https://ria.ru/20201026/koronavirus-1581524489.html
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 43 миллиона
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 43 миллиона, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T10:00
2020-10-26T10:00
2020-10-26T10:00
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
в мире
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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 43 миллиона, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По последним данным университета, число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 43 009 311. Скончались 1 153 861 пациент с COVID-19. Выздоровели за все время свыше 28 миллионов заболевших.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_koronavirus-v-rossii/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, в мире
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 43 миллиона, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По последним данным университета, число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 43 009 311. Скончались 1 153 861 пациент с COVID-19. Выздоровели за все время свыше 28 миллионов заболевших.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф