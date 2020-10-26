https://ria.ru/20201026/gruziya-1581619781.html

Грузия выдвинула условие для урегулирования отношений с Россией

Глава МИД Грузии Давид Залкалиани считает, что отзыв российской стороной независимости Абхазии и Южной Осетии является единственным путем урегулирования... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T17:19

2020-10-26T17:19

2020-10-26T20:53

россия

давид залкалиани

абхазия

южная осетия

грузия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155932/49/1559324918_38:0:1000:541_1400x0_80_0_0_7379f9a5bdfd3a6897baee9b40d91a20.jpg

<strong>ТБИЛИСИ, 26 окт - РИА Новости.</strong> Глава МИД Грузии <a href="https://ria.ru/person_david-zalkaliani" target="_blank">Давид Залкалиани</a> считает, что отзыв российской стороной независимости <a href="https://ria.ru/location_Abkhazija" target="_blank">Абхазии</a> и <a href="https://ria.ru/location_South_Ossetia" target="_blank">Южной Осетии</a> является единственным путем урегулирования двусторонних отношений.При этом министр отметил, что данная позиция не противоречит последовательной политике <a href="https://ria.ru/location_Georgia" target="_blank">Грузии</a> в связи с обеспечением отношений между народами, развитию туризма и решению других гуманитарных вопросов.Залкалиани отметил, что задача грузинской стороны - это добиться, чтобы на всех международных аренах и форматах вопрос оккупированных территорий стоял в повестке дня.Тбилиси разорвал с Москвой дипломатические отношения после того, как Россия признала независимость территорий Абхазии и Южной Осетии. Грузия считает эти территории оккупированными.

https://ria.ru/20200421/1570344164.html

Max Giz А зачем России с вами отношения? 53

Семен Семеныч И этим Россия что-то должна? 48

22

россия

абхазия

южная осетия

грузия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, давид залкалиани, абхазия, южная осетия, грузия, в мире