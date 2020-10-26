https://ria.ru/20201026/koronavirus-1581524489.html

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 43 миллиона

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 43 миллиона, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T10:00

2020-10-26T10:00

2020-10-26T10:00

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578478407_0:254:3072:1982_1400x0_80_0_0_900c7b8deb1b9207c65f06046fccb496.jpg

<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 43 миллиона, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По последним данным университета, число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 43 009 311. Скончались 1 153 861 пациент с COVID-19. Выздоровели за все время свыше 28 миллионов заболевших.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_koronavirus-v-rossii/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, в мире