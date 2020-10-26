Слуцкий прокомментировал заявление Путина по ДРСМД
13:32 26.10.2020 (обновлено: 13:35 26.10.2020)
© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает перед членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин своим заявлением о приверженности мораторию на развёртывание РСМД наземного базирования в очередной раз демонстрирует ответственный подход России в вопросах стратегической стабильности и контроля над вооружениями, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Путин на фоне выхода США из Договора о РСМД заявил, что Москва готова по доброй воле не предпринимать развертывания на европейской части РФ ракет 9М729, но при условии встречных шагов со стороны НАТО. Он также предложил НАТО проверять комплексы Aegis Ashore с пусковыми установками Мк-41 на базах в Европе и ракет 9М729 на калининградских объектах.
"Своим заявлением о приверженности мораторию на развёртывание РСМД наземного базирования Путин в очередной раз демонстрирует ответственный подход в вопросах стратегической стабильности и контроля над вооружениями. Россия показывает таким образом, что против самой возможности создания предпосылок для нового ракетного кризиса в мире", - сказал депутат РИА Новости.
Он подчеркнул, что мяч снова на стороне США и их союзников по Северо-атлантическому альянсу.
"Надеемся услышать здравый ответ от коллективного Запада на призыв российского лидера по встречным шагам со стороны НАТО. Всем необходимо взвешенно и осознанно подходить к проблеме необходимости компенсационных мер после развала ДРСМД по вине Вашингтона", - подчеркнул депутат.