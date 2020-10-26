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Су-27 перехватил французские истребители над Черным морем
Истребитель Су-27 поднимался на перехват двух истребителей-бомбардировщиков Mirage 2000 ВВС Франции над акваторией Черного моря, сообщает Национальный центр... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T22:05
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россия
ввс франции
черное море
су-27
безопасность
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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Истребитель <a href="http://ria.ru/product_Su_27/" target="_blank" data-auto="true">Су-27</a> поднимался на перехват двух истребителей-бомбардировщиков Mirage 2000 <a href="http://ria.ru/organization_Voenno_vozdushnye_sily_Francii/" target="_blank" data-auto="true">ВВС Франции</a> над акваторией <a href="http://ria.ru/location_Black_Sea/" target="_blank" data-auto="true">Черного моря</a>, сообщает Национальный центр управления обороной <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>.По данным центра, 26 октября радиолокационные средства разведки дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа над акваторией Черного моря обнаружили две воздушные цели, приближающиеся к государственной границе РФ."Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели, как два истребителя-бомбардировщика Mirage 2000 ВВС Франции, после чего сопроводил их над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.Добавляется, что после разворота иностранных военных самолетов от границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на базу. Все полеты Су-27 выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства."Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", - отметили в сообщении.
https://ria.ru/20201026/samolety-1581622634.html
Перехватил, ну прям))
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россия
черное море
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Су-27 перехватил истребителей ВВС Франции над Черным морем. Кадры Минобороны РФ
Су-27 поднимался на перехват двух истребителей "Мираж-2000" ВВС Франции над акваторией Черного моря. Видео Минобороны РФ.
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россия, ввс франции, черное море, су-27, безопасность

Су-27 перехватил французские истребители над Черным морем

22:05 26.10.2020 (обновлено: 22:27 26.10.2020)
 
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Истребитель Су-27 поднимался на перехват двух истребителей-бомбардировщиков Mirage 2000 ВВС Франции над акваторией Черного моря, сообщает Национальный центр управления обороной Российской Федерации.
По данным центра, 26 октября радиолокационные средства разведки дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа над акваторией Черного моря обнаружили две воздушные цели, приближающиеся к государственной границе РФ.
"Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели, как два истребителя-бомбардировщика Mirage 2000 ВВС Франции, после чего сопроводил их над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
Добавляется, что после разворота иностранных военных самолетов от границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на базу. Все полеты Су-27 выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
"Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", - отметили в сообщении.
Многоцелевой истребитель Су-27 - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
Вчера, 17:32
Российский Су-27 перехватил два иностанных самолета над Балтийским морем
 
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РоссияВВС ФранцииЧерное мореСу-27Безопасность
 
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