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"Умные" электросети появятся во всех округах Москвы к 2023 году
Цифровые районы электросетей появятся во всех округах Москвы к 2023 году, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T11:24
2020-10-26T11:24
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Цифровые районы электросетей появятся во всех округах Москвы к 2023 году, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства <a href="https://ria.ru/person_Petr_Birjukov" target="_blank">Петр Бирюков</a>."Цифровизация энергетики является одним из основных направлений проекта создания "умного" города. Во всех округах Москвы к 2023 году будут сформированы цифровые районы электрических сетей, главные отличия которых - высокий уровень управляемости, надежности и более дешевая эксплуатация", - сообщил Бирюков.Заместитель мэра пояснил, что речь идет о создании районов электросетей с высоким уровнем автоматизации, возможностью самодиагностики и самовосстановления. Диспетчеры смогут удаленно в онлайн-режиме следить за состоянием сети.Бирюков подчеркнул, что в цифровых электросетях любые технологические нарушения выявляются мгновенно, в автоматическом режиме."Благодаря возможности дистанционного управления оборудованием специалисты могут выбрать самый быстрый способ локализации участка, на котором произошел сбой, и максимально оперативно принять меры для устранения неполадки", - заключил он.
https://realty.ria.ru/20201023/energoseti-1581197427.html
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петр бирюков

"Умные" электросети появятся во всех округах Москвы к 2023 году

11:24 26.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений БиятовЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Цифровые районы электросетей появятся во всех округах Москвы к 2023 году, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Цифровизация энергетики является одним из основных направлений проекта создания "умного" города. Во всех округах Москвы к 2023 году будут сформированы цифровые районы электрических сетей, главные отличия которых - высокий уровень управляемости, надежности и более дешевая эксплуатация", - сообщил Бирюков.
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Заместитель мэра пояснил, что речь идет о создании районов электросетей с высоким уровнем автоматизации, возможностью самодиагностики и самовосстановления. Диспетчеры смогут удаленно в онлайн-режиме следить за состоянием сети.
"Первые цифровые районы уже созданы и успешно функционируют в Москве на территории всего Северо-Западного округа. Трансформаторные подстанции и другие сетевые объекты оснащены специальным оборудованием и датчиками, благодаря которым диспетчеры постоянно контролируют работу сети и максимально быстро получают информацию о нештатных ситуациях", - рассказал заммэра.
Бирюков подчеркнул, что в цифровых электросетях любые технологические нарушения выявляются мгновенно, в автоматическом режиме.
"Благодаря возможности дистанционного управления оборудованием специалисты могут выбрать самый быстрый способ локализации участка, на котором произошел сбой, и максимально оперативно принять меры для устранения неполадки", - заключил он.
 
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр Бирюков
 
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