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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201026/koronavirus-1581500478.html
Ресторанам, кафе и барам в Петербурге запретили работать ночью
Ресторанам, кафе и барам в Санкт-Петербурге запретили работать в ночное время до 29 ноября из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T00:46
2020-10-26T00:46
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
александр беглов
санкт-петербург
общество
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 окт - РИА Новости.</strong> Ресторанам, кафе и барам в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> запретили работать в ночное время до 29 ноября из-за угрозы распространения <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусной инфекции</a>.Соответствующие изменения в постановление городского правительства № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" внес губернатор города <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Beglov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Беглов</a>.Работа ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых и буфетов, в том числе при гостиницах, запрещается с 23.00 до 6.00 мск с 26 октября до 29 ноября.Также, согласно постановлению, в Петербурге запрещена деятельность детских игровых комнат площадью более 50 квадратных метров в объектах торговли и общественного питания, а также в торгово-развлекательных комплексах.В Петербурге остаются обязательными маски, перчатки и социальная дистанция в общественных местах и общественном транспорте.В соответствии с постановлением, всем организациям и индивидуальным предпринимателям в Петербурге вне зависимости от видов экономической деятельности необходимо принять стандарт безопасности в соответствии с требованиями <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>, а также получить уникальный QR-код, подтверждающий соответствие деятельности требованиям такого стандарта. QR-код необходимо размещать на видных местах по адресу осуществления деятельности.Как сообщают городские власти, мобильные контрольно-надзорные группы будут с понедельника будут проверять соблюдение организациями и предпринимателями стандартов безопасности. В первую очередь проверят объекты торговли, общественного питания, места большого скопления людей. Особое внимание будет уделено безопасности на транспорте: проверят как городские транспортные службы, так и коммерческих перевозчиков.Работодателям рекомендовано перевести на дистанционный режим максимально возможное количество работников. Организациям (индивидуальным предпринимателям) также рекомендовано воздержаться от проведения торжественно-досуговых мероприятий. Исполнительным органам госвласти Петербурга поручено не проводить такие мероприятия без крайней необходимости. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), александр беглов, санкт-петербург, общество

Ресторанам, кафе и барам в Петербурге запретили работать ночью

00:46 26.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкБармен разливает напитки за барной стойкой в клубе
Бармен разливает напитки за барной стойкой в клубе - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 окт - РИА Новости. Ресторанам, кафе и барам в Санкт-Петербурге запретили работать в ночное время до 29 ноября из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Соответствующие изменения в постановление городского правительства № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" внес губернатор города Александр Беглов.
"Работа организаций общественного питания (за исключением расположенных на территории вокзалов, аэропорта и АЗС) в ночное время приостановлена до 29 ноября 2020 года. Досугово-развлекательная деятельность организаций общественного питания запрещена", - сообщает пресс-служба администрация губернатора.
Работа ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых и буфетов, в том числе при гостиницах, запрещается с 23.00 до 6.00 мск с 26 октября до 29 ноября.
Также, согласно постановлению, в Петербурге запрещена деятельность детских игровых комнат площадью более 50 квадратных метров в объектах торговли и общественного питания, а также в торгово-развлекательных комплексах.
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В Петербурге остаются обязательными маски, перчатки и социальная дистанция в общественных местах и общественном транспорте.
В соответствии с постановлением, всем организациям и индивидуальным предпринимателям в Петербурге вне зависимости от видов экономической деятельности необходимо принять стандарт безопасности в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, а также получить уникальный QR-код, подтверждающий соответствие деятельности требованиям такого стандарта. QR-код необходимо размещать на видных местах по адресу осуществления деятельности.
Как сообщают городские власти, мобильные контрольно-надзорные группы будут с понедельника будут проверять соблюдение организациями и предпринимателями стандартов безопасности. В первую очередь проверят объекты торговли, общественного питания, места большого скопления людей. Особое внимание будет уделено безопасности на транспорте: проверят как городские транспортные службы, так и коммерческих перевозчиков.
Работодателям рекомендовано перевести на дистанционный режим максимально возможное количество работников. Организациям (индивидуальным предпринимателям) также рекомендовано воздержаться от проведения торжественно-досуговых мероприятий. Исполнительным органам госвласти Петербурга поручено не проводить такие мероприятия без крайней необходимости.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Александр БегловСанкт-ПетербургОбщество
 
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