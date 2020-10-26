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Шоубиз
https://ria.ru/20201026/kharlamov-1581588795.html
"Решили заработать за мой счет": Харламов обратился к фанатам
Резидент Comedy Club Гарик Харламов обратился к подписчикам в Instagram из-за розыгрыша призов, который мошенники проводят от его имени. РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T15:05
2020-10-26T15:05
шоубиз
гарик харламов (игорь)
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<strong>МОСКВА, 26 окт – РИА Новости</strong>. Резидент Comedy Club <a href="http://ria.ru/person_Garik_KHarlamov/" target="_blank" data-auto="true">Гарик Харламов</a> обратился к подписчикам в <a href="https://ria.ru/product_Instagram_2/" target="_blank">Instagram</a> из-за розыгрыша призов, который мошенники проводят от его имени. Комедиант рассказал подписчикам об акции, где в качестве призов фигурируют смартфоны iPhone 12, миллион рублей и автомобиль Mercedes Benz, и приложил перечеркнутый скрин."Периодически приходится это делать. Недавно общался с таким (мошенником — Прим. ред.), а теперь они решили за счет моего имени заработать. Внимание! Я не провожу никаких гивов! Никаких сборов средств! Никаких розыгрышей! Не ведитесь, это мошенники! На всех языках скажу. Обман, Вранье!" — написал он в своем микроблоге.Многие подписчики поблагодарили его за предостережение и заботу о фанатах. Ранее Харламов выкладывал в соцсеть видео, в котором он на громкой связи <a href="https://ria.ru/20201022/kharlamov-1580927894.html" target="_blank">общается с телефонным мошенником</a>. Комик делал вид, что не понимает, что ему нужно сделать, и в результате мошенник бросил трубку.
https://radiosputnik.ria.ru/20200925/instagram-1577777516.html
https://ria.ru/20201010/kharlamov-1579176351.html
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гарик харламов (игорь)

"Решили заработать за мой счет": Харламов обратился к фанатам

15:05 26.10.2020
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАктер Гарик Харламов перед церемонией вручения премии "ТЭФИ 2016" в категории "Вечерний прайм" в Москве
Актер Гарик Харламов перед церемонией вручения премии ТЭФИ 2016 в категории Вечерний прайм в Москве - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Резидент Comedy Club Гарик Харламов обратился к подписчикам в Instagram из-за розыгрыша призов, который мошенники проводят от его имени.
Комедиант рассказал подписчикам об акции, где в качестве призов фигурируют смартфоны iPhone 12, миллион рублей и автомобиль Mercedes Benz, и приложил перечеркнутый скрин.
Социальная сеть Instagram - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
25 сентября, 15:56
Мошенники лишились очередного способа украсть данные через Instagram
"Периодически приходится это делать. Недавно общался с таким (мошенником — Прим. ред.), а теперь они решили за счет моего имени заработать. Внимание! Я не провожу никаких гивов! Никаких сборов средств! Никаких розыгрышей! Не ведитесь, это мошенники! На всех языках скажу. Обман, Вранье!" — написал он в своем микроблоге.
Многие подписчики поблагодарили его за предостережение и заботу о фанатах.
Ранее Харламов выкладывал в соцсеть видео, в котором он на громкой связи общается с телефонным мошенником. Комик делал вид, что не понимает, что ему нужно сделать, и в результате мошенник бросил трубку.
Гарик Бульдог Харламов - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
10 октября, 14:33Шоубиз
Харламов "пострадал" от рук Гузеевой на шоу Урганта
 
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ШоубизГарик Харламов (Игорь)
 
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