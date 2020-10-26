https://ria.ru/20201026/karikatury-1581674591.html
Муфтий Чечни назвал позицию Макрона по карикатурам атакой на ислам
Президент Франции Эммануэль Макрон начал "заранее проигрышное шествие на ислам", которое рискует обернуться новыми человеческими жертвами, заявил муфтий Чечни... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T22:27
2020-10-26T22:27
2020-10-26T23:42
религия и мировоззрение
убийство учителя во франции
эммануэль макрон
чеченская республика (чечня)
франция
общество
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<strong>ГРОЗНЫЙ, 26 окт — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_France/">Франции</a> <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/">Эммануэль Макрон</a> начал "заранее проигрышное шествие на ислам", которое рискует обернуться новыми человеческими жертвами, заявил муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев. Его заявление опубликовано в Instagram-аккаунте Духовного управления мусульман республики.Ранее Макрон сообщил, что Париж продолжит поддерживать публикацию карикатур сатирического журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда "во имя свободы слова". Комментируя позицию французского лидера, Межиев подчеркнул, что после этого около двух миллиардов мусульман стали его заклятыми врагами."Президент Франции Эммануэль Макрон дал поручение повесить карикатуры на величайшего из людей — пророка Мухаммеда <...> на все правительственные здания страны. <…> Это не просто безответственное деяние, выходящее за все моральные и этические рамки, а четко спланированная атака на ислам и все мусульманское сообщество, способная обернуться новыми человеческими жертвами", — говорится в сообщении.По словам Межиева, Макрон стал "террористом номер один в мире", оскорбив пророка Мухаммеда и "все религии".Он подчеркнул, что французский лидер не стал осуждать "провокационные действия погибшего профессора, который прекрасно понимал, на что шел", а сделал "умалишенного <...> национальным героем"."Вам мало смертей? Вы своими необдуманными действиями вновь и вновь возвращаетесь к печальному опыту", — отметил Межиев, добавив, что курс, который начал президент Франции, — "начало конца империи зла".Выступление МакронаВ октябре Макрон выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом в стране, глава государства сообщил, что 9 декабря представят соответствующий законопроект. Он также подчеркнул, что совместно с французским Советом мусульман нужно создать организацию, которая позволит построить "просвещенный ислам". По его словам, необходимо освободить эту религию "от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей". Поводом для таких мер стало недавнее жестокое убийство учителя, который показывал карикатуры на пророка Мухаммеда.Высказывания президента вызвали резкую критику в ряде мусульманских стран, где призвали бойкотировать французскую продукцию. Глава Турции Тайип Эрдоган, в свою очередь, посоветовал Макрону "лечить психику" и обвинил его в намерении создать тоталитарную "антиисламскую систему". Турецкий лидер также назвал Францию "частью нацизма" и попросил Европу "остановить кампанию ненависти".
https://ria.ru/20201026/erdogan-1581590880.html
https://ria.ru/20201017/makron-1580181030.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201026/1581621579.html
Zero One
Макрон просто ускоряет события. В Европе и Франции в частности так и так будет межрелигиозная война, ну не могут люди разных культур вместе жить! Сегодня они режут за карикатуры, завтра, когда их станет в разы больше, будут резать за то, что коренные французы немусульмане, потом и вовсе попросят убраться из страны всех коренных, кого сочтут неверными. Разве не так ? Единственный способ решения проблемы - закончить войны в Ливии, Сирии, восстановить там нормальную жизнь и вернуть всех беженцев на историческую родину. А потом, когда все уедут, нужно на международном уровне решать, как строить отношения между исламским миром и всем остальным. Единственное что нужно обязательно, это разграничить нас и их, не смешиваться. Это пойдёт на пользу всем.
31
Zero One
А почему Макрон в своей стране должен бояться, что подумает пришлое население ? А мусульманам можно немусульман оскорблять ? Примеров множество.
27
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франция
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
убийство учителя во франции, эммануэль макрон, чеченская республика (чечня), франция, общество
ГРОЗНЫЙ, 26 окт — РИА Новости.
Президент Франции Эммануэль Макрон
начал "заранее проигрышное шествие на ислам", которое рискует обернуться новыми человеческими жертвами, заявил муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев. Его заявление опубликовано в Instagram-аккаунте Духовного управления мусульман республики.
Ранее Макрон сообщил, что Париж продолжит поддерживать публикацию карикатур сатирического журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда "во имя свободы слова". Комментируя позицию французского лидера, Межиев подчеркнул, что после этого около двух миллиардов мусульман стали его заклятыми врагами.
"Президент Франции Эммануэль Макрон дал поручение повесить карикатуры на величайшего из людей — пророка Мухаммеда <...> на все правительственные здания страны. <…> Это не просто безответственное деяние, выходящее за все моральные и этические рамки, а четко спланированная атака на ислам и все мусульманское сообщество, способная обернуться новыми человеческими жертвами", — говорится в сообщении.
По словам Межиева, Макрон стал "террористом номер один в мире", оскорбив пророка Мухаммеда и "все религии".
"Ты (Эммануэль Макрон. — Прим. ред.) враг человечества и всех мусульман, который не имеет никаких нравственных устоев и ценностей. <...> Вы своими руками разжигаете межнациональную и межрелигиозную рознь", — считает муфтий.
Он подчеркнул, что французский лидер не стал осуждать "провокационные действия погибшего профессора, который прекрасно понимал, на что шел", а сделал "умалишенного <...> национальным героем".
"Вам мало смертей? Вы своими необдуманными действиями вновь и вновь возвращаетесь к печальному опыту", — отметил Межиев, добавив, что курс, который начал президент Франции, — "начало конца империи зла".
Выступление Макрона
В октябре Макрон выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом в стране, глава государства сообщил, что 9 декабря представят соответствующий законопроект. Он также подчеркнул, что совместно с французским Советом мусульман нужно создать организацию, которая позволит построить "просвещенный ислам". По его словам, необходимо освободить эту религию "от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей". Поводом для таких мер стало недавнее жестокое убийство учителя, который показывал карикатуры на пророка Мухаммеда.
Высказывания президента вызвали резкую критику в ряде мусульманских стран, где призвали бойкотировать французскую продукцию. Глава Турции Тайип Эрдоган, в свою очередь, посоветовал Макрону "лечить психику" и обвинил его в намерении создать тоталитарную "антиисламскую систему". Турецкий лидер также назвал Францию "частью нацизма" и попросил Европу "остановить кампанию ненависти".