Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20201026/krasota-1581505004.html
Определены три принципа красоты
Некрасивые люди склонны переоценивать свою внешность, тогда как симпатичные часто более реалистично подходят к этому вопросу. К такому выводу, как сообщает... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T04:03
2020-10-26T04:03
риа наука
весь мир
копенгагенский университет
дания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569709538_0:100:1920:1180_1400x0_80_0_0_34246b0b8b0fcb9568eb8c44b9c3190c.jpg
<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Некрасивые люди склонны переоценивать свою внешность, тогда как симпатичные часто более реалистично подходят к этому вопросу. К такому выводу, как сообщает издание <a href="https://www.dr.dk/" target="_blank">DR</a>, пришли датские ученые.В ходе исследования экспертам удалось вывести три принципа красоты, которые действуют в любых условиях.Во-первых, речь идет о симметричном лице. Как утверждают ученые, люди предпочитают симметрию вовсе не потому, что общество просто договорилось считать это красивым. Дело в том, что она сигнализирует о хороших качествах, которые можно передать потомству. А асимметрия, напротив, сигнализирует о плохих генах, объяснил профессор кафедры социологии <a href="http://ria.ru/organization_Kopengagenskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Копенгагенского университета</a> Мадс Мейер Йегер.Вторым критерием красоты, по словам исследователей, является наличие черт лица, как можно более типичных для среднестатистического представителя вашего народа.Третий — ровная кожа. Темные круги под глазами, сыпь или тусклый цвет лица — все это может ухудшить оценку внешности другого человека.Ученые также выяснили, что следы воздействия солнца и морщины расцениваются как признак старости. И их тоже могут посчитать следствием плохого здоровья.
https://radiosputnik.ria.ru/20201021/kardashyan-1580150379.html
https://ria.ru/20201018/valeriya-1580342660.html
7
весь мир
дания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569709538_107:0:1814:1280_1400x0_80_0_0_21689ad292c88a20aafd23f46433ec06.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
весь мир, копенгагенский университет, дания

Определены три принципа красоты

04:03 26.10.2020
 
CC0 / Ichigo121212 / Косметика
Косметика - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
CC0 / Ichigo121212 /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Некрасивые люди склонны переоценивать свою внешность, тогда как симпатичные часто более реалистично подходят к этому вопросу. К такому выводу, как сообщает издание DR, пришли датские ученые.
В ходе исследования экспертам удалось вывести три принципа красоты, которые действуют в любых условиях.
Во-первых, речь идет о симметричном лице. Как утверждают ученые, люди предпочитают симметрию вовсе не потому, что общество просто договорилось считать это красивым. Дело в том, что она сигнализирует о хороших качествах, которые можно передать потомству. А асимметрия, напротив, сигнализирует о плохих генах, объяснил профессор кафедры социологии Копенгагенского университета Мадс Мейер Йегер.
Американская модель и актриса Ким Кардашьян - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
21 октября, 07:00Акценты
"Пятая точка притяжения". В чем секрет Ким КардашьянЗвезде американского реалити-шоу имени самой себя исполняется 40. Кому и почему интересно на нее смотреть?
Вторым критерием красоты, по словам исследователей, является наличие черт лица, как можно более типичных для среднестатистического представителя вашего народа.
Третий — ровная кожа. Темные круги под глазами, сыпь или тусклый цвет лица — все это может ухудшить оценку внешности другого человека.
Ученые также выяснили, что следы воздействия солнца и морщины расцениваются как признак старости. И их тоже могут посчитать следствием плохого здоровья.
Концерт Рождество с Григорием Лепсом - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
18 октября, 11:40Шоубиз
“Лицо куклы”: фанаты раскритиковали внешний вид Валерии
 
Обсудить7
РИА НаукаВесь мирКопенгагенский университетДания
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:06Водонаеву выгнали из такси в Москве
01:02РКК "Энергия" запатентовала схему возврата с Луны на случай ЧП в полете
00:59Жители Германии и Франции рассказали о своем отношении к заменителям мяса
00:50Трамп заявил, что Байден "против Бога"
00:31Эксперты рассказали, какая реклама раздражает россиян больше всего
00:28Лавров надеется на восстановление диалога России с ЕС в полном объеме
00:23Лавров: Россия не видит нужды в новых внешних инициативах по Донбассу
00:15Лавров прокомментировал санкции Евросоюза из-за инцидента с Навальным
00:08Лавров: США и страны ЕС удваивают усилия по сдерживанию развития России
00:05Россия никому не навязывает свой газ, заявил Лавров
23:28Во Франции впервые с апреля число жертв CОVID-19 за сутки превысило 250
23:13Немцы обвинили Навального в злоупотреблении правом гостя
23:13В Турции обезвредили двух террористов
23:03В Москве за сутки умер 61 пациент с коронавирусом
22:51Жириновский предложил оставить в России две партии: "кремлевскую" и ЛДПР
22:51Трамп раскритиковал Байдена за выходные
22:47Минздрав разрешил переводить больных COVID-19 на амбулаторное лечение
22:43Жириновский предложил Мишустину при подборе кадров выбирать холостых
22:37На территории завода "Серп и молот" загорелось здание
22:27Муфтий Чечни назвал позицию Макрона по карикатурам атакой на ислам
Лента новостейМолния