https://ria.ru/20201026/gretsiya-1581655734.html
Премьер Греции призвал установить пределы для действий Турции в регионе
Турция пытается разыграть религиозную карту в Восточном Средиземноморье, что добавляет напряжённости в регионе, заявил премьер-министр Греции Кириакос... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T20:12
2020-10-26T20:12
2020-10-26T20:12
кириакос мицотакис
сергей лавров
кипр
греция
афины
в мире
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<strong>АФИНЫ, 26 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> пытается разыграть религиозную карту в Восточном Средиземноморье, что добавляет напряжённости в регионе, заявил премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Greece/" target="_blank" data-auto="true">Греции</a> <a href="http://ria.ru/person_Kiriakos_Micotakis/" target="_blank" data-auto="true">Кириакос Мицотакис</a>."Мы встречаемся в сложные времена, когда Восточное Средиземноморье, Южный Кавказ и наш регион подвергается самым разным опасностям и рискам. У меня будет возможность во время переговоров проинформировать вас о действиях соседней страны - Турции. К сожалению, эта страна постоянно нарушает все международные нормы, все вопросы мира в регионе", - сказал Мицотакис на встрече с главой МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергеем Лавровым</a>."И что особенно меня заботит, что своими действиями Турция задействует религиозный вопрос, и это добавляет напряжённости в нашем регионе. Думаю, это интерес для всех нас остановить такие провокационные действия и определить для этой страны конкретные пределы, в которых она может двигаться", - сказал греческий премьер.В последнее время отношения между <a href="http://ria.ru/location_Athens/" target="_blank" data-auto="true">Афинами</a> и <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкарой</a> резко обострились. Это связано с тем, что турецкое судно Oruc Reis проводит сейсмические исследования в Восточном Средиземноморье в районе, который Греция считает своей исключительной экономической зоной (ИЭЗ). Вооруженные силы Греции были приведены в повышенную боевую готовность. Турция ведет также исследования возле <a href="http://ria.ru/location_Cyprus/" target="_blank" data-auto="true">Кипра</a>.
https://ria.ru/20201026/turtsiya-1581599511.html
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кипр
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кириакос мицотакис, сергей лавров, кипр, греция, афины, в мире