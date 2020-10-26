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Путин не обсуждал с Володиным обновление состава Госдумы, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин не обсуждал со спикером Госдумы Вячеславом Володиным обновление состава нижней палаты парламента, сообщил журналистам... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T13:13
2020-10-26T13:13
госдума рф
вячеслав володин
дмитрий песков
владимир путин
политика
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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> не обсуждал со спикером Госдумы <a href="https://ria.ru/person_Vjacheslav_Volodin" target="_blank">Вячеславом Володины</a>м обновление состава нижней палаты парламента, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее Путин провел встречу с председателем Госдумы в Ново-Огарево.Закрытая часть встречи, как отметил пресс-секретарь президента, была."Безусловно, я не обладаю всем объемом информации, но совсем другие вопросы находились в центре внимания", - ответил <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Песков</a> на уточняющий вопрос о том, обсуждались ли на ней вопросы о перспективах состава Госдумы.Выборы в <a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF" target="_blank">Госдуму</a>, как ожидается, пройдут в сентябре 2021 года.
https://ria.ru/20201016/vybory-1580070519.html
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госдума рф, вячеслав володин, дмитрий песков, владимир путин, политика

Путин не обсуждал с Володиным обновление состава Госдумы, заявил Песков

13:13 26.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время встречи - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не обсуждал со спикером Госдумы Вячеславом Володиным обновление состава нижней палаты парламента, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее Путин провел встречу с председателем Госдумы в Ново-Огарево.

"Нет, вы видели, о чем шла речь, достаточно была обширная информация предоставлена. Эти вопросы не затрагивались", - ответил Песков на вопрос журналистов, обсуждал ли президент с Володиным обновление состава Госдумы и будущее самого спикера.

Закрытая часть встречи, как отметил пресс-секретарь президента, была.
"Безусловно, я не обладаю всем объемом информации, но совсем другие вопросы находились в центре внимания", - ответил Песков на уточняющий вопрос о том, обсуждались ли на ней вопросы о перспективах состава Госдумы.
Выборы в Госдуму, как ожидается, пройдут в сентябре 2021 года.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
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Госдума РФВячеслав ВолодинДмитрий ПесковВладимир ПутинПолитика
 
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