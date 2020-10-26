https://ria.ru/20201026/dtp-1581513200.html

В ДТП под Красноярском погибли четыре человека, в том числе ребенок

Четыре человека, в том числе четырехлетний ребенок и 18-летняя девушка, погибли в ДТП под Красноярском, сообщает пресс-служба регионального главка МВД. РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T08:21

2020-10-26T08:21

2020-10-26T11:01

емельяновский район

ачинск

красноярск

происшествия

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<strong>КРАСНОЯРСК, 26 окт — РИА Новости.</strong> Четыре человека, в том числе четырехлетний ребенок и 18-летняя девушка, погибли в ДТП под Красноярском, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.По предварительным данным, в понедельник утром на 776-м километре автодороги Р-255 "Сибирь" в <a href="http://ria.ru/location_Emeljanovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Емельяновском районе</a> произошло столкновение грузового автомобиля ДАФ с легковым автомобилем ВАЗ-2107. Водитель отечественного автомобиля двигался со стороны <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarsk/" target="_blank" data-auto="true">Красноярска</a> в направлении <a href="http://ria.ru/location_Achinsk/" target="_blank" data-auto="true">Ачинска</a>."В результате столкновения погиб 17-летний водитель "Жигулей" и трое его пассажиров: 22-летняя женщина, четырехлетний мальчик и 18-летняя девушка. Погибшие — жители поселка 13 Борцов Революции", — говорится в сообщении.В настоящее время на месте работает специализированная следственно-оперативная группа по дорожно-транспортным происшествиям краевого главка МВД. Инспекторы ДПС обеспечивают беспрепятственный проезд транспорта. Движение на месте происшествия затруднено, но осуществляется в обоих направлениях.

https://ria.ru/20201025/ivanovo-1581423129.html

Максим Ю Картина ясна. Бестолковый подросток решил покататься с подружками. Привысил скорость или вообще был на летней. Как и вся молодёж любит погонять, да с заносом ещё. И малыша с собой взяли, иди..! Угробил три жизни, не считая своей. Одну даже и не начавшуюся толком. 16

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емельяновский район

ачинск

красноярск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

емельяновский район, ачинск, красноярск, происшествия