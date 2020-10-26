https://ria.ru/20201026/efremov-1581653387.html
Опубликовано письмо Ефремова к семье погибшего Захарова
Бывший адвокат Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП Андрей Алешкин опубликовал в Facebook проект письма актера с извинениями в адрес семьи погибшего Сергея РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T19:56
2020-10-26T19:56
2020-10-26T20:39
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
александр добровинский
михаил ефремов
москва
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<strong>МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. </strong>Бывший адвокат <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> в деле о смертельном ДТП Андрей Алешкин опубликовал в Facebook проект письма актера с извинениями в адрес семьи погибшего Сергея Захарова. Адвокат отметил, что "это только проект письма", которое они обсуждали с защитником семьи Захаровых Александром Добровинским.Ефремов стал виновником смертельного ДТП, которое произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москвы</a>. По данным следствия, актер в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Ее водитель Сергей Захаров скончался от полученных травм.Пресненский суд Москвы приговорил артиста к восьми годам колонии общего режима. Позднее Мосгорсуд сократил Ефремову срок заключения до семи лет и шести месяцев.
https://radiosputnik.ria.ru/20201025/efremov-1581481137.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, москва