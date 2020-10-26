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https://ria.ru/20201026/kanada-1581616995.html
В Канаде путешественники могут избежать карантина, сдав тест на COVID-19
Прибывшие в канадскую провинцию Альберта иностранные туристы смогут избежать двухнедельного карантина, пройдя ряд тестов, сообщает Lonely Planet. РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T18:11
2020-10-26T18:11
туристы
туризм
коронавирус covid-19
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альберта
новости - туризм
канада
калгари
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<strong>МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. </strong>Прибывшие в канадскую провинцию Альберта иностранные туристы смогут избежать двухнедельного карантина, пройдя ряд тестов, <a href="https://www.lonelyplanet.com/articles/canada-trials-skip-quarantine" target="_blank">сообщает</a> Lonely Planet.В этой части страны власти готовы пойти на эксперимент и отменить обязательную 14-дневную изоляцию для иностранных граждан, которым разрешен въезд, и местных жителей, вернувшихся из-за рубежа.Послабление возможно лишь для тех, кто по прибытии сдаст анализ на COVID-19, в изоляции дождется отрицательного результата. После — сможет перемещаться по стране. Но при этом участники эксперименты обязаны сделать повторный тест на шестой или седьмой день после пересечения границы. Также, как и все жители страны, они должны носить маску и соблюдать социальную дистанцию.Премьер-министр Альберты Джейсон Кенни объявил, что новая схема тестирования на COVID-19 будет действовать со 2 ноября на наземном пограничном переходе Coutts в южной части провинции и международном аэропорту Калгари.
https://ria.ru/20191213/1558805387.html
альберта
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туристы, коронавирус covid-19, туризм, альберта, новости - туризм, канада, калгари

В Канаде путешественники могут избежать карантина, сдав тест на COVID-19

18:11 26.10.2020
 
© Фото : Pixabay/jameswheelerНациональный парк Банф в провинции Альберта, Канада
Национальный парк Банф в провинции Альберта, Канада - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© Фото : Pixabay/jameswheeler
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Прибывшие в канадскую провинцию Альберта иностранные туристы смогут избежать двухнедельного карантина, пройдя ряд тестов, сообщает Lonely Planet.
В этой части страны власти готовы пойти на эксперимент и отменить обязательную 14-дневную изоляцию для иностранных граждан, которым разрешен въезд, и местных жителей, вернувшихся из-за рубежа.
Послабление возможно лишь для тех, кто по прибытии сдаст анализ на COVID-19, в изоляции дождется отрицательного результата. После — сможет перемещаться по стране. Но при этом участники эксперименты обязаны сделать повторный тест на шестой или седьмой день после пересечения границы. Также, как и все жители страны, они должны носить маску и соблюдать социальную дистанцию.
Премьер-министр Альберты Джейсон Кенни объявил, что новая схема тестирования на COVID-19 будет действовать со 2 ноября на наземном пограничном переходе Coutts в южной части провинции и международном аэропорту Калгари.
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