https://ria.ru/20201026/kredity-1581638526.html

Путин поручил рассмотреть дальнейшее снижение ставки по кредитам МСП

Президент России Владимир Путин поручил до 31 марта рассмотреть возможность дальнейшего снижения процентной ставки по кредитам для субъектов малого и среднего... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T18:30

2020-10-26T18:30

2020-10-26T18:30

андрей белоусов

владимир путин

экономика

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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поручил до 31 марта рассмотреть возможность дальнейшего снижения процентной ставки по кредитам для субъектов малого и среднего предпринимательства, сообщается на сайте Кремля.Соответствующее поручение дано по итогам расширенного заседания президиума Госсовета.Первый вице-премьер РФ <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Belousov/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Белоусов</a> в сентябре говорил, что система льготного кредитования малого бизнеса получит дальнейшее развитие. Так, планируется в 2021 году выйти на средний уровень процента по субсидируемым кредитам не выше 7% годовых. Сейчас это – 8,5%, а средняя ставка по кредитам, которые получают малые и средние компании вне этой системы, составляет около 10%, напомнил Белоусов. Позже он отмечал, что малый и средний бизнес в 2021 году получит льготных кредитов под 7% не менее чем на 700 миллиардов рублей."Рассмотреть возможность снижения процентной ставки по кредитам для субъектов малого и среднего предпринимательства путем предоставления из федерального бюджета российским кредитным организациям субсидий на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019–2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной ставке", - говорится в сообщении.Соответствующий доклад должен быть предоставлен до 31 марта 2021 года."Программа 1764" реализуется в 2019-2024 годах и предполагает льготное кредитование по ставке не выше 8,5% годовых на инвестиционные цели, пополнение оборотных средств или рефинансирование ранее выданных кредитов. Льготное финансирование могут получить малый и средний бизнес из 20 приоритетных отраслей согласно условиям госпрограммы.

https://ria.ru/20201025/kudrin-1581451111.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей белоусов, владимир путин, экономика