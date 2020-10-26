В Киеве назвали отказ от Минских соглашений самоубийством
21:20 26.10.2020 (обновлено: 22:40 26.10.2020)
© AP Photo / Efrem LukatskyСамый большой флаг Украины в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
КИЕВ, 26 окт — РИА Новости. Вице-премьер Украины Алексей Резников назвал отказ от Минских соглашений самоубийством, при этом добавив, что выполнить их "на 100 процентов невозможно".
В эфире телеканала "Украина 24" он подчеркнул, что односторонний выход из "Минска-2" негативно скажется на ситуации в стране.
Резников также заявил, что минские договоренности можно пересмотреть.
"Нет никакой проблемы на уровне лидеров "нормандского формата" пересмотреть "Минск" и честно сказать: здесь он работает, здесь он может сработать, здесь он никогда не сработает", — сказал Резников.
По словам вице-премьера, президент страны Владимир Зеленский не может публично отказаться от этих соглашений, потому что это "политико-дипломатические договоренности четырех стран" — Германии, Франции, Украины и России.
Резников напомнил, что 3 июля в Берлине состоялась встреча глав государств в "нормандском формате". Стороны договорились о прекращении огня в Донбассе, обмене пленными, разведении сил и средств в трех местах, а также об открытии двух новых контрольных пунктов въезда-выезда. Также предполагалось найти новые места для гуманитарного разминирования.
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"Десятого ноября мы будем готовы открыть параллельно, одновременно в Золотом и в Счастье Луганской области, два новых КПП. Я персонально за это отвечаю", — добавил Резников.
Последняя встреча внешнеполитических советников глав государств и правительств "нормандского формата" прошла в Берлине 11 сентября. Как заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, украинская делегация не прояснила сроки проекта поправок в Конституцию по децентрализации. При этом Москва требует сделать это в ближайшее время. По словам Козака, говорить о саммите "нормандской четверки" пока "очень, очень рано".
Урегулирование гражданского конфликта на Украине обсуждается на встречах контактной группы в Минске. С осени 2014 года ее участники приняли уже три документа, которые регламентируют шаги по деэскалации. Несмотря на это, столкновения и перестрелки между сторонами до сих пор продолжаются.
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