https://ria.ru/20201026/kharlamov-1581588795.html

"Решили заработать за мой счет": Харламов обратился к фанатам

Резидент Comedy Club Гарик Харламов обратился к подписчикам в Instagram из-за розыгрыша призов, который мошенники проводят от его имени. РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T15:05

2020-10-26T15:05

2020-10-26T15:05

шоубиз

гарик харламов (игорь)

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<strong>МОСКВА, 26 окт – РИА Новости</strong>. Резидент Comedy Club <a href="http://ria.ru/person_Garik_KHarlamov/" target="_blank" data-auto="true">Гарик Харламов</a> обратился к подписчикам в <a href="https://ria.ru/product_Instagram_2/" target="_blank">Instagram</a> из-за розыгрыша призов, который мошенники проводят от его имени. Комедиант рассказал подписчикам об акции, где в качестве призов фигурируют смартфоны iPhone 12, миллион рублей и автомобиль Mercedes Benz, и приложил перечеркнутый скрин."Периодически приходится это делать. Недавно общался с таким (мошенником — Прим. ред.), а теперь они решили за счет моего имени заработать. Внимание! Я не провожу никаких гивов! Никаких сборов средств! Никаких розыгрышей! Не ведитесь, это мошенники! На всех языках скажу. Обман, Вранье!" — написал он в своем микроблоге.Многие подписчики поблагодарили его за предостережение и заботу о фанатах. Ранее Харламов выкладывал в соцсеть видео, в котором он на громкой связи <a href="https://ria.ru/20201022/kharlamov-1580927894.html" target="_blank">общается с телефонным мошенником</a>. Комик делал вид, что не понимает, что ему нужно сделать, и в результате мошенник бросил трубку.

https://radiosputnik.ria.ru/20200925/instagram-1577777516.html

https://ria.ru/20201010/kharlamov-1579176351.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гарик харламов (игорь)