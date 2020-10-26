https://ria.ru/20201026/karabakh-1581654898.html
Супруга премьера Армении собралась воевать в Карабахе
Супруга премьера Армении Никола Пашиняна Анна Акопян заявила о намерении пройти военную подготовку и отправиться на "защиту границ родины" в Карабах. РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T20:03
2020-10-26T20:03
2020-10-26T23:47
никол пашинян
москва
сша
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 26 окт — РИА Новости.</strong> Супруга премьера <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никола Пашиняна</a> Анна Акопян заявила о намерении пройти военную подготовку и отправиться на "защиту границ родины" в Карабах."С завтрашнего дня отряд женщин из 13 человек, среди которых и я, начнут военные тренировки", — написала Акопян в <u><a href="https://www.facebook.com/wifeofarmenianPM/posts/815579609234597" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a></u>.Она рассказала, что направится в Карабах через несколько дней."Мы не должны уступать врагу родину и достоинство", — подчеркнула Акопян.Накануне Госдепартамент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> опубликовал совместное заявление министров иностранных дел Армении и Азербайджана <a href="http://ria.ru/person_Zograb_Mnacakanjan/" target="_blank">Зограба Мнацаканяна</a> и Джейхуна Байрамова о прекращении огня в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank">Нагорном Карабахе</a>. Это стало третьей попыткой заключить перемирие с конца сентября.Режим прекращения огня вступил в силу в понедельник в 08:00 (07:00 мск). Однако после этого стороны обвинили друг друга в нарушении договоренности. Обострение в Карабахе Обстановка в регионе накалилась 27 сентября. Баку и Ереван возложили ответственность за эскалацию конфликта друг на друга.В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Ситуация осложняется тем, что Баку активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank">Турция</a> (член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank">НАТО</a>). В свою очередь, Армения входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank">ОДКБ</a>.Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.
https://ria.ru/20201026/boi-1581597475.html
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сша
армения
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
никол пашинян, москва, сша, армения, в мире
ЕРЕВАН, 26 окт — РИА Новости.
Супруга премьера Армении Никола Пашиняна
Анна Акопян заявила о намерении пройти военную подготовку и отправиться на "защиту границ родины" в Карабах.
"С завтрашнего дня отряд женщин из 13 человек, среди которых и я, начнут военные тренировки", — написала Акопян в Facebook
.
Она рассказала, что направится в Карабах через несколько дней.
"Мы не должны уступать врагу родину и достоинство", — подчеркнула Акопян.
Накануне Госдепартамент США
опубликовал совместное заявление министров иностранных дел Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна
и Джейхуна Байрамова о прекращении огня в Нагорном Карабахе
. Это стало третьей попыткой заключить перемирие с конца сентября.
Режим прекращения огня вступил в силу в понедельник в 08:00 (07:00 мск). Однако после этого стороны обвинили друг друга в нарушении договоренности.
Обострение в Карабахе
Обстановка в регионе накалилась 27 сентября. Баку и Ереван возложили ответственность за эскалацию конфликта друг на друга.
В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.
Ситуация осложняется тем, что Баку активно поддерживает Турция
(член НАТО
). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ
.
Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.