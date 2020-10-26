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https://ria.ru/20201026/efremov-1581653387.html
Опубликовано письмо Ефремова к семье погибшего Захарова
Бывший адвокат Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП Андрей Алешкин опубликовал в Facebook проект письма актера с извинениями в адрес семьи погибшего Сергея РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T19:56
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<strong>МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. </strong>Бывший адвокат <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> в деле о смертельном ДТП Андрей Алешкин опубликовал в Facebook проект письма актера с извинениями в адрес семьи погибшего Сергея Захарова. Адвокат отметил, что "это только проект письма", которое они обсуждали с защитником семьи Захаровых Александром Добровинским.Ефремов стал виновником смертельного ДТП, которое произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москвы</a>. По данным следствия, актер в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Ее водитель Сергей Захаров скончался от полученных травм.Пресненский суд Москвы приговорил артиста к восьми годам колонии общего режима. Позднее Мосгорсуд сократил Ефремову срок заключения до семи лет и шести месяцев.
https://radiosputnik.ria.ru/20201025/efremov-1581481137.html
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, москва

Опубликовано письмо Ефремова к семье погибшего Захарова

19:56 26.10.2020 (обновлено: 20:39 26.10.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда / Перейти в фотобанкАктёр Михаил Ефремов
Актёр Михаил Ефремов - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Бывший адвокат Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП Андрей Алешкин опубликовал в Facebook проект письма актера с извинениями в адрес семьи погибшего Сергея Захарова.

"Я знаю, что унижал вас перед всей страной, и я готов просить прощения на глазах у всей страны", — говорится в письме.

Меня, многие спрашивают какой мог быть исход дела #ефремова, какое письмо, мы обсуждали с Александром Добровинским....

Опубликовано Андреем Алешкиным Понедельник, 26 октября 2020 г.
Адвокат отметил, что "это только проект письма", которое они обсуждали с защитником семьи Захаровых Александром Добровинским.
Ефремов стал виновником смертельного ДТП, которое произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По данным следствия, актер в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Ее водитель Сергей Захаров скончался от полученных травм.
Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
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Огорчен, надеется на смягчение. Ефремов встретился с представителем ОНК
Пресненский суд Москвы приговорил артиста к восьми годам колонии общего режима. Позднее Мосгорсуд сократил Ефремову срок заключения до семи лет и шести месяцев.
 
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Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваАлександр ДобровинскийМихаил ЕфремовМосква
 
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