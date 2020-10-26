https://ria.ru/20201026/kletki-1581559019.html

В МГУ выяснили, что стволовые клетки человека могут заражаться SARS-CoV-2

Сотрудники факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ и НИИ ФХБ имени Белозерского МГУ выяснили, что стволовые клетки могут быть чувствительны к вирусной... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T12:51

2020-10-26T12:51

2020-10-26T12:51

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

мгу имени м. в. ломоносова

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569221900_0:56:1440:866_1400x0_80_0_0_d91a57a805669d4871eadbc733e3ab9d.jpg

<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Сотрудники факультета биоинженерии и биоинформатики <a href="https://ria.ru/organization_Moskovskijj_gosudarstvennyjj_universitet/" target="_blank">МГУ</a> и НИИ ФХБ имени Белозерского МГУ выяснили, что стволовые клетки могут быть чувствительны к вирусной инфекции, исследователи предполагают, что это может быть одной из причин высокой патогенности нового коронавируса, сообщает пресс-служба МГУ.Отмечается, что результаты исследования могут помочь в понимании патологических процессов при COVID-19 и в поиске путей терапии этого заболевания.Как отмечают в МГУ, новый коронавирус SARS-CoV-2 способен инфильтрировать нижние отделы дыхательного тракта, что приводит к тяжелейшим поражениям легкого. Для понимания того, каким образом вирус проникает в нижние отделы дыхательной системы, и поиска способов терапии этого состояния принципиально важно выявить все типы клеток, которые могут инфицироваться коронавирусом.Первой мишенью вируса является эпителий, который выстилает дыхательные пути (трахею и бронхи) и альвеолы легких. Эпителий на протяжении жизни человека постоянно обновляется за счет немногочисленных стволовых клеток. При повреждении, например, при пневмонии, процессы восстановления эпителия требуют участия особых популяций стволовых клеток, которые не принимают участия в нормальном обновлении эпителия. Повреждения стволовых клеток могут быть причиной нарушений целостности эпителия и его способности восстанавливаться после повреждений.Исследователи из НИИ ФХБ имени А.Н. Белозерского МГУ решили провели биоинформатический анализ данных об экспрессии белков, необходимых для проникновения SARS-CoV-2 и других коронавирусов в клетку. Результаты работы показали, что стволовые клетки экспрессируют гены, необходимые для проникновения вируса."Стволовые клетки в ряде случаев могут быть даже более чувствительны к вирусной инфекции, чем окружающие их дифференцированные клетки. Инфицирование стволовых клеток может приводить к нарушениям регенерации эпителия, что, как мы предполагаем, может быть одной из причин высокой патогенности SARS-CoV-2", – рассказала аспирантка факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ Анна Валяева.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201026/koronavirus-1581506503.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, мгу имени м. в. ломоносова, общество