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https://ria.ru/20201026/dsnv-1581642934.html
Россия призвала США перестать выторговывать преимущества по ДСНВ
Москва считает преждевременным говорить, что Россия и США находятся на пороге договоренностей по контролю над вооружениями, заявил посол РФ в Вашингтоне... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T18:58
2020-10-26T18:58
россия
договор снв-3
анатолий антонов
владимир путин
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 26 окт – РИА Новости.</strong> Москва считает преждевременным говорить, что Россия и США находятся на пороге договоренностей по контролю над вооружениями, заявил посол РФ в Вашингтоне <a href="https://ria.ru/person_Anatolijj_Antonov" target="_blank">Анатолий Антонов</a>.Он призвал Соединенные Штаты отказаться от попыток выторговывать себе преимущества в последние дни действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (<a href="https://ria.ru/event_Dogovor_SNV-3" target="_blank">ДСНВ</a>).Посол напомнил, что ранее Соединенные Штаты категорически отказались продлять ДСНВ в том виде, как он был подписан. "По сути, США взяли соглашение в заложники, поставив условия для его пролонгации", - сказал посол, выступая в Международном консультативном совете, проходящем в формате телеконференции."На данном этапе преждевременно говорить, что мы находимся на пороге договоренностей и даже что совместное политическое понимание – в пределах досягаемости. На экспертном уровне работа продолжается, мы надеемся, что все разногласия по сути будут преодолены в результате диалога", - сказал Антонов.Посол отметил, что на середину октября Россия и США провели 328 инспекций на местах и направили друг другу порядка 21 тысяч уведомлений о статусе СНВ.Ранее президент РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> предложил американской стороне продлить договор на один год и заморозить на данный период количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов.
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россия
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Путин предложил продлить СНВ-3 без всяких условий на год
Владимир Путин предложил продлить договор об ограничении стратегических наступательных вооружений на год без условий с последующими переговорами.
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россия, договор снв-3, анатолий антонов, владимир путин, сша, в мире

Россия призвала США перестать выторговывать преимущества по ДСНВ

18:58 26.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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ВАШИНГТОН, 26 окт – РИА Новости. Москва считает преждевременным говорить, что Россия и США находятся на пороге договоренностей по контролю над вооружениями, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Он призвал Соединенные Штаты отказаться от попыток выторговывать себе преимущества в последние дни действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
Посол напомнил, что ранее Соединенные Штаты категорически отказались продлять ДСНВ в том виде, как он был подписан. "По сути, США взяли соглашение в заложники, поставив условия для его пролонгации", - сказал посол, выступая в Международном консультативном совете, проходящем в формате телеконференции.
"На данном этапе преждевременно говорить, что мы находимся на пороге договоренностей и даже что совместное политическое понимание – в пределах досягаемости. На экспертном уровне работа продолжается, мы надеемся, что все разногласия по сути будут преодолены в результате диалога", - сказал Антонов.
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября, 14:58
Советник Трампа допустил соглашение с Россией по ДСНВ
Посол отметил, что на середину октября Россия и США провели 328 инспекций на местах и направили друг другу порядка 21 тысяч уведомлений о статусе СНВ.

"Мы призываем США проявить политическую мудрость, подтвердить свою ответственность за поддержание стратегической стабильности. Нужно отказаться от опрометчивых попыток в последние дни действия ДСНВ выторговать преимущества. Все ждут от нас продления Договора и продолжения совместной работы по контролю над ракетно-ядерными вооружениями", - заявил посол.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил американской стороне продлить договор на один год и заморозить на данный период количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов.
 
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РоссияДоговор СНВ-3Анатолий АнтоновВладимир ПутинСШАВ мире
 
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