"Решили заработать за мой счет": Харламов обратился к фанатам
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАктер Гарик Харламов перед церемонией вручения премии "ТЭФИ 2016" в категории "Вечерний прайм" в Москве
МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Резидент Comedy Club Гарик Харламов обратился к подписчикам в Instagram из-за розыгрыша призов, который мошенники проводят от его имени.
Комедиант рассказал подписчикам об акции, где в качестве призов фигурируют смартфоны iPhone 12, миллион рублей и автомобиль Mercedes Benz, и приложил перечеркнутый скрин.
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"Периодически приходится это делать. Недавно общался с таким (мошенником — Прим. ред.), а теперь они решили за счет моего имени заработать. Внимание! Я не провожу никаких гивов! Никаких сборов средств! Никаких розыгрышей! Не ведитесь, это мошенники! На всех языках скажу. Обман, Вранье!" — написал он в своем микроблоге.
Многие подписчики поблагодарили его за предостережение и заботу о фанатах.
Ранее Харламов выкладывал в соцсеть видео, в котором он на громкой связи общается с телефонным мошенником. Комик делал вид, что не понимает, что ему нужно сделать, и в результате мошенник бросил трубку.
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