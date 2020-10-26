https://ria.ru/20201026/drsmd-1581567591.html

Слуцкий прокомментировал заявление Путина по ДРСМД

Президент РФ Владимир Путин своим заявлением о приверженности мораторию на развёртывание РСМД наземного базирования в очередной раз демонстрирует ответственный... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T13:32

2020-10-26T13:32

2020-10-26T13:35

леонид слуцкий

договор о рсмд

госдума рф

нато

владимир путин

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> своим заявлением о приверженности мораторию на развёртывание РСМД наземного базирования в очередной раз демонстрирует ответственный подход России в вопросах стратегической стабильности и контроля над вооружениями, считает глава комитета Госдумы по международным делам <a href="https://ria.ru/person_LeonidSluckijj" target="_blank">Леонид Слуцкий</a>.Путин на фоне выхода США из <a href="https://ria.ru/event_Dogovor_o_RSMD" target="_blank">Договора о РСМД</a> заявил, что Москва готова по доброй воле не предпринимать развертывания на европейской части РФ ракет 9М729, но при условии встречных шагов со стороны НАТО. Он также предложил НАТО проверять комплексы Aegis Ashore с пусковыми установками Мк-41 на базах в Европе и ракет 9М729 на калининградских объектах.Он подчеркнул, что мяч снова на стороне <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> и их союзников по Северо-атлантическому альянсу."Надеемся услышать здравый ответ от коллективного Запада на призыв российского лидера по встречным шагам со стороны НАТО. Всем необходимо взвешенно и осознанно подходить к проблеме необходимости компенсационных мер после развала ДРСМД по вине Вашингтона", - подчеркнул депутат.

https://ria.ru/20201026/drsmd-1581560906.html

semya.ota а какие он шаги предпримет на встречу от слова ИМПИЧМЕНТ 12

semya.ota слабо реальный опрос о рейтинге гаранта 12

3

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

леонид слуцкий, договор о рсмд, госдума рф, нато, владимир путин, сша, в мире