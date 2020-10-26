https://ria.ru/20201026/krazha-1581507956.html

В Чите возбудили дело из-за кражи трубы для подачи кислорода больным

Полиция возбудила уголовное дело после кражи 13 метров медной трубы для подачи кислорода больным коронавирусной инфекцией COVID-19 в горбольнице Читы, есть... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T07:16

2020-10-26T07:16

2020-10-26T07:33

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

чита

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1579092796_0:275:3072:2003_1400x0_80_0_0_acaacec4038de680fb2af961e9a4fe39.jpg

<strong>КРАСНОЯРСК, 26 окт - РИА Новости.</strong> Полиция возбудила уголовное дело после кражи 13 метров медной трубы для подачи кислорода больным <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусной инфекцией COVID-19</a> в горбольнице <a href="http://ria.ru/location_CHita/" target="_blank" data-auto="true">Читы</a>, есть подозреваемый, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, знакомый с ситуацией.ЧП на территории читинской горбольницы номер 1, где лечат пациентов с коронавирусом, произошло 19 октября. Пять пациентов, нуждающиеся в бесперебойной подаче кислорода, были переведены в реанимацию другого корпуса. Никто не пострадал. На данный момент инженеры провели восстановительные работы. Все пациенты, кому необходим кислород, получают лечение в полном объеме. По факту кражи 13 метров трубы полиция начала проверку. По ее данным, трубу срезали с крыши, где работала бригада рабочих."Есть подозреваемый. Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ "Кража". Дело возбудила полиция", - сказал собеседник агентства.В краевом главке МВД ситуацию не комментируют. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201019/maski-1580429220.html

4

чита

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, чита, происшествия