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Путин поручил рассмотреть дальнейшее снижение ставки по кредитам МСП
Президент России Владимир Путин поручил до 31 марта рассмотреть возможность дальнейшего снижения процентной ставки по кредитам для субъектов малого и среднего... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T18:30
2020-10-26T18:30
андрей белоусов
владимир путин
экономика
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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поручил до 31 марта рассмотреть возможность дальнейшего снижения процентной ставки по кредитам для субъектов малого и среднего предпринимательства, сообщается на сайте Кремля.Соответствующее поручение дано по итогам расширенного заседания президиума Госсовета.Первый вице-премьер РФ <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Belousov/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Белоусов</a> в сентябре говорил, что система льготного кредитования малого бизнеса получит дальнейшее развитие. Так, планируется в 2021 году выйти на средний уровень процента по субсидируемым кредитам не выше 7% годовых. Сейчас это – 8,5%, а средняя ставка по кредитам, которые получают малые и средние компании вне этой системы, составляет около 10%, напомнил Белоусов. Позже он отмечал, что малый и средний бизнес в 2021 году получит льготных кредитов под 7% не менее чем на 700 миллиардов рублей."Рассмотреть возможность снижения процентной ставки по кредитам для субъектов малого и среднего предпринимательства путем предоставления из федерального бюджета российским кредитным организациям субсидий на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019–2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной ставке", - говорится в сообщении.Соответствующий доклад должен быть предоставлен до 31 марта 2021 года."Программа 1764" реализуется в 2019-2024 годах и предполагает льготное кредитование по ставке не выше 8,5% годовых на инвестиционные цели, пополнение оборотных средств или рефинансирование ранее выданных кредитов. Льготное финансирование могут получить малый и средний бизнес из 20 приоритетных отраслей согласно условиям госпрограммы.
https://ria.ru/20201025/kudrin-1581451111.html
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андрей белоусов, владимир путин, экономика

Путин поручил рассмотреть дальнейшее снижение ставки по кредитам МСП

18:30 26.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеосвязи совещание по экономическим вопросам
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеосвязи совещание по экономическим вопросам - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 31 марта рассмотреть возможность дальнейшего снижения процентной ставки по кредитам для субъектов малого и среднего предпринимательства, сообщается на сайте Кремля.
Соответствующее поручение дано по итогам расширенного заседания президиума Госсовета.
Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в сентябре говорил, что система льготного кредитования малого бизнеса получит дальнейшее развитие. Так, планируется в 2021 году выйти на средний уровень процента по субсидируемым кредитам не выше 7% годовых. Сейчас это – 8,5%, а средняя ставка по кредитам, которые получают малые и средние компании вне этой системы, составляет около 10%, напомнил Белоусов. Позже он отмечал, что малый и средний бизнес в 2021 году получит льготных кредитов под 7% не менее чем на 700 миллиардов рублей.
"Рассмотреть возможность снижения процентной ставки по кредитам для субъектов малого и среднего предпринимательства путем предоставления из федерального бюджета российским кредитным организациям субсидий на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019–2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной ставке", - говорится в сообщении.
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время парламентских слушаний О параметрах проекта федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
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Кудрин рассказал о возможности поддержки бизнеса и населения
Соответствующий доклад должен быть предоставлен до 31 марта 2021 года.
"Программа 1764" реализуется в 2019-2024 годах и предполагает льготное кредитование по ставке не выше 8,5% годовых на инвестиционные цели, пополнение оборотных средств или рефинансирование ранее выданных кредитов. Льготное финансирование могут получить малый и средний бизнес из 20 приоритетных отраслей согласно условиям госпрограммы.
 
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Андрей БелоусовВладимир ПутинЭкономика
 
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