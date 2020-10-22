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Шоубиз
https://ria.ru/20201022/kharlamov-1580927894.html
Гарик Харламов довел телефонного мошенника до истерики
Шоумен Гарик Харламов выложил в инстаграме видео, на котором по громкой связи разговаривает с телефонным мошенником. РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T05:36
2020-10-22T11:20
мошенничество
шоубиз
россия
comedy club production
гарик харламов (игорь)
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<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. </strong>Шоумен <a href="http://ria.ru/person_Garik_KHarlamov/" target="_blank" data-auto="true">Гарик Харламов</a> выложил в <a href="https://www.instagram.com/garikkharlamov/" target="_blank" rel="nofollow noopener">инстаграме</a> видео, на котором по громкой связи разговаривает с телефонным мошенником.Сначала актер долго делает вид, что не понимает слова "клавиатура" и "раскладка", когда злоумышленник просит его набрать на смартфоне некий текст.Затем, когда вопрос с клавиатурой решился, он начал притворяться, что не может набрать слово "поддержка", как просит злоумышленник. На кадрах видно, что актер уже с трудом сдерживает смех. Когда Харламов говорит, что написал только первые две буквы, и начинает смеяться в голос, мошенник предлагает помочь и продиктовать слово по буквам. Он диктует матерное ругательство и бросает трубку, а Харламов и его друзья продолжают смеяться.
https://ria.ru/20201010/kharlamov-1579191072.html
россия
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Новости
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РИА Новости
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мошенничество, россия, comedy club production, гарик харламов (игорь)

Гарик Харламов довел телефонного мошенника до истерики

05:36 22.10.2020 (обновлено: 11:20 22.10.2020)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкГарик Харламов
Гарик Харламов - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Шоумен Гарик Харламов выложил в инстаграме видео, на котором по громкой связи разговаривает с телефонным мошенником.
Сначала актер долго делает вид, что не понимает слова "клавиатура" и "раскладка", когда злоумышленник просит его набрать на смартфоне некий текст.

"Но подождите, я не понимаю. Клавиатура — это то, что у ноутбука", — говорит Харламов.

Затем, когда вопрос с клавиатурой решился, он начал притворяться, что не может набрать слово "поддержка", как просит злоумышленник. На кадрах видно, что актер уже с трудом сдерживает смех. Когда Харламов говорит, что написал только первые две буквы, и начинает смеяться в голос, мошенник предлагает помочь и продиктовать слово по буквам. Он диктует матерное ругательство и бросает трубку, а Харламов и его друзья продолжают смеяться.
Кадр из программы Comedy Club - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
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