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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201026/kafe-1581520587.html
Итоги работы летних кафе подвели в Подмосковье
Свыше 580 летних кафе отработало на территории Московской области в летний сезон 2020 года, сообщил РИА Новости глава Минсельхозпрода Подмосковья Андрей Разин. РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T10:00
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новости подмосковья
андрей разин
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 26 окт – РИА Новости</strong>. Свыше 580 летних кафе отработало на территории Московской области в летний сезон 2020 года, сообщил РИА Новости глава Минсельхозпрода Подмосковья <a href="https://ria.ru/person_Andrejj_Razin1" target="_blank">Андрей Разин</a>.По его словам, летние кафе из-за пандемии коронавируса в текущем году смогли открыться только 12 июня."В текущем сезоне в Московской области работало свыше 580 летних кафе.Наибольшее количество летних кафе было открыто в городских округах Сергиево Посадском, Одинцовском, Подольск, Серпухов и Мытищи. Средний чек по Московской области в летнем кафе составлял 550-600 рублей", - сказал Разин.
https://ria.ru/20201020/ogranicheniya-1580720378.html
московская область (подмосковье)
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андрей разин, московская область (подмосковье)

Итоги работы летних кафе подвели в Подмосковье

10:00 26.10.2020
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДевушки за столиком уличного кафе
Девушки за столиком уличного кафе - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Свыше 580 летних кафе отработало на территории Московской области в летний сезон 2020 года, сообщил РИА Новости глава Минсельхозпрода Подмосковья Андрей Разин.
По его словам, летние кафе из-за пандемии коронавируса в текущем году смогли открыться только 12 июня.
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20 октября, 19:29Новости Подмосковья
Жителям Подмосковья рассказали о новых ограничительных мерах
"В текущем сезоне в Московской области работало свыше 580 летних кафе.
Наибольшее количество летних кафе было открыто в городских округах Сергиево Посадском, Одинцовском, Подольск, Серпухов и Мытищи. Средний чек по Московской области в летнем кафе составлял 550-600 рублей", - сказал Разин.
 
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Новости ПодмосковьяАндрей РазинМосковская область (Подмосковье)
 
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