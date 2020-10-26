https://ria.ru/20201026/koronavirus-1581521852.html

Названа неожиданная причина роста числа бессимптомных носителей COVID-19

Рост числа бессимптомных носителей COVID-19 может быть связан не с сильным иммунитетом населения, а с толерантностью к инфекции, пишут "Известия" со ссылкой на... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T09:39

2020-10-26T09:39

2020-10-26T12:00

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

александр васин

санкт-петербургский политехнический университет петра великого

здоровье - общество

пекин

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<strong>МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.</strong> Рост числа бессимптомных носителей COVID-19 может быть связан не с сильным иммунитетом населения, а с толерантностью к инфекции, пишут <a href="https://iz.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Известия"</a> со ссылкой на специалистов.Отмечается, что подобный феномен зафиксирован при туберкулезе, холере и других инфекциях, а случаи пациентов с толерантностью к коронавирусу уже выявили специалисты Колледжа легочной медицины и реанимации китайской больницы общего профиля в <a href="http://ria.ru/location_Beijing/" target="_blank" data-auto="true">Пекине</a>.Так, у ряда возрастных пациентов тест подтвердил COVID-19, но, несмотря на наличие диагнозов, повышающих риск тяжелого протекания болезни, таких как диабет и гипертония, симптомов выявлено не было. При этом инфекция фиксировалась в их организме в течение минимум 50 дней.Как указывает издание, при толерантности к вирусу организм уживается с патогеном из-за слабой защитной реакции, не запуская воспалительные и защитные процессы и не вызывая появление симптомов. В результате вирус еще долгое время находится в организме хозяина и выделяется в окружающую среду.По словам и. о. директора Института биомедицинских систем и биотехнологий <a href="http://ria.ru/organization_Sankt-Peterburgskijj_politekhnicheskijj_universitet_Petra_Velikogo/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого</a> Андрея Васина, при встрече с патогеном организм пытается как можно быстрее нивелировать последствия. При этом возможны два пути, один из которых подразумевает быстрое и эффективное избавление от самого патогена, а второй — минимизацию повреждений, вызываемых инфекцией."Во втором случае и говорят о формировании толерантности к заболеванию", — рассказал <a href="http://ria.ru/person_AleksandrVasin/" target="_blank" data-auto="true">Васин</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201026/proverka-1581502604.html

вип Вип Даже как-то умудрились сосчитать бессимптомных носителей. Не знают уж каким способом напугать. Началось банальное выдумывание и накручивание данных статистики. Чистой воды обман (оно же мошенничество и введение в заблуждение (п. 3 ст. 159 УК РФ) - указанные пункты следует вменять группе лиц и должностным лицам как отягчающие вину обстоятельства. Это как минимум дисквалификация в должности и штраф. 146

Константин Гордеев получается как в фильмах ужасов кругом одни зомби да жесть 99

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пекин

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, александр васин, санкт-петербургский политехнический университет петра великого, здоровье - общество, пекин