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"Известия Hall" в Москве закрыли за нарушение мер против COVID-19
Роспотребнадзор Москвы приостановил до решения суда деятельность концертного зала "Известия Hall" на Пушкинской площади за нарушения мер профилактики COVID-19,... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T14:29
2020-10-26T14:48
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзор</a> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> приостановил до решения суда деятельность концертного зала "Известия Hall" на Пушкинской площади за нарушения мер профилактики COVID-19, сообщил журналистам главный специалист-эксперт столичного управления Роспотребнадзора Даниил Кобразов."Было проведено обследование клуба "Известия Hall" во время проведения концерта. По результатам обследования был выявлен ряд грубых нарушений санитарного законодательства в части недопущения распространения коронавирусной инфекции... По факту данных нарушений юридическое лицо было уведомлено о явке с целью составления протокола о временном запрете деятельности. Сегодня, 26 октября, было произведено фактическое приостановление деятельности до решения суда", - сообщил он.Специалист пояснил, что в ходе проверки были выявлены нарушения COVID-требований, в частности не соблюдалась социальная дистанция посетителями концерта, отсутствовали маски и перчатки, также со стороны администрации было выявлено ненадлежащее исполнение дезинфекционных мероприятий, также не были проведены мероприятия по обеззараживанию воздуха.Кобразов указал, что материалы дела будут переданы в районный суд."В дальнейшем материалы дела по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ будут переданы для принятия решения о вынесении наказания в районный суд. Данная статья предполагает наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей или административного приостановления деятельности сроком до 90 суток", - добавил он.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество

"Известия Hall" в Москве закрыли за нарушение мер против COVID-19

14:29 26.10.2020 (обновлено: 14:48 26.10.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСотрудник Роспотребнадзора во время опечатывания концертного зала "Известия-Холл"
Сотрудник Роспотребнадзора во время опечатывания концертного зала Известия-Холл - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Роспотребнадзор Москвы приостановил до решения суда деятельность концертного зала "Известия Hall" на Пушкинской площади за нарушения мер профилактики COVID-19, сообщил журналистам главный специалист-эксперт столичного управления Роспотребнадзора Даниил Кобразов.
"Было проведено обследование клуба "Известия Hall" во время проведения концерта. По результатам обследования был выявлен ряд грубых нарушений санитарного законодательства в части недопущения распространения коронавирусной инфекции... По факту данных нарушений юридическое лицо было уведомлено о явке с целью составления протокола о временном запрете деятельности. Сегодня, 26 октября, было произведено фактическое приостановление деятельности до решения суда", - сообщил он.
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Специалист пояснил, что в ходе проверки были выявлены нарушения COVID-требований, в частности не соблюдалась социальная дистанция посетителями концерта, отсутствовали маски и перчатки, также со стороны администрации было выявлено ненадлежащее исполнение дезинфекционных мероприятий, также не были проведены мероприятия по обеззараживанию воздуха.
Кобразов указал, что материалы дела будут переданы в районный суд.
"В дальнейшем материалы дела по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ будут переданы для принятия решения о вынесении наказания в районный суд. Данная статья предполагает наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей или административного приостановления деятельности сроком до 90 суток", - добавил он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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