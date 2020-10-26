https://ria.ru/20201026/khabib-nurmagomedov-zaschitil-titul-chempiona-ufc-i-ushel-iz-bolshogo-sporta-1581514746.html
Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC и ушел из большого спорта
Хабиб Нурмагомедов после победы в поединке с американцем Джастином Гэтжи заявил о завершении спортивной карьеры. Спортсмен впервые защищал титул чемпиона без поддержки отца и своего тренера Абдулманапа Нурмагомедова, скончавшегося летом 2020 года.
2020-10-26T08:39
2020-10-26T08:39
2020-10-26T13:40
ufc
хабиб нурмагомедов
видео
спорт
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Хабиб объяснил свой уход тем, что без отца он не хочет выходить на ринг. Он пообещал матери, что это будет его последний бой. На счету спортсмена 29 побед и ни одного поражения.
temir
Жаль, не всем выпендрёжникам надрал ...
22
1
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC и ушел из большого спорта
Хабиб Нурмагомедов после победы в поединке с американцем Джастином Гэтжи заявил о завершении спортивной карьеры. Спортсмен впервые защищал титул чемпиона без поддержки отца и своего тренера Абдулманапа Нурмагомедова, скончавшегося летом 2020 года. Хабиб объяснил свой уход тем, что без отца он не хочет выходить на ринг. Он пообещал матери, что это будет его последний бой. На счету спортсмена 29 побед и ни одного поражения.
2020-10-26T08:39
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PT3M13S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, ufc, хабиб нурмагомедов, видео, спорт
Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC и ушел из большого спорта
Хабиб Нурмагомедов после победы в поединке с американцем Джастином Гэтжи заявил о завершении спортивной карьеры. Спортсмен впервые защищал титул чемпиона без поддержки отца и своего тренера Абдулманапа Нурмагомедова, скончавшегося летом 2020 года.
2020-10-26T08:39
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PT3M13S
Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC и ушел из большого спорта
08:39 26.10.2020 (обновлено: 13:40 26.10.2020)
Хабиб Нурмагомедов после победы в поединке с американцем Джастином Гэтжи заявил о завершении спортивной карьеры. Спортсмен впервые защищал титул чемпиона без поддержки отца и своего тренера Абдулманапа Нурмагомедова, скончавшегося летом 2020 года.