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Песков прокомментировал заявление Путина по ДРСМД
Заявление президент России Владимира Путина о шагах по деэскалации обстановки в Европе на фоне прекращения действия договора о ликвидации ракет средней и... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T13:01
2020-10-26T13:01
россия
выход сша из договора о рсмд
дмитрий песков
владимир путин
европа
политика
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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Заявление президент России <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимира Путина</a> о шагах по деэскалации обстановки в Европе на фоне прекращения действия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (<a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">ДРСМД</a>) является продолжением его линии на многовекторную деэскалацию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он напомнил, что ранее президент РФ сделал специальное заявление по сотрудничеству в сфере информационной безопасности. "Вы знаете усилия, которые сейчас прилагаются на экспертном уровне по договору СНВ", - упомянул представитель Кремля.В этом плане работа по стратегической стабильности ведется, продолжил он, назвав эту сферу чрезвычайно сложной.Заявление президента России Владимира Путина по ДРСМД - это новая инициатива, заранее с другими странами не прорабатывалась, продолжил Дмитрий Песков."Это новая инициатива президента", - сказал Песков, отвечая на вопрос, прорабатывалось ли это предложение с партнерами предварительно.
https://ria.ru/20201026/drsmd-1581552267.html
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россия
европа
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россия, выход сша из договора о рсмд, дмитрий песков, владимир путин, европа, политика

Песков прокомментировал заявление Путина по ДРСМД

13:01 26.10.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков на пресс-конференции по медиагрантам Русского географического общества
Дмитрий Песков на пресс-конференции по медиагрантам Русского географического общества - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Заявление президент России Владимира Путина о шагах по деэскалации обстановки в Европе на фоне прекращения действия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) является продолжением его линии на многовекторную деэскалацию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что президент выступил с заявлением о дополнительных шагах по деэскалации обстановки в Европе в условиях прекращения действия ДРСМД. Важный документ. Президент Путин последовательно продолжает линию на такую многовекторную деэскалацию", - заявил Песков журналистам в понедельник.

Он напомнил, что ранее президент РФ сделал специальное заявление по сотрудничеству в сфере информационной безопасности. "Вы знаете усилия, которые сейчас прилагаются на экспертном уровне по договору СНВ", - упомянул представитель Кремля.
В этом плане работа по стратегической стабильности ведется, продолжил он, назвав эту сферу чрезвычайно сложной.
Заявление президента России Владимира Путина по ДРСМД - это новая инициатива, заранее с другими странами не прорабатывалась, продолжил Дмитрий Песков.
"Это новая инициатива президента", - сказал Песков, отвечая на вопрос, прорабатывалось ли это предложение с партнерами предварительно.
Президент РФ Владимир Путин во время видеоконференции - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
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