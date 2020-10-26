https://ria.ru/20201026/dtp-1581575421.html
На МКАД столкнулись шесть автомобилей
Сразу шесть автомашин, в том числе три грузовика, столкнулись на съезде на МКАД на востоке Москвы, движение транспорта на месте ДТП сильно затруднено, сообщил... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T14:08
2020-10-26T14:08
2020-10-26T14:08
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Сразу шесть автомашин, в том числе три грузовика, столкнулись на съезде на МКАД на востоке <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, движение транспорта на месте ДТП сильно затруднено, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы."На улице Липецкая при съезде на МКАД произошло ДТП с участием трех грузовых и трех легковых автомашин", - сказал собеседник агентства.По его словам, движение на месте ДТП в настоящее время сильно затруднено. Информация о пострадавших уточняется.
https://ria.ru/20200929/trassy-1577944466.html
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия