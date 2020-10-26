https://ria.ru/20201026/istrebiteli-1581672305.html

Су-27 перехватил французские истребители над Черным морем

Истребитель Су-27 поднимался на перехват двух истребителей-бомбардировщиков Mirage 2000 ВВС Франции над акваторией Черного моря, сообщает Национальный центр... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T22:05

2020-10-26T22:05

2020-10-26T22:27

россия

ввс франции

черное море

су-27

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581674479_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_f7caf0fb840c1f630b56531c6d23b413.jpg

<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Истребитель <a href="http://ria.ru/product_Su_27/" target="_blank" data-auto="true">Су-27</a> поднимался на перехват двух истребителей-бомбардировщиков Mirage 2000 <a href="http://ria.ru/organization_Voenno_vozdushnye_sily_Francii/" target="_blank" data-auto="true">ВВС Франции</a> над акваторией <a href="http://ria.ru/location_Black_Sea/" target="_blank" data-auto="true">Черного моря</a>, сообщает Национальный центр управления обороной <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>.По данным центра, 26 октября радиолокационные средства разведки дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа над акваторией Черного моря обнаружили две воздушные цели, приближающиеся к государственной границе РФ."Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели, как два истребителя-бомбардировщика Mirage 2000 ВВС Франции, после чего сопроводил их над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.Добавляется, что после разворота иностранных военных самолетов от границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на базу. Все полеты Су-27 выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства."Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", - отметили в сообщении.

https://ria.ru/20201026/samolety-1581622634.html

Stas Dremov Перехватил, ну прям)) 13

5

россия

черное море

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Су-27 перехватил истребителей ВВС Франции над Черным морем. Кадры Минобороны РФ Су-27 поднимался на перехват двух истребителей "Мираж-2000" ВВС Франции над акваторией Черного моря. Видео Минобороны РФ. 2020-10-26T22:05 true PT0M25S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ввс франции, черное море, су-27, безопасность