https://ria.ru/20201026/dtp-1581575421.html

На МКАД столкнулись шесть автомобилей

Сразу шесть автомашин, в том числе три грузовика, столкнулись на съезде на МКАД на востоке Москвы, движение транспорта на месте ДТП сильно затруднено, сообщил... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T14:08

2020-10-26T14:08

2020-10-26T14:08

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Сразу шесть автомашин, в том числе три грузовика, столкнулись на съезде на МКАД на востоке <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, движение транспорта на месте ДТП сильно затруднено, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы."На улице Липецкая при съезде на МКАД произошло ДТП с участием трех грузовых и трех легковых автомашин", - сказал собеседник агентства.По его словам, движение на месте ДТП в настоящее время сильно затруднено. Информация о пострадавших уточняется.

https://ria.ru/20200929/trassy-1577944466.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия