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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201026/kletki-1581559019.html
В МГУ выяснили, что стволовые клетки человека могут заражаться SARS-CoV-2
Сотрудники факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ и НИИ ФХБ имени Белозерского МГУ выяснили, что стволовые клетки могут быть чувствительны к вирусной... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T12:51
2020-10-26T12:51
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
мгу имени м. в. ломоносова
общество
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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Сотрудники факультета биоинженерии и биоинформатики <a href="https://ria.ru/organization_Moskovskijj_gosudarstvennyjj_universitet/" target="_blank">МГУ</a> и НИИ ФХБ имени Белозерского МГУ выяснили, что стволовые клетки могут быть чувствительны к вирусной инфекции, исследователи предполагают, что это может быть одной из причин высокой патогенности нового коронавируса, сообщает пресс-служба МГУ.Отмечается, что результаты исследования могут помочь в понимании патологических процессов при COVID-19 и в поиске путей терапии этого заболевания.Как отмечают в МГУ, новый коронавирус SARS-CoV-2 способен инфильтрировать нижние отделы дыхательного тракта, что приводит к тяжелейшим поражениям легкого. Для понимания того, каким образом вирус проникает в нижние отделы дыхательной системы, и поиска способов терапии этого состояния принципиально важно выявить все типы клеток, которые могут инфицироваться коронавирусом.Первой мишенью вируса является эпителий, который выстилает дыхательные пути (трахею и бронхи) и альвеолы легких. Эпителий на протяжении жизни человека постоянно обновляется за счет немногочисленных стволовых клеток. При повреждении, например, при пневмонии, процессы восстановления эпителия требуют участия особых популяций стволовых клеток, которые не принимают участия в нормальном обновлении эпителия. Повреждения стволовых клеток могут быть причиной нарушений целостности эпителия и его способности восстанавливаться после повреждений.Исследователи из НИИ ФХБ имени А.Н. Белозерского МГУ решили провели биоинформатический анализ данных об экспрессии белков, необходимых для проникновения SARS-CoV-2 и других коронавирусов в клетку. Результаты работы показали, что стволовые клетки экспрессируют гены, необходимые для проникновения вируса."Стволовые клетки в ряде случаев могут быть даже более чувствительны к вирусной инфекции, чем окружающие их дифференцированные клетки. Инфицирование стволовых клеток может приводить к нарушениям регенерации эпителия, что, как мы предполагаем, может быть одной из причин высокой патогенности SARS-CoV-2", – рассказала аспирантка факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ Анна Валяева.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201026/koronavirus-1581506503.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, мгу имени м. в. ломоносова, общество

В МГУ выяснили, что стволовые клетки человека могут заражаться SARS-CoV-2

12:51 26.10.2020
 
© Фото : NIAID-RMLКоронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© Фото : NIAID-RML
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Сотрудники факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ и НИИ ФХБ имени Белозерского МГУ выяснили, что стволовые клетки могут быть чувствительны к вирусной инфекции, исследователи предполагают, что это может быть одной из причин высокой патогенности нового коронавируса, сообщает пресс-служба МГУ.
"Сотрудники факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ и НИИ ФХБ имени Белозерского МГУ совместно с коллегами проанализировали данные об экспрессии белков, необходимых для проникновения коронавируса SARS-CoV-2 в клетку, и выяснили, что стволовые клетки могут быть чувствительны к вирусной инфекции. Учёные предполагают, что это может быть одной из причин высокой патогенности нового коронавируса", - говорится в сообщении.
Отмечается, что результаты исследования могут помочь в понимании патологических процессов при COVID-19 и в поиске путей терапии этого заболевания.
Как отмечают в МГУ, новый коронавирус SARS-CoV-2 способен инфильтрировать нижние отделы дыхательного тракта, что приводит к тяжелейшим поражениям легкого. Для понимания того, каким образом вирус проникает в нижние отделы дыхательной системы, и поиска способов терапии этого состояния принципиально важно выявить все типы клеток, которые могут инфицироваться коронавирусом.
Коронавирус под микроскопом
© REUTERS / NIAID

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

Коронавирус под микроскопом
1 из 9

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

Коронавирус под микроскопом
2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

Коронавирус под микроскопом
3 из 9

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

Коронавирус под микроскопом
4 из 9

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

Коронавирус под микроскопом
5 из 9

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

Коронавирус под микроскопом
6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

Коронавирус под микроскопом
7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

Коронавирус под микроскопом
8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

Коронавирус под микроскопом
9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID
1 из 9

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID
2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID
3 из 9

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID
4 из 9

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID
5 из 9

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID
6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID
7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID
8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID
9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID
Первой мишенью вируса является эпителий, который выстилает дыхательные пути (трахею и бронхи) и альвеолы легких. Эпителий на протяжении жизни человека постоянно обновляется за счет немногочисленных стволовых клеток. При повреждении, например, при пневмонии, процессы восстановления эпителия требуют участия особых популяций стволовых клеток, которые не принимают участия в нормальном обновлении эпителия. Повреждения стволовых клеток могут быть причиной нарушений целостности эпителия и его способности восстанавливаться после повреждений.
Исследователи из НИИ ФХБ имени А.Н. Белозерского МГУ решили провели биоинформатический анализ данных об экспрессии белков, необходимых для проникновения SARS-CoV-2 и других коронавирусов в клетку. Результаты работы показали, что стволовые клетки экспрессируют гены, необходимые для проникновения вируса.
"Стволовые клетки в ряде случаев могут быть даже более чувствительны к вирусной инфекции, чем окружающие их дифференцированные клетки. Инфицирование стволовых клеток может приводить к нарушениям регенерации эпителия, что, как мы предполагаем, может быть одной из причин высокой патогенности SARS-CoV-2", – рассказала аспирантка факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ Анна Валяева.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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