https://ria.ru/20201026/drsmd-1581560906.html
Песков прокомментировал заявление Путина по ДРСМД
Заявление президент России Владимира Путина о шагах по деэскалации обстановки в Европе на фоне прекращения действия договора о ликвидации ракет средней и... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T13:01
2020-10-26T13:01
2020-10-26T13:01
россия
выход сша из договора о рсмд
дмитрий песков
владимир путин
европа
политика
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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Заявление президент России <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимира Путина</a> о шагах по деэскалации обстановки в Европе на фоне прекращения действия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (<a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">ДРСМД</a>) является продолжением его линии на многовекторную деэскалацию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он напомнил, что ранее президент РФ сделал специальное заявление по сотрудничеству в сфере информационной безопасности. "Вы знаете усилия, которые сейчас прилагаются на экспертном уровне по договору СНВ", - упомянул представитель Кремля.В этом плане работа по стратегической стабильности ведется, продолжил он, назвав эту сферу чрезвычайно сложной.Заявление президента России Владимира Путина по ДРСМД - это новая инициатива, заранее с другими странами не прорабатывалась, продолжил Дмитрий Песков."Это новая инициатива президента", - сказал Песков, отвечая на вопрос, прорабатывалось ли это предложение с партнерами предварительно.
https://ria.ru/20201026/drsmd-1581552267.html
3
россия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, выход сша из договора о рсмд, дмитрий песков, владимир путин, европа, политика
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.
Заявление президент России Владимира Путина
о шагах по деэскалации обстановки в Европе на фоне прекращения действия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД
) является продолжением его линии на многовекторную деэскалацию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что президент выступил с заявлением о дополнительных шагах по деэскалации обстановки в Европе в условиях прекращения действия ДРСМД. Важный документ. Президент Путин последовательно продолжает линию на такую многовекторную деэскалацию", - заявил Песков журналистам в понедельник.
Он напомнил, что ранее президент РФ сделал специальное заявление по сотрудничеству в сфере информационной безопасности. "Вы знаете усилия, которые сейчас прилагаются на экспертном уровне по договору СНВ", - упомянул представитель Кремля.
В этом плане работа по стратегической стабильности ведется, продолжил он, назвав эту сферу чрезвычайно сложной.
Заявление президента России Владимира Путина по ДРСМД - это новая инициатива, заранее с другими странами не прорабатывалась, продолжил Дмитрий Песков.
"Это новая инициатива президента", - сказал Песков, отвечая на вопрос, прорабатывалось ли это предложение с партнерами предварительно.