https://ria.ru/20201026/gruziya-1581619781.html
Грузия выдвинула условие для урегулирования отношений с Россией
Глава МИД Грузии Давид Залкалиани считает, что отзыв российской стороной независимости Абхазии и Южной Осетии является единственным путем урегулирования... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T17:19
2020-10-26T17:19
2020-10-26T20:53
россия
давид залкалиани
абхазия
южная осетия
грузия
в мире
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<strong>ТБИЛИСИ, 26 окт - РИА Новости.</strong> Глава МИД Грузии <a href="https://ria.ru/person_david-zalkaliani" target="_blank">Давид Залкалиани</a> считает, что отзыв российской стороной независимости <a href="https://ria.ru/location_Abkhazija" target="_blank">Абхазии</a> и <a href="https://ria.ru/location_South_Ossetia" target="_blank">Южной Осетии</a> является единственным путем урегулирования двусторонних отношений.При этом министр отметил, что данная позиция не противоречит последовательной политике <a href="https://ria.ru/location_Georgia" target="_blank">Грузии</a> в связи с обеспечением отношений между народами, развитию туризма и решению других гуманитарных вопросов.Залкалиани отметил, что задача грузинской стороны - это добиться, чтобы на всех международных аренах и форматах вопрос оккупированных территорий стоял в повестке дня.Тбилиси разорвал с Москвой дипломатические отношения после того, как Россия признала независимость территорий Абхазии и Южной Осетии. Грузия считает эти территории оккупированными.
https://ria.ru/20200421/1570344164.html
Max Giz
А зачем России с вами отношения?
53
Семен Семеныч
И этим Россия что-то должна?
48
22
россия
абхазия
южная осетия
грузия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, давид залкалиани, абхазия, южная осетия, грузия, в мире