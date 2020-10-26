https://ria.ru/20201026/kredity-1581638526.html
Путин поручил рассмотреть дальнейшее снижение ставки по кредитам МСП
Президент России Владимир Путин поручил до 31 марта рассмотреть возможность дальнейшего снижения процентной ставки по кредитам для субъектов малого и среднего... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T18:30
2020-10-26T18:30
2020-10-26T18:30
андрей белоусов
владимир путин
экономика
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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поручил до 31 марта рассмотреть возможность дальнейшего снижения процентной ставки по кредитам для субъектов малого и среднего предпринимательства, сообщается на сайте Кремля.Соответствующее поручение дано по итогам расширенного заседания президиума Госсовета.Первый вице-премьер РФ <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Belousov/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Белоусов</a> в сентябре говорил, что система льготного кредитования малого бизнеса получит дальнейшее развитие. Так, планируется в 2021 году выйти на средний уровень процента по субсидируемым кредитам не выше 7% годовых. Сейчас это – 8,5%, а средняя ставка по кредитам, которые получают малые и средние компании вне этой системы, составляет около 10%, напомнил Белоусов. Позже он отмечал, что малый и средний бизнес в 2021 году получит льготных кредитов под 7% не менее чем на 700 миллиардов рублей."Рассмотреть возможность снижения процентной ставки по кредитам для субъектов малого и среднего предпринимательства путем предоставления из федерального бюджета российским кредитным организациям субсидий на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019–2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной ставке", - говорится в сообщении.Соответствующий доклад должен быть предоставлен до 31 марта 2021 года."Программа 1764" реализуется в 2019-2024 годах и предполагает льготное кредитование по ставке не выше 8,5% годовых на инвестиционные цели, пополнение оборотных средств или рефинансирование ранее выданных кредитов. Льготное финансирование могут получить малый и средний бизнес из 20 приоритетных отраслей согласно условиям госпрограммы.
https://ria.ru/20201025/kudrin-1581451111.html
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей белоусов, владимир путин, экономика
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
поручил до 31 марта рассмотреть возможность дальнейшего снижения процентной ставки по кредитам для субъектов малого и среднего предпринимательства, сообщается на сайте Кремля.
Соответствующее поручение дано по итогам расширенного заседания президиума Госсовета.
Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов
в сентябре говорил, что система льготного кредитования малого бизнеса получит дальнейшее развитие. Так, планируется в 2021 году выйти на средний уровень процента по субсидируемым кредитам не выше 7% годовых. Сейчас это – 8,5%, а средняя ставка по кредитам, которые получают малые и средние компании вне этой системы, составляет около 10%, напомнил Белоусов. Позже он отмечал, что малый и средний бизнес в 2021 году получит льготных кредитов под 7% не менее чем на 700 миллиардов рублей.
"Рассмотреть возможность снижения процентной ставки по кредитам для субъектов малого и среднего предпринимательства путем предоставления из федерального бюджета российским кредитным организациям субсидий на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019–2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной ставке", - говорится в сообщении.
Соответствующий доклад должен быть предоставлен до 31 марта 2021 года.
"Программа 1764" реализуется в 2019-2024 годах и предполагает льготное кредитование по ставке не выше 8,5% годовых на инвестиционные цели, пополнение оборотных средств или рефинансирование ранее выданных кредитов. Льготное финансирование могут получить малый и средний бизнес из 20 приоритетных отраслей согласно условиям госпрограммы.