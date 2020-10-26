https://ria.ru/20201026/huawei-1581536994.html

Huawei привезла в Россию флагманские TWS-наушники и умные часы

Компания Huawei открыла продажу двух флагманских новинок — умных часов Huawei Watch GT 2 Pro и первых TWS-наушников с интеллектуальной динамической системой... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T11:15

2020-10-26T11:15

2020-10-26T11:48

россия

huawei technologies

технологии

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<strong>МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. </strong>Компания <a href="https://ria.ru/organization_Huawei_Technologies_Co_Ltd" target="_blank">Huawei</a> открыла продажу двух флагманских новинок — умных часов Huawei Watch GT 2 Pro и первых TWS-наушников с интеллектуальной динамической системой шумоподавления Huawei FreeBuds Pro. Гаджеты созданы с учетом наиболее востребованных у пользователей функций. Это подтвердили и результаты предзаказа в России: было зарезервировано и предоплачено в два раза больше наушников Huawei FreeBuds Pro в сравнении с моделью прошлого года Huawei FreeBuds 3. А количество предварительных заявок на Huawei Watch GT 2 Pro в несколько раз превысило показатели предыдущей версии смарт-часов Watch GT 2.Продвинутый помощникФлагманские часы Huawei Watch GT 2 Pro стали продолжением популярной модели Huawei Watch GT 2, представленной год назад. Новый хронометр выполнен в титановом корпусе с экраном, защищенным от царапин сапфировым стеклом. Модель в спортивном стиле представлена на браслете из прочного полимерного материала, классическая версия — с кожаным ремешком.В Huawei Watch GT 2 Pro использован широкий круглый 1,39-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 454 х 454 пикселей. Циферблат возможно кастомизировать — в галерее более 200 вариантов.Гаджет способен принимать поступивший на смартфон вызов — для этого есть встроенные динамик и микрофон — или управлять его камерой. Благодаря четырем гигабайтам памяти в Watch GT 2 Pro возможно загрузить музыку и аудиокниги. Это пригодится, например, на пробежке, где смартфон будет только мешать.Смарт-часы Huawei Watch GT 2 Pro поддерживают более 100 режимов тренировок, включая водные, зимние и экстремальные виды спорта. Например, в режиме горных лыж умные часы отслеживают с помощью встроенного GPS среднюю скорость владельца, пройденное расстояние, траекторию, перепад высот, максимальный уклон, а также измеряют уровень пульса, степень насыщения крови кислородом и многое другое.Большое внимание в устройстве уделено оценке состояния здоровья пользователя. Так, технология мониторинга сердечного ритма представлена здесь в улучшенной версии Huawei TruSeen 4.0+. Смарт-часы оснащены светодиодной линзой 6-в-1, задняя поверхность имеет гипоаллергенное керамическое покрытие, что также повышает точность измерений пульса.Смарт-часы Huawei Watch GT 2 Pro доступны в России в двух оттенках: "черная ночь" и "туманный серый". Модель в классическом стиле с кожаным ремешком (и запасным полимерным) обойдется в 22 990 рублей, а в спортивной версии на полимерном браслете — в 19 990 рублей. Интеллектуальное шумоподавлениеНовые TWS-наушники Huawei FreeBuds Pro оснащены интеллектуальной динамической системой шумоподавления. Двойные микрофоны, размещенные снаружи и внутри наушников, способны распознавать окружающий шум и автоматически переключаться между режимами шумоподавления — ультра, комфортным или общим для более чистого восприятия звуков. Система шумоподавления может отсекать посторонний звук громкостью до 40 децибел. Однако пользователь может активировать функцию усиления голоса, чтобы не потерять связь с окружающим миром и не пропустить, например, объявление о посадке на самолет.Конструкция Huawei FreeBuds Pro уравновешивает давление воздуха, обеспечивая циркуляцию. Компактные и легкие, они практически не ощущаются в ушах.Благодаря необычному дизайну ножек — они у FreeBuds Pro прямоугольные и укороченные — новинка Huawei стала по-настоящему свежим явлением на рынке беспроводных наушников. Это заметили не только пользователи, которые уже проголосовали за устройство рублем, но также эксперты отрасли. Всего через пару недель после презентации Huawei FreeBuds Pro получили несколько наград от профессиональных порталов, а также премию престижного международного конкурса промышленного и графического дизайна Good Design Award.Сенсорное управление здесь реализовано с помощью жестов. Чтобы включить или отключить шумоподавление, настроить громкость, переключить песню или принять звонок, необходимо соответствующим образом провести пальцем по ножке одного из наушников или сжать ее на несколько секунд. Оба наушника впервые оснащены двумя Bluetooth-антеннами, которые обеспечивают 360-градусное покрытие Bluetooth-сигнала для более стабильного подключения. Даже если телефон находится в сумке, кармане или в зоне с плохой связью, Huawei FreeBuds Pro обеспечивают стабильное соединение.При отключенном шумоподавлении одна зарядка позволяет использовать наушники до семи часов для прослушивания музыки и до 30 часов с зарядным чехлом. Как большинство флагманских устройств Huawei, FreeBuds Pro поддерживают беспроводную зарядку.Huawei FreeBuds Pro представлены в России в трех цветах: мерцающем серебристом, керамическом белом и угольном черном. Рекомендованная розничная цена устройства составляет 14 990 рублей.

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https://ria.ru/20201022/huawei-1581049988.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, huawei technologies, технологии