https://ria.ru/20201026/khabib-nurmagomedov-zaschitil-titul-chempiona-ufc-i-ushel-iz-bolshogo-sporta-1581514746.html

Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC и ушел из большого спорта

Хабиб Нурмагомедов после победы в поединке с американцем Джастином Гэтжи заявил о завершении спортивной карьеры. Спортсмен впервые защищал титул чемпиона без поддержки отца и своего тренера Абдулманапа Нурмагомедова, скончавшегося летом 2020 года.

2020-10-26T08:39

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ufc

хабиб нурмагомедов

видео

спорт

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Хабиб объяснил свой уход тем, что без отца он не хочет выходить на ринг. Он пообещал матери, что это будет его последний бой. На счету спортсмена 29 побед и ни одного поражения.

temir Жаль, не всем выпендрёжникам надрал ... 22

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC и ушел из большого спорта Хабиб Нурмагомедов после победы в поединке с американцем Джастином Гэтжи заявил о завершении спортивной карьеры. Спортсмен впервые защищал титул чемпиона без поддержки отца и своего тренера Абдулманапа Нурмагомедова, скончавшегося летом 2020 года. Хабиб объяснил свой уход тем, что без отца он не хочет выходить на ринг. Он пообещал матери, что это будет его последний бой. На счету спортсмена 29 побед и ни одного поражения. 2020-10-26T08:39 true PT3M13S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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