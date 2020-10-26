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Калужская область
Калужская область
https://ria.ru/20201026/kaluga-1581647309.html
В Калужской области построят завод по производству изделий из пластика
Компания "Пластвэй" построит в индустриальном парке "Ворсино" в Калужской области завод по производству изделий из пластика, общий объем инвестиций в проект... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T19:21
2020-10-26T19:21
калужская область
владислав шапша
михаил русый
калуга
калужская область
боровский район
экономика
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<strong>КАЛУГА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Компания "Пластвэй" построит в индустриальном парке "Ворсино" в <a href="http://ria.ru/location_Kaluzhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Калужской области</a> завод по производству изделий из пластика, общий объем инвестиций в проект составит около 400 миллионов рублей, сообщило правительство региона.Сообщается, что в <a href="http://ria.ru/location_Kaluga/" target="_blank" data-auto="true">Калуге</a> состоялось подписание соглашения о сотрудничестве в сфере реализации инвестиционного проекта по строительству завода, который будет выпускать изделия из пластика. Подписи под документом поставили глава области <a href="http://ria.ru/person_vladislav-shapsha/" target="_blank" data-auto="true">Владислав Шапша</a> и генеральный директор ООО "Пластвэй" Людмила Кузнецова."Уже весной 2021 года ООО "Пластвэй" приступит к строительству завода на территории индустриального парка "Ворсино". Для этого уже приобретен земельный участок площадью 3 гектара. Около 400 миллионов рублей будет инвестировано в проект за пять лет. Здесь будет создано порядка 80 рабочих мест", - говорится в сообщении.Губернатор Владислав Шапша подчеркнул, что подписание соглашения проходит в непростое время пандемии."Главная наша забота – здоровье людей. Но не надо забывать и о том, что люди должны работать, а для этого нужно создавать новые предприятия, привлекать дополнительные инвестиции, чтобы экономика жила и в бюджет поступали деньги. Мы не останавливаемся на этом пути", - цитирует Шапшу пресс-служба правительства региона.В настоящее время ООО "Пластвэй" уже реализует в Калужской области ряд проектов. Компания арендует участок площадью 0,2 гектара в Ермолино <a href="http://ria.ru/location_Borovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Боровского района</a>. На данной площадке размещены производственные и складские помещения, оснащенные современным оборудованием, а также участок сборки и комплектации изделий. Здесь трудятся 46 человек. С 2009 года "Пластвэй" поставляет комплектующие для телевизоров, мониторов, стиральных машин для ООО "Самсунг Электроникс <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Rusyjj/" target="_blank" data-auto="true">Рус</a> Калуга".
https://ria.ru/20201020/kondrovo-1580662597.html
https://ria.ru/20201007/infrastruktura-1578675131.html
калуга
калужская область
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владислав шапша, михаил русый, калуга, калужская область, боровский район, экономика

В Калужской области построят завод по производству изделий из пластика

19:21 26.10.2020
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСклад
Склад - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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КАЛУГА, 26 окт - РИА Новости. Компания "Пластвэй" построит в индустриальном парке "Ворсино" в Калужской области завод по производству изделий из пластика, общий объем инвестиций в проект составит около 400 миллионов рублей, сообщило правительство региона.
Сообщается, что в Калуге состоялось подписание соглашения о сотрудничестве в сфере реализации инвестиционного проекта по строительству завода, который будет выпускать изделия из пластика. Подписи под документом поставили глава области Владислав Шапша и генеральный директор ООО "Пластвэй" Людмила Кузнецова.
"Уже весной 2021 года ООО "Пластвэй" приступит к строительству завода на территории индустриального парка "Ворсино". Для этого уже приобретен земельный участок площадью 3 гектара. Около 400 миллионов рублей будет инвестировано в проект за пять лет. Здесь будет создано порядка 80 рабочих мест", - говорится в сообщении.
Губернатор Владислав Шапша подчеркнул, что подписание соглашения проходит в непростое время пандемии.
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"Главная наша забота – здоровье людей. Но не надо забывать и о том, что люди должны работать, а для этого нужно создавать новые предприятия, привлекать дополнительные инвестиции, чтобы экономика жила и в бюджет поступали деньги. Мы не останавливаемся на этом пути", - цитирует Шапшу пресс-служба правительства региона.
В настоящее время ООО "Пластвэй" уже реализует в Калужской области ряд проектов. Компания арендует участок площадью 0,2 гектара в Ермолино Боровского района. На данной площадке размещены производственные и складские помещения, оснащенные современным оборудованием, а также участок сборки и комплектации изделий. Здесь трудятся 46 человек. С 2009 года "Пластвэй" поставляет комплектующие для телевизоров, мониторов, стиральных машин для ООО "Самсунг Электроникс Рус Калуга".
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Калужская областьВладислав ШапшаМихаил РусыйКалугаКалужская областьБоровский районЭкономика
 
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