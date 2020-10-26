https://ria.ru/20201026/kafe-1581520587.html

Итоги работы летних кафе подвели в Подмосковье

Свыше 580 летних кафе отработало на территории Московской области в летний сезон 2020 года, сообщил РИА Новости глава Минсельхозпрода Подмосковья Андрей Разин. РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T10:00

2020-10-26T10:00

2020-10-26T10:00

новости подмосковья

андрей разин

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 26 окт – РИА Новости</strong>. Свыше 580 летних кафе отработало на территории Московской области в летний сезон 2020 года, сообщил РИА Новости глава Минсельхозпрода Подмосковья <a href="https://ria.ru/person_Andrejj_Razin1" target="_blank">Андрей Разин</a>.По его словам, летние кафе из-за пандемии коронавируса в текущем году смогли открыться только 12 июня."В текущем сезоне в Московской области работало свыше 580 летних кафе.Наибольшее количество летних кафе было открыто в городских округах Сергиево Посадском, Одинцовском, Подольск, Серпухов и Мытищи. Средний чек по Московской области в летнем кафе составлял 550-600 рублей", - сказал Разин.

https://ria.ru/20201020/ogranicheniya-1580720378.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей разин, московская область (подмосковье)