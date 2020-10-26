https://ria.ru/20201026/elektroseti-1581540367.html

"Умные" электросети появятся во всех округах Москвы к 2023 году

Цифровые районы электросетей появятся во всех округах Москвы к 2023 году, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T11:24

2020-10-26T11:24

2020-10-26T11:24

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петр бирюков

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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Цифровые районы электросетей появятся во всех округах Москвы к 2023 году, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства <a href="https://ria.ru/person_Petr_Birjukov" target="_blank">Петр Бирюков</a>."Цифровизация энергетики является одним из основных направлений проекта создания "умного" города. Во всех округах Москвы к 2023 году будут сформированы цифровые районы электрических сетей, главные отличия которых - высокий уровень управляемости, надежности и более дешевая эксплуатация", - сообщил Бирюков.Заместитель мэра пояснил, что речь идет о создании районов электросетей с высоким уровнем автоматизации, возможностью самодиагностики и самовосстановления. Диспетчеры смогут удаленно в онлайн-режиме следить за состоянием сети.Бирюков подчеркнул, что в цифровых электросетях любые технологические нарушения выявляются мгновенно, в автоматическом режиме."Благодаря возможности дистанционного управления оборудованием специалисты могут выбрать самый быстрый способ локализации участка, на котором произошел сбой, и максимально оперативно принять меры для устранения неполадки", - заключил он.

https://realty.ria.ru/20201023/energoseti-1581197427.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр бирюков