https://ria.ru/20201026/gosduma-1581525138.html

Володин доложил Путину о ситуации с коронавирусом в Госдуме

Председатель Госдумы Вячеслав Володин доложил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что коронавирусной инфекцией переболел или сейчас болеет 91... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T10:07

2020-10-26T10:07

2020-10-26T11:48

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коронавирус в россии

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вячеслав володин

владимир путин

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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Председатель <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Volodin/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Володин</a> доложил на встрече с президентом РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a>, что коронавирусной инфекцией переболел или сейчас болеет 91 депутат, 38 человек сейчас находятся на больничной койке, один — в реанимации."Сегодня на больничной койке 38 депутатов, один в реанимации. Вы знаете, что один депутат умер в результате пандемии", - сказал Володин."Конечно, мы принимаем определённые меры, чтобы сохранить работоспособность парламента, но если посмотреть по итогам уже того периода, который прошёл, у нас 91 депутат переболел либо сегодня болеет", - добавил председатель Госдумы.Он отметил, что депутаты проходят такое же лечение, как и все граждане, а медицинскую помощь получают "там, где болезнь прихватила".В сентябре депутат Госдумы Сергей Гаврилов сообщил РИА Новости, что его коллега Ваха Агаев скончался после комы. Позднее депутат Казбек Тайсаев уточнил, что Агаев умер от последствий коронавируса. Депутатские полномочия Агаева были прекращены 29 сентября на пленарном заседании Госдумы. Его мандат был передан экс-кандидату в мэры Москвы Вадиму Кумину.Всего в Госдуме 450 депутатских мест.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_koronavirus-v-rossii/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201026/tsivilev-1581513885.html

wity.dronow.61 Но а как мы рады за них."не болейте дорогие,а то как мы без вас". 42

Портвейн Стаканович Ух как я зауважал коронавирус ...... 38

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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