https://ria.ru/20201026/kanada-1581616995.html

В Канаде путешественники могут избежать карантина, сдав тест на COVID-19

Прибывшие в канадскую провинцию Альберта иностранные туристы смогут избежать двухнедельного карантина, пройдя ряд тестов, сообщает Lonely Planet. РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T18:11

2020-10-26T18:11

2020-10-26T18:11

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<strong>МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. </strong>Прибывшие в канадскую провинцию Альберта иностранные туристы смогут избежать двухнедельного карантина, пройдя ряд тестов, <a href="https://www.lonelyplanet.com/articles/canada-trials-skip-quarantine" target="_blank">сообщает</a> Lonely Planet.В этой части страны власти готовы пойти на эксперимент и отменить обязательную 14-дневную изоляцию для иностранных граждан, которым разрешен въезд, и местных жителей, вернувшихся из-за рубежа.Послабление возможно лишь для тех, кто по прибытии сдаст анализ на COVID-19, в изоляции дождется отрицательного результата. После — сможет перемещаться по стране. Но при этом участники эксперименты обязаны сделать повторный тест на шестой или седьмой день после пересечения границы. Также, как и все жители страны, они должны носить маску и соблюдать социальную дистанцию.Премьер-министр Альберты Джейсон Кенни объявил, что новая схема тестирования на COVID-19 будет действовать со 2 ноября на наземном пограничном переходе Coutts в южной части провинции и международном аэропорту Калгари.

https://ria.ru/20191213/1558805387.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туристы, коронавирус covid-19, туризм, альберта, новости - туризм, канада, калгари