https://ria.ru/20201026/gubernatory-1581637434.html

Путин поручил уточнить показатели оценки работы губернаторов

Президент России Владимир Путин поручил администрации при участии кабмина и групп Госсовета уточнить показатели оценки эффективности работы губернаторов,... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T18:26

2020-10-26T18:26

2020-10-26T18:33

россия

владимир путин

экономика

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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поручил администрации при участии кабмина и групп Госсовета уточнить показатели оценки эффективности работы губернаторов, доложить до 1 февраля, соответствующий<a href="http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/64273" target="_blank" rel="nofollow noopener"> перечень поручений</a> опубликован на сайте Кремля."Администрации Президента РФ при участии Правительства РФ и рабочих групп Государственного Совета РФ в двухмесячный срок после утверждения показателей, названных в подпункте "а" пункта 1 настоящего перечня поручений, уточнить показатели для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ и деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ с учетом национальных целей развития <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> на период до 2030 года определенных Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", - говорится в перечне поручений.Отмечается, что доклад должен быть представлен до 1 февраля 2021 года. Ответственным назначен руководитель администрации Кремля <a href="http://ria.ru/person_Anton_Vajjno/" target="_blank" data-auto="true">Антон Вайно</a>.

https://ria.ru/20200924/gubernatory-1577713679.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, экономика