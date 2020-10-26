В Калужской области построят завод по производству изделий из пластика
КАЛУГА, 26 окт - РИА Новости. Компания "Пластвэй" построит в индустриальном парке "Ворсино" в Калужской области завод по производству изделий из пластика, общий объем инвестиций в проект составит около 400 миллионов рублей, сообщило правительство региона.
Сообщается, что в Калуге состоялось подписание соглашения о сотрудничестве в сфере реализации инвестиционного проекта по строительству завода, который будет выпускать изделия из пластика. Подписи под документом поставили глава области Владислав Шапша и генеральный директор ООО "Пластвэй" Людмила Кузнецова.
"Уже весной 2021 года ООО "Пластвэй" приступит к строительству завода на территории индустриального парка "Ворсино". Для этого уже приобретен земельный участок площадью 3 гектара. Около 400 миллионов рублей будет инвестировано в проект за пять лет. Здесь будет создано порядка 80 рабочих мест", - говорится в сообщении.
Губернатор Владислав Шапша подчеркнул, что подписание соглашения проходит в непростое время пандемии.
"Главная наша забота – здоровье людей. Но не надо забывать и о том, что люди должны работать, а для этого нужно создавать новые предприятия, привлекать дополнительные инвестиции, чтобы экономика жила и в бюджет поступали деньги. Мы не останавливаемся на этом пути", - цитирует Шапшу пресс-служба правительства региона.
В настоящее время ООО "Пластвэй" уже реализует в Калужской области ряд проектов. Компания арендует участок площадью 0,2 гектара в Ермолино Боровского района. На данной площадке размещены производственные и складские помещения, оснащенные современным оборудованием, а также участок сборки и комплектации изделий. Здесь трудятся 46 человек. С 2009 года "Пластвэй" поставляет комплектующие для телевизоров, мониторов, стиральных машин для ООО "Самсунг Электроникс Рус Калуга".
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