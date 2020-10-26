https://ria.ru/20201026/koronavirus-1581580985.html

"Известия Hall" в Москве закрыли за нарушение мер против COVID-19

Роспотребнадзор Москвы приостановил до решения суда деятельность концертного зала "Известия Hall" на Пушкинской площади за нарушения мер профилактики COVID-19,... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T14:29

2020-10-26T14:29

2020-10-26T14:48

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзор</a> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> приостановил до решения суда деятельность концертного зала "Известия Hall" на Пушкинской площади за нарушения мер профилактики COVID-19, сообщил журналистам главный специалист-эксперт столичного управления Роспотребнадзора Даниил Кобразов."Было проведено обследование клуба "Известия Hall" во время проведения концерта. По результатам обследования был выявлен ряд грубых нарушений санитарного законодательства в части недопущения распространения коронавирусной инфекции... По факту данных нарушений юридическое лицо было уведомлено о явке с целью составления протокола о временном запрете деятельности. Сегодня, 26 октября, было произведено фактическое приостановление деятельности до решения суда", - сообщил он.Специалист пояснил, что в ходе проверки были выявлены нарушения COVID-требований, в частности не соблюдалась социальная дистанция посетителями концерта, отсутствовали маски и перчатки, также со стороны администрации было выявлено ненадлежащее исполнение дезинфекционных мероприятий, также не были проведены мероприятия по обеззараживанию воздуха.Кобразов указал, что материалы дела будут переданы в районный суд."В дальнейшем материалы дела по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ будут переданы для принятия решения о вынесении наказания в районный суд. Данная статья предполагает наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей или административного приостановления деятельности сроком до 90 суток", - добавил он.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201026/koronavirus-1581583613.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество