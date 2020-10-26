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В Чите возбудили дело из-за кражи трубы для подачи кислорода больным
Полиция возбудила уголовное дело после кражи 13 метров медной трубы для подачи кислорода больным коронавирусной инфекцией COVID-19 в горбольнице Читы, есть... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T07:16
2020-10-26T07:33
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<strong>КРАСНОЯРСК, 26 окт - РИА Новости.</strong> Полиция возбудила уголовное дело после кражи 13 метров медной трубы для подачи кислорода больным <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусной инфекцией COVID-19</a> в горбольнице <a href="http://ria.ru/location_CHita/" target="_blank" data-auto="true">Читы</a>, есть подозреваемый, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, знакомый с ситуацией.ЧП на территории читинской горбольницы номер 1, где лечат пациентов с коронавирусом, произошло 19 октября. Пять пациентов, нуждающиеся в бесперебойной подаче кислорода, были переведены в реанимацию другого корпуса. Никто не пострадал. На данный момент инженеры провели восстановительные работы. Все пациенты, кому необходим кислород, получают лечение в полном объеме. По факту кражи 13 метров трубы полиция начала проверку. По ее данным, трубу срезали с крыши, где работала бригада рабочих."Есть подозреваемый. Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ "Кража". Дело возбудила полиция", - сказал собеседник агентства.В краевом главке МВД ситуацию не комментируют. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, чита, происшествия

В Чите возбудили дело из-за кражи трубы для подачи кислорода больным

07:16 26.10.2020 (обновлено: 07:33 26.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 26 окт - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело после кражи 13 метров медной трубы для подачи кислорода больным коронавирусной инфекцией COVID-19 в горбольнице Читы, есть подозреваемый, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, знакомый с ситуацией.
ЧП на территории читинской горбольницы номер 1, где лечат пациентов с коронавирусом, произошло 19 октября. Пять пациентов, нуждающиеся в бесперебойной подаче кислорода, были переведены в реанимацию другого корпуса. Никто не пострадал.
На данный момент инженеры провели восстановительные работы. Все пациенты, кому необходим кислород, получают лечение в полном объеме. По факту кражи 13 метров трубы полиция начала проверку. По ее данным, трубу срезали с крыши, где работала бригада рабочих.
"Есть подозреваемый. Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ "Кража". Дело возбудила полиция", - сказал собеседник агентства.
В краевом главке МВД ситуацию не комментируют.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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