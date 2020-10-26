https://ria.ru/20201026/izmena-1581574313.html
Бывшая жена Жигунова рассказала о его измене с Заворотнюк
Актриса Вера Новикова, с которой Сергей Жигунов развелся во второй раз, в эфире передачи “Судьба человека” откровенно рассказала о личной жизни. Она сообщила,... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T14:12
2020-10-26T14:12
2020-10-26T14:12
шоубиз
сергей жигунов
анастасия заворотнюк
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<strong>МОСКВА, 26 окт – РИА Новости</strong>. Актриса Вера Новикова, с которой <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_ZHigunov" target="_blank">Сергей Жигунов</a> развелся во второй раз, в эфире передачи “<a href="https://www.youtube.com/watch?v=abcB-iu8Ih4">Судьба человека</a>” откровенно рассказала о личной жизни. Она сообщила, что об измене мужа с Заворотнюк узнала из СМИ и объяснила, почему прощала супруга. По словам Новиковой, она была лично знакома с актрисой из “Моей прекрасной няни”. “Настя была у нас в гостях, мы ее прекрасно приняли. Потом Сережа говорил, что какие-то взаимоотношения у них возникли только к концу съемок (сериала “Моя прекрасная няня”, — Прим. ред.). Эта ситуация была очень сильна подогрета прессой. Возможно, она бы развивалась по-другому сценарию, не будь вмешательства СМИ”, - призналась бывшая жена Жигунова и добавила, что узнала о романе из прессы. Измены мужа Новикова объяснила нехваткой внимания в семье. После того как Заворотнюк и Жигунов расстались, он вернулся в семью. Как сообщила Новикова, ей казалось, что их история еще не закончена, поэтому она приняла актера обратно.Ранее Сергей Жигунов опубликовал в Instagram свидетельство о расторжении брака с Верой Новиковой. Это уже второй развод пары.
https://ria.ru/20201026/zhigunov-1581520879.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей жигунов, анастасия заворотнюк
МОСКВА, 26 окт – РИА Новости
. Актриса Вера Новикова, с которой Сергей Жигунов
развелся во второй раз, в эфире передачи “Судьба человека
” откровенно рассказала о личной жизни. Она сообщила, что об измене мужа с Заворотнюк узнала из СМИ и объяснила, почему прощала супруга.
По словам Новиковой, она была лично знакома с актрисой из “Моей прекрасной няни”.
“Настя была у нас в гостях, мы ее прекрасно приняли. Потом Сережа говорил, что какие-то взаимоотношения у них возникли только к концу съемок (сериала “Моя прекрасная няня”, — Прим. ред.). Эта ситуация была очень сильна подогрета прессой. Возможно, она бы развивалась по-другому сценарию, не будь вмешательства СМИ”, - призналась бывшая жена Жигунова и добавила, что узнала о романе из прессы.
Измены мужа Новикова объяснила нехваткой внимания в семье.
“Когда ты все время видишь вокруг себя восхищение поклонников, то тебе кажется, что твоя семья недостаточно тобой восхищается. Мне Сережка постоянно говорил, мол, меня так все любят, а домой я прихожу и не чувствую такой любви. Мы к нему не относились как к персонажу, а как к мужу, папе... Было очень обидно”.
После того как Заворотнюк и Жигунов расстались, он вернулся в семью. Как сообщила Новикова, ей казалось, что их история еще не закончена, поэтому она приняла актера обратно.
Ранее Сергей Жигунов опубликовал в Instagram свидетельство о расторжении брака с Верой Новиковой. Это уже второй развод пары.