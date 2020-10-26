https://ria.ru/20201026/iphone-1581504315.html

Эксперт рассказал, как iPhone информирует владельца о слежке

Компания Apple в новых устройствах с iOS 14 ввела функцию индикатора прослушивания, который подает сигналы о возможной слежке. Если на телефоне будет... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T03:22

2020-10-26T03:22

2020-10-26T03:32

павел мясоедов

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apple ios

apple

технологии

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<strong>МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. </strong>Компания <a href="http://ria.ru/organization_Apple_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Apple</a> в новых устройствах с <a href="http://ria.ru/product_Apple_iOS/" target="_blank" data-auto="true">iOS</a> 14 ввела функцию индикатора прослушивания, который подает сигналы о возможной слежке. Если на телефоне будет активирована камера или микрофон, в правом верхнем углу дисплея загорится оранжевая точка. Это является показателем того, что приложение может тайно получать сведения о хозяине телефона, рассказал <a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20201026/832203743.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> директор компании "Интеллектуальный Резерв" <a href="http://ria.ru/person_pavel-myasoedov/" target="_blank" data-auto="true">Павел Мясоедов</a>.По его словам, каждая компания-производитель, безусловно, собирает часть данных о владельце устройства, но как правило, они не критичны: местоположение, информация о действиях с аппаратом. Другое дело – приложения: они могут собирать любые сведения.Чтобы пользователь чувствовал себя защищенным от слежки, ему нужно внимательно читать, каким приложениям он отдает разрешения и на какие именно действия. В настройках смартфона всегда можно поставить запреты на подозрительные операции.По словам генерального директора российского представительства компании Bitdefender Дениса Елисеева, новый функционал в прошивке IOS 14 – это не столько забота о клиенте, сколько спланированный маркетинговый ход. При этом подобная практика пойдет на пользу пользователям. Для Apple и пользователей <a href="http://ria.ru/product_Apple_iPhone_smartfon/" target="_blank" data-auto="true">IPhone</a> это, скорее, апгрейд уже существующей программы безопасности пользователей."Следует отметить, что остановить слежку и контроль за устройством не получится, но пользователи будут как минимум знать о ней", — заключил эксперт.

https://ria.ru/20201024/iphone-1581294992.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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