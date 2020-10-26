https://ria.ru/20201026/gosduma-1581564014.html

Путин не обсуждал с Володиным обновление состава Госдумы, заявил Песков

Президент РФ Владимир Путин не обсуждал со спикером Госдумы Вячеславом Володиным обновление состава нижней палаты парламента, сообщил журналистам... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T13:13

2020-10-26T13:13

2020-10-26T13:13

госдума рф

вячеслав володин

дмитрий песков

владимир путин

политика

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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> не обсуждал со спикером Госдумы <a href="https://ria.ru/person_Vjacheslav_Volodin" target="_blank">Вячеславом Володины</a>м обновление состава нижней палаты парламента, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее Путин провел встречу с председателем Госдумы в Ново-Огарево.Закрытая часть встречи, как отметил пресс-секретарь президента, была."Безусловно, я не обладаю всем объемом информации, но совсем другие вопросы находились в центре внимания", - ответил <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Песков</a> на уточняющий вопрос о том, обсуждались ли на ней вопросы о перспективах состава Госдумы.Выборы в <a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF" target="_blank">Госдуму</a>, как ожидается, пройдут в сентябре 2021 года.

https://ria.ru/20201016/vybory-1580070519.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, вячеслав володин, дмитрий песков, владимир путин, политика