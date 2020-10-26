В ДТП под Красноярском погибли четыре человека, в том числе ребенок
08:21 26.10.2020 (обновлено: 11:01 26.10.2020)
© Фото : УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краюДТП в Емельяновском районе Красноярского края
© Фото : УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю
КРАСНОЯРСК, 26 окт — РИА Новости. Четыре человека, в том числе четырехлетний ребенок и 18-летняя девушка, погибли в ДТП под Красноярском, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
По предварительным данным, в понедельник утром на 776-м километре автодороги Р-255 "Сибирь" в Емельяновском районе произошло столкновение грузового автомобиля ДАФ с легковым автомобилем ВАЗ-2107. Водитель отечественного автомобиля двигался со стороны Красноярска в направлении Ачинска.
© Фото : УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краюДТП в Емельяновском районе Красноярского края
© Фото : УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю
ДТП в Емельяновском районе Красноярского края
"В результате столкновения погиб 17-летний водитель "Жигулей" и трое его пассажиров: 22-летняя женщина, четырехлетний мальчик и 18-летняя девушка. Погибшие — жители поселка 13 Борцов Революции", — говорится в сообщении.
В настоящее время на месте работает специализированная следственно-оперативная группа по дорожно-транспортным происшествиям краевого главка МВД. Инспекторы ДПС обеспечивают беспрепятственный проезд транспорта. Движение на месте происшествия затруднено, но осуществляется в обоих направлениях.
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