснодарский крайВениамин КондратьевКраснодарский крайЭкономика
 
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