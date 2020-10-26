https://ria.ru/20201026/karabakh-1581654898.html

Супруга премьера Армении собралась воевать в Карабахе

Супруга премьера Армении Никола Пашиняна Анна Акопян заявила о намерении пройти военную подготовку и отправиться на "защиту границ родины" в Карабах. РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T20:03

2020-10-26T20:03

2020-10-26T23:47

никол пашинян

москва

сша

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155299/85/1552998521_0:169:3077:1899_1400x0_80_0_0_b1c7d520f369ebd9109dac18c03ffb4b.jpg

<strong>ЕРЕВАН, 26 окт — РИА Новости.</strong> Супруга премьера <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никола Пашиняна</a> Анна Акопян заявила о намерении пройти военную подготовку и отправиться на "защиту границ родины" в Карабах."С завтрашнего дня отряд женщин из 13 человек, среди которых и я, начнут военные тренировки", — написала Акопян в <u><a href="https://www.facebook.com/wifeofarmenianPM/posts/815579609234597" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a></u>.Она рассказала, что направится в Карабах через несколько дней."Мы не должны уступать врагу родину и достоинство", — подчеркнула Акопян.Накануне Госдепартамент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> опубликовал совместное заявление министров иностранных дел Армении и Азербайджана <a href="http://ria.ru/person_Zograb_Mnacakanjan/" target="_blank">Зограба Мнацаканяна</a> и Джейхуна Байрамова о прекращении огня в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank">Нагорном Карабахе</a>. Это стало третьей попыткой заключить перемирие с конца сентября.Режим прекращения огня вступил в силу в понедельник в 08:00 (07:00 мск). Однако после этого стороны обвинили друг друга в нарушении договоренности. Обострение в Карабахе Обстановка в регионе накалилась 27 сентября. Баку и Ереван возложили ответственность за эскалацию конфликта друг на друга.В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Ситуация осложняется тем, что Баку активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank">Турция</a> (член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank">НАТО</a>). В свою очередь, Армения входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank">ОДКБ</a>.Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.

https://ria.ru/20201026/boi-1581597475.html

15

москва

сша

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, москва, сша, армения, в мире