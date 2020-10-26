https://ria.ru/20201026/kiev-1581664492.html

В Киеве назвали отказ от Минских соглашений самоубийством

Вице-премьер Украины Алексей Резников назвал отказ от Минских соглашений самоубийством, при этом добавив, что выполнить их "на 100 процентов невозможно". РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T21:20

2020-10-26T21:20

2020-10-26T22:40

алексей резников

минские соглашения

донбасс

донецкая народная республика

владимир зеленский

дмитрий козак

луганская область

оон

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576383811_0:0:3058:1721_1400x0_80_0_0_6ae066ab87ff125dbc0f057af2e00042.jpg

<strong>КИЕВ, 26 окт — РИА Новости.</strong> Вице-премьер <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_aleksey-reznikov/">Алексей Резников</a> назвал отказ от Минских соглашений самоубийством, при этом добавив, что выполнить их "на 100 процентов невозможно".В эфире телеканала <a href="https://ukraina24.segodnya.ua/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Украина 24"</a> он подчеркнул, что односторонний выход из "Минска-2" негативно скажется на ситуации в стране.Резников также заявил, что минские договоренности можно пересмотреть."Нет никакой проблемы на уровне лидеров "нормандского формата" пересмотреть "Минск" и честно сказать: здесь он работает, здесь он может сработать, здесь он никогда не сработает", — сказал Резников.По словам вице-премьера, президент страны <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> не может публично отказаться от этих соглашений, потому что это "политико-дипломатические договоренности четырех стран" — <a href="http://ria.ru/location_Germany/">Германии</a>, <a href="http://ria.ru/location_France/">Франции</a>, Украины и России.Резников напомнил, что 3 июля в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлине</a> состоялась встреча глав государств в "нормандском формате". Стороны договорились о прекращении огня в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a>, обмене пленными, разведении сил и средств в трех местах, а также об открытии двух новых контрольных пунктов въезда-выезда. Также предполагалось найти новые места для гуманитарного разминирования."Десятого ноября мы будем готовы открыть параллельно, одновременно в Золотом и в Счастье <a href="http://ria.ru/location_Luhansk_Oblast/" target="_blank" data-auto="true">Луганской области</a>, два новых КПП. Я персонально за это отвечаю", — добавил Резников.Последняя встреча внешнеполитических советников глав государств и правительств "нормандского формата" прошла в Берлине 11 сентября. Как заявил замглавы администрации президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kozak/">Дмитрий Козак</a>, украинская делегация не прояснила сроки проекта поправок в Конституцию по децентрализации. При этом Москва требует сделать это в ближайшее время. По словам Козака, говорить о саммите "нормандской четверки" пока "очень, очень рано".Урегулирование гражданского конфликта на Украине обсуждается на встречах контактной группы в Минске. С осени 2014 года ее участники приняли уже три документа, которые регламентируют шаги по деэскалации. Несмотря на это, столкновения и перестрелки между сторонами до сих пор продолжаются.

https://ria.ru/20201020/donbass-1580592406.html

https://ria.ru/20201014/donbass-1579854033.html

6

донбасс

донецкая народная республика

луганская область

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей резников, минские соглашения, донбасс, донецкая народная республика, владимир зеленский, дмитрий козак, луганская область, оон, украина, в мире