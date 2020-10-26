https://ria.ru/20201026/krasota-1581505004.html

Определены три принципа красоты

Некрасивые люди склонны переоценивать свою внешность, тогда как симпатичные часто более реалистично подходят к этому вопросу. К такому выводу, как сообщает... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T04:03

2020-10-26T04:03

2020-10-26T04:03

риа наука

весь мир

копенгагенский университет

дания

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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Некрасивые люди склонны переоценивать свою внешность, тогда как симпатичные часто более реалистично подходят к этому вопросу. К такому выводу, как сообщает издание <a href="https://www.dr.dk/" target="_blank">DR</a>, пришли датские ученые.В ходе исследования экспертам удалось вывести три принципа красоты, которые действуют в любых условиях.Во-первых, речь идет о симметричном лице. Как утверждают ученые, люди предпочитают симметрию вовсе не потому, что общество просто договорилось считать это красивым. Дело в том, что она сигнализирует о хороших качествах, которые можно передать потомству. А асимметрия, напротив, сигнализирует о плохих генах, объяснил профессор кафедры социологии <a href="http://ria.ru/organization_Kopengagenskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Копенгагенского университета</a> Мадс Мейер Йегер.Вторым критерием красоты, по словам исследователей, является наличие черт лица, как можно более типичных для среднестатистического представителя вашего народа.Третий — ровная кожа. Темные круги под глазами, сыпь или тусклый цвет лица — все это может ухудшить оценку внешности другого человека.Ученые также выяснили, что следы воздействия солнца и морщины расцениваются как признак старости. И их тоже могут посчитать следствием плохого здоровья.

https://radiosputnik.ria.ru/20201021/kardashyan-1580150379.html

https://ria.ru/20201018/valeriya-1580342660.html

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дания

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

весь мир, копенгагенский университет, дания