https://ria.ru/20201026/iphone-1581504315.html
Эксперт рассказал, как iPhone информирует владельца о слежке
Компания Apple в новых устройствах с iOS 14 ввела функцию индикатора прослушивания, который подает сигналы о возможной слежке. Если на телефоне будет... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T03:22
2020-10-26T03:22
2020-10-26T03:32
павел мясоедов
apple iphone
apple ios
apple
технологии
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<strong>МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. </strong>Компания <a href="http://ria.ru/organization_Apple_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Apple</a> в новых устройствах с <a href="http://ria.ru/product_Apple_iOS/" target="_blank" data-auto="true">iOS</a> 14 ввела функцию индикатора прослушивания, который подает сигналы о возможной слежке. Если на телефоне будет активирована камера или микрофон, в правом верхнем углу дисплея загорится оранжевая точка. Это является показателем того, что приложение может тайно получать сведения о хозяине телефона, рассказал <a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20201026/832203743.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> директор компании "Интеллектуальный Резерв" <a href="http://ria.ru/person_pavel-myasoedov/" target="_blank" data-auto="true">Павел Мясоедов</a>.По его словам, каждая компания-производитель, безусловно, собирает часть данных о владельце устройства, но как правило, они не критичны: местоположение, информация о действиях с аппаратом. Другое дело – приложения: они могут собирать любые сведения.Чтобы пользователь чувствовал себя защищенным от слежки, ему нужно внимательно читать, каким приложениям он отдает разрешения и на какие именно действия. В настройках смартфона всегда можно поставить запреты на подозрительные операции.По словам генерального директора российского представительства компании Bitdefender Дениса Елисеева, новый функционал в прошивке IOS 14 – это не столько забота о клиенте, сколько спланированный маркетинговый ход. При этом подобная практика пойдет на пользу пользователям. Для Apple и пользователей <a href="http://ria.ru/product_Apple_iPhone_smartfon/" target="_blank" data-auto="true">IPhone</a> это, скорее, апгрейд уже существующей программы безопасности пользователей."Следует отметить, что остановить слежку и контроль за устройством не получится, но пользователи будут как минимум знать о ней", — заключил эксперт.
https://ria.ru/20201024/iphone-1581294992.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
павел мясоедов, apple iphone, apple ios, apple, технологии
МОСКВА, 26 окт – РИА Новости.
Компания Apple
в новых устройствах с iOS
14 ввела функцию индикатора прослушивания, который подает сигналы о возможной слежке. Если на телефоне будет активирована камера или микрофон, в правом верхнем углу дисплея загорится оранжевая точка. Это является показателем того, что приложение может тайно получать сведения о хозяине телефона, рассказал агентству "Прайм"
директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов
.
По его словам, каждая компания-производитель, безусловно, собирает часть данных о владельце устройства, но как правило, они не критичны: местоположение, информация о действиях с аппаратом. Другое дело – приложения: они могут собирать любые сведения.
Чтобы пользователь чувствовал себя защищенным от слежки, ему нужно внимательно читать, каким приложениям он отдает разрешения и на какие именно действия. В настройках смартфона всегда можно поставить запреты на подозрительные операции.
"Также пользователь должен регулярно посещать центр управления своего iPhone — там есть сведения о том, когда и как то или иное приложение использовало камеру и микрофон", — объяснил эксперт.
По словам генерального директора российского представительства компании Bitdefender Дениса Елисеева, новый функционал в прошивке IOS 14 – это не столько забота о клиенте, сколько спланированный маркетинговый ход. При этом подобная практика пойдет на пользу пользователям. Для Apple и пользователей IPhone
это, скорее, апгрейд уже существующей программы безопасности пользователей.
"Следует отметить, что остановить слежку и контроль за устройством не получится, но пользователи будут как минимум знать о ней", — заключил эксперт.