Пашинян заявил, что Азербайджан стремится к капитуляции Карабаха
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкНеразорвавшийся снаряд в городе Мартуни в Нагорном Карабахе
ЕРЕВАН, 26 окт – РИА Новости. Баку стремится не к решению карабахского вопроса, а к капитуляции непризнанной Нагорно-Карабахской республики, заявил в видеообращении в Facebook премьер Армении Никол Пашинян.
"Мы должны четко констатировать, что Азербайджан сейчас хочет не урегулирования карабахского вопроса, а как минимум капитуляции Карабаха", - сказал Пашинян.
По его словам, "армянский народ готов к компромиссам". "Мы готовы даже к болезненным компромиссам, но армянский народ не готов к капитуляции. Армянский народ должен найти ресурсы противостоять и защитить свои права", - настаивает глава правительства.
Он добавил, что сейчас на военном фоне Азербайджан не готов к компромиссам, и армянская сторона должна добиться от него такой готовности, сохраняя конструктивную позицию, которую от нее ожидает международное сообщество. "Эту задачу должен решать каждый из нас. Никто ее за нас не решит. Для этого мы должны выстоять", - отметил премьер.
Госдепартамент распространил в воскресенье совместное заявление США, Армении и Азербайджана, в котором говорилось, что стороны конфликта вернутся к прекращению огня в 7.00 мск (8.00 по местному времени) в понедельник.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
13 октября, 12:16ИнфографикаНагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта