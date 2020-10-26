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В ДТП под Красноярском погибли четыре человека, в том числе ребенок
Четыре человека, в том числе четырехлетний ребенок и 18-летняя девушка, погибли в ДТП под Красноярском, сообщает пресс-служба регионального главка МВД. РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T08:21
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емельяновский район
ачинск
красноярск
происшествия
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<strong>КРАСНОЯРСК, 26 окт — РИА Новости.</strong> Четыре человека, в том числе четырехлетний ребенок и 18-летняя девушка, погибли в ДТП под Красноярском, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.По предварительным данным, в понедельник утром на 776-м километре автодороги Р-255 "Сибирь" в <a href="http://ria.ru/location_Emeljanovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Емельяновском районе</a> произошло столкновение грузового автомобиля ДАФ с легковым автомобилем ВАЗ-2107. Водитель отечественного автомобиля двигался со стороны <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarsk/" target="_blank" data-auto="true">Красноярска</a> в направлении <a href="http://ria.ru/location_Achinsk/" target="_blank" data-auto="true">Ачинска</a>."В результате столкновения погиб 17-летний водитель "Жигулей" и трое его пассажиров: 22-летняя женщина, четырехлетний мальчик и 18-летняя девушка. Погибшие — жители поселка 13 Борцов Революции", — говорится в сообщении.В настоящее время на месте работает специализированная следственно-оперативная группа по дорожно-транспортным происшествиям краевого главка МВД. Инспекторы ДПС обеспечивают беспрепятственный проезд транспорта. Движение на месте происшествия затруднено, но осуществляется в обоих направлениях.
https://ria.ru/20201025/ivanovo-1581423129.html
Картина ясна. Бестолковый подросток решил покататься с подружками. Привысил скорость или вообще был на летней. Как и вся молодёж любит погонять, да с заносом ещё. И малыша с собой взяли, иди..! Угробил три жизни, не считая своей. Одну даже и не начавшуюся толком.
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емельяновский район
ачинск
красноярск
РИА Новости
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емельяновский район, ачинск, красноярск, происшествия

В ДТП под Красноярском погибли четыре человека, в том числе ребенок

08:21 26.10.2020 (обновлено: 11:01 26.10.2020)
 
© Фото : УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краюДТП в Емельяновском районе Красноярского края
ДТП в Емельяновском районе Красноярского края - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© Фото : УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 26 окт — РИА Новости. Четыре человека, в том числе четырехлетний ребенок и 18-летняя девушка, погибли в ДТП под Красноярском, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
По предварительным данным, в понедельник утром на 776-м километре автодороги Р-255 "Сибирь" в Емельяновском районе произошло столкновение грузового автомобиля ДАФ с легковым автомобилем ВАЗ-2107. Водитель отечественного автомобиля двигался со стороны Красноярска в направлении Ачинска.
© Фото : УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краюДТП в Емельяновском районе Красноярского края
ДТП в Емельяновском районе Красноярского края - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© Фото : УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю
ДТП в Емельяновском районе Красноярского края
"В результате столкновения погиб 17-летний водитель "Жигулей" и трое его пассажиров: 22-летняя женщина, четырехлетний мальчик и 18-летняя девушка. Погибшие — жители поселка 13 Борцов Революции", — говорится в сообщении.
В настоящее время на месте работает специализированная следственно-оперативная группа по дорожно-транспортным происшествиям краевого главка МВД. Инспекторы ДПС обеспечивают беспрепятственный проезд транспорта. Движение на месте происшествия затруднено, но осуществляется в обоих направлениях.
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Емельяновский районАчинскКрасноярскПроисшествия
 
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