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https://ria.ru/20201026/konflikt-1581523083.html
Омбудсмен рассказала, почему школьница ударила ножом сверстницу на Урале
Школьница ударила ножом сверстницу в челябинском селе после конфликта, который произошел из-за мальчика, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T09:49
2020-10-26T10:02
следственный комитет россии (ск рф)
челябинская область
происшествия
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<strong>ЧЕЛЯБИНСК, 26 окт – РИА Новости.</strong> Школьница ударила ножом сверстницу в челябинском селе после конфликта, который произошел из-за мальчика, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Евгения Майорова.По данным <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>, вечером 24 октября около дома в селе Русская Теча Красноармейского района в ходе бытового конфликта 15-летняя подозреваемая ударила ножом 14-летнюю знакомую, которую госпитализировали в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по пункту "з" части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения."У них произошел конфликт из-за мальчика… В тот день обе пришли на встречу с подругами, в ходе которой произошел словесный конфликт", - сказала Майорова.Предварительно известно, что обе девочки из благополучных семей, сейчас пострадавшая в тяжелом состоянии находится в больнице, уточнила она. По мнению Майоровой, произошла трагедия, в которой нужно разобраться – поговорить со школой, со сторонами конфликта. Эту ситуацию оставлять так нельзя, добавила она.В пресс-службе минздрава региона РИА Новости уточнили, что пострадавшая находится в челябинской областной детской клинической больнице. "Пациентка поступила в тяжелом состоянии, врачами проведено оперативное лечение, оказывается вся необходимая медицинская помощь. На данный момент также проходят дополнительные обследования для определения дальнейшей тактики лечения", - сказали в пресс-службе.
https://radiosputnik.ria.ru/20201019/ranenie-1580494770.html
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челябинская область
РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), челябинская область, происшествия

Омбудсмен рассказала, почему школьница ударила ножом сверстницу на Урале

09:49 26.10.2020 (обновлено: 10:02 26.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЧЕЛЯБИНСК, 26 окт – РИА Новости. Школьница ударила ножом сверстницу в челябинском селе после конфликта, который произошел из-за мальчика, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Евгения Майорова.
По данным СК, вечером 24 октября около дома в селе Русская Теча Красноармейского района в ходе бытового конфликта 15-летняя подозреваемая ударила ножом 14-летнюю знакомую, которую госпитализировали в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по пункту "з" части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.
"У них произошел конфликт из-за мальчика… В тот день обе пришли на встречу с подругами, в ходе которой произошел словесный конфликт", - сказала Майорова.
Предварительно известно, что обе девочки из благополучных семей, сейчас пострадавшая в тяжелом состоянии находится в больнице, уточнила она. По мнению Майоровой, произошла трагедия, в которой нужно разобраться – поговорить со школой, со сторонами конфликта. Эту ситуацию оставлять так нельзя, добавила она.
В пресс-службе минздрава региона РИА Новости уточнили, что пострадавшая находится в челябинской областной детской клинической больнице. "Пациентка поступила в тяжелом состоянии, врачами проведено оперативное лечение, оказывается вся необходимая медицинская помощь. На данный момент также проходят дополнительные обследования для определения дальнейшей тактики лечения", - сказали в пресс-службе.
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Следственный комитет России (СК РФ)Челябинская областьПроисшествия
 
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