Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201026/kiev-1581664492.html
В Киеве назвали отказ от Минских соглашений самоубийством
Вице-премьер Украины Алексей Резников назвал отказ от Минских соглашений самоубийством, при этом добавив, что выполнить их "на 100 процентов невозможно". РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T21:20
2020-10-26T22:40
алексей резников
минские соглашения
донбасс
донецкая народная республика
владимир зеленский
дмитрий козак
луганская область
оон
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576383811_0:0:3058:1721_1400x0_80_0_0_6ae066ab87ff125dbc0f057af2e00042.jpg
<strong>КИЕВ, 26 окт — РИА Новости.</strong> Вице-премьер <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_aleksey-reznikov/">Алексей Резников</a> назвал отказ от Минских соглашений самоубийством, при этом добавив, что выполнить их "на 100 процентов невозможно".В эфире телеканала <a href="https://ukraina24.segodnya.ua/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Украина 24"</a> он подчеркнул, что односторонний выход из "Минска-2" негативно скажется на ситуации в стране.Резников также заявил, что минские договоренности можно пересмотреть."Нет никакой проблемы на уровне лидеров "нормандского формата" пересмотреть "Минск" и честно сказать: здесь он работает, здесь он может сработать, здесь он никогда не сработает", — сказал Резников.По словам вице-премьера, президент страны <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> не может публично отказаться от этих соглашений, потому что это "политико-дипломатические договоренности четырех стран" — <a href="http://ria.ru/location_Germany/">Германии</a>, <a href="http://ria.ru/location_France/">Франции</a>, Украины и России.Резников напомнил, что 3 июля в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлине</a> состоялась встреча глав государств в "нормандском формате". Стороны договорились о прекращении огня в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a>, обмене пленными, разведении сил и средств в трех местах, а также об открытии двух новых контрольных пунктов въезда-выезда. Также предполагалось найти новые места для гуманитарного разминирования."Десятого ноября мы будем готовы открыть параллельно, одновременно в Золотом и в Счастье <a href="http://ria.ru/location_Luhansk_Oblast/" target="_blank" data-auto="true">Луганской области</a>, два новых КПП. Я персонально за это отвечаю", — добавил Резников.Последняя встреча внешнеполитических советников глав государств и правительств "нормандского формата" прошла в Берлине 11 сентября. Как заявил замглавы администрации президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kozak/">Дмитрий Козак</a>, украинская делегация не прояснила сроки проекта поправок в Конституцию по децентрализации. При этом Москва требует сделать это в ближайшее время. По словам Козака, говорить о саммите "нормандской четверки" пока "очень, очень рано".Урегулирование гражданского конфликта на Украине обсуждается на встречах контактной группы в Минске. С осени 2014 года ее участники приняли уже три документа, которые регламентируют шаги по деэскалации. Несмотря на это, столкновения и перестрелки между сторонами до сих пор продолжаются.
https://ria.ru/20201020/donbass-1580592406.html
https://ria.ru/20201014/donbass-1579854033.html
6
донбасс
донецкая народная республика
луганская область
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576383811_71:0:2802:2048_1400x0_80_0_0_9d47b192d9df48443bd9791ea997190e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алексей резников, минские соглашения, донбасс, донецкая народная республика, владимир зеленский, дмитрий козак, луганская область, оон, украина, в мире

В Киеве назвали отказ от Минских соглашений самоубийством

21:20 26.10.2020 (обновлено: 22:40 26.10.2020)
 
© AP Photo / Efrem LukatskyСамый большой флаг Украины в Киеве
Самый большой флаг Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Читать ria.ru в
КИЕВ, 26 окт — РИА Новости. Вице-премьер Украины Алексей Резников назвал отказ от Минских соглашений самоубийством, при этом добавив, что выполнить их "на 100 процентов невозможно".
В эфире телеканала "Украина 24" он подчеркнул, что односторонний выход из "Минска-2" негативно скажется на ситуации в стране.
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
20 октября, 10:00
В ДНР оценили возможные последствия отказа Киева от Минских соглашений
Резников также заявил, что минские договоренности можно пересмотреть.
"Нет никакой проблемы на уровне лидеров "нормандского формата" пересмотреть "Минск" и честно сказать: здесь он работает, здесь он может сработать, здесь он никогда не сработает", — сказал Резников.
По словам вице-премьера, президент страны Владимир Зеленский не может публично отказаться от этих соглашений, потому что это "политико-дипломатические договоренности четырех стран" — Германии, Франции, Украины и России.
Резников напомнил, что 3 июля в Берлине состоялась встреча глав государств в "нормандском формате". Стороны договорились о прекращении огня в Донбассе, обмене пленными, разведении сил и средств в трех местах, а также об открытии двух новых контрольных пунктов въезда-выезда. Также предполагалось найти новые места для гуманитарного разминирования.
Минские соглашения - РИА Новости, 1920, 09.12.2019
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
"Десятого ноября мы будем готовы открыть параллельно, одновременно в Золотом и в Счастье Луганской области, два новых КПП. Я персонально за это отвечаю", — добавил Резников.
Последняя встреча внешнеполитических советников глав государств и правительств "нормандского формата" прошла в Берлине 11 сентября. Как заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, украинская делегация не прояснила сроки проекта поправок в Конституцию по децентрализации. При этом Москва требует сделать это в ближайшее время. По словам Козака, говорить о саммите "нормандской четверки" пока "очень, очень рано".
Урегулирование гражданского конфликта на Украине обсуждается на встречах контактной группы в Минске. С осени 2014 года ее участники приняли уже три документа, которые регламентируют шаги по деэскалации. Несмотря на это, столкновения и перестрелки между сторонами до сих пор продолжаются.
Работы по оборудованию КПВВ Луганск - Счастье у линии соприкосновения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
14 октября, 21:28
Грызлов обвинил Украину в саботаже переговоров по Донбассу
 
Обсудить6
Алексей РезниковМинские соглашенияДонбассДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийДмитрий КозакЛуганская областьООНУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:06Водонаеву выгнали из такси в Москве
01:02РКК "Энергия" запатентовала схему возврата с Луны на случай ЧП в полете
00:59Жители Германии и Франции рассказали о своем отношении к заменителям мяса
00:50Трамп заявил, что Байден "против Бога"
00:31Эксперты рассказали, какая реклама раздражает россиян больше всего
00:28Лавров надеется на восстановление диалога России с ЕС в полном объеме
00:23Лавров: Россия не видит нужды в новых внешних инициативах по Донбассу
00:15Лавров усомнился в адекватности ЕС после санкций из-за Навального
00:08Лавров: США и страны ЕС удваивают усилия по сдерживанию развития России
00:05Россия никому не навязывает свой газ, заявил Лавров
23:28Во Франции впервые с апреля число жертв CОVID-19 за сутки превысило 250
23:13Немцы обвинили Навального в злоупотреблении правом гостя
23:13В Турции обезвредили двух террористов
23:03В Москве за сутки умер 61 пациент с коронавирусом
22:51Жириновский предложил оставить в России две партии: "кремлевскую" и ЛДПР
22:51Трамп раскритиковал Байдена за выходные
22:47Минздрав разрешил переводить больных COVID-19 на амбулаторное лечение
22:43Жириновский предложил Мишустину при подборе кадров выбирать холостых
22:37На территории завода "Серп и молот" загорелось здание
22:27Муфтий Чечни назвал позицию Макрона по карикатурам атакой на ислам
Лента новостейМолния