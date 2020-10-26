https://ria.ru/20201026/dsnv-1581642934.html

Россия призвала США перестать выторговывать преимущества по ДСНВ

Москва считает преждевременным говорить, что Россия и США находятся на пороге договоренностей по контролю над вооружениями, заявил посол РФ в Вашингтоне... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T18:58

2020-10-26T18:58

2020-10-26T18:58

россия

договор снв-3

анатолий антонов

владимир путин

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 26 окт – РИА Новости.</strong> Москва считает преждевременным говорить, что Россия и США находятся на пороге договоренностей по контролю над вооружениями, заявил посол РФ в Вашингтоне <a href="https://ria.ru/person_Anatolijj_Antonov" target="_blank">Анатолий Антонов</a>.Он призвал Соединенные Штаты отказаться от попыток выторговывать себе преимущества в последние дни действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (<a href="https://ria.ru/event_Dogovor_SNV-3" target="_blank">ДСНВ</a>).Посол напомнил, что ранее Соединенные Штаты категорически отказались продлять ДСНВ в том виде, как он был подписан. "По сути, США взяли соглашение в заложники, поставив условия для его пролонгации", - сказал посол, выступая в Международном консультативном совете, проходящем в формате телеконференции."На данном этапе преждевременно говорить, что мы находимся на пороге договоренностей и даже что совместное политическое понимание – в пределах досягаемости. На экспертном уровне работа продолжается, мы надеемся, что все разногласия по сути будут преодолены в результате диалога", - сказал Антонов.Посол отметил, что на середину октября Россия и США провели 328 инспекций на местах и направили друг другу порядка 21 тысяч уведомлений о статусе СНВ.Ранее президент РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> предложил американской стороне продлить договор на один год и заморозить на данный период количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов.

https://ria.ru/20201023/dsnv-1581202634.html

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россия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Путин предложил продлить СНВ-3 без всяких условий на год Владимир Путин предложил продлить договор об ограничении стратегических наступательных вооружений на год без условий с последующими переговорами. 2020-10-26T18:58 true PT0M34S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, договор снв-3, анатолий антонов, владимир путин, сша, в мире