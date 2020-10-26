https://ria.ru/20201026/fnb-1581569982.html

Силуанов оценил, на сколько лет России хватит средств из ФНБ

Средств Фонда национального благосостояния хватит для того, чтобы финансировать расходы бюджета в течение трех лет при цене нефти около 20 долларов за баррель,... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T13:45

2020-10-26T13:45

2020-10-26T13:45

фонд национального благосостояния россии

антон силуанов

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Средств <a href="https://ria.ru/organization_Fond_nacionalnogo_blagosostojanija" target="_blank">Фонда национального благосостояния</a> хватит для того, чтобы финансировать расходы бюджета в течение трех лет при цене нефти около 20 долларов за баррель, рассказал министр финансов <a href="http://ria.ru/person_Anton_Siluanov/" target="_blank" data-auto="true">Антон Силуанов</a>."Фонд национального благосостояния у нас находится не ниже, даже сейчас несколько выше 7-процентного уровня ВВП, мы считаем, что это - тот безопасный предел, который позволяет нам в пределах трех лет финансировать расходы при падении цен на нефть до уровня около 20 долларов за баррель", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала "<a href="https://live.russia.tv/channel/3" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 24</a>".ФНБ на 1 октября достиг 13,733 триллиона рублей, или 12,1% ВВП, при этом объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank" data-auto="true">ЦБ</a>) составил эквивалент 9,346 триллиона рублей, или 8,2% ВВП.Ранее Силуанов говорил, что к концу 2020 года объем фонда составит около 12,5 триллиона рублей, из них 8 триллионов - ликвидная часть.

https://ria.ru/20201014/koronavirus-1579815624.html

Роман Пнр Пару дач купят и не будет фонда. 15

Gloomy Humorist Этим признал, что у нас по-прежнему сырьевая экономика и напрямую зависит от цен на нефть. 14

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фонд национального благосостояния россии, антон силуанов, центральный банк рф (цб рф), экономика