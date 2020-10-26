https://ria.ru/20201026/drsmd-1581560906.html

Песков прокомментировал заявление Путина по ДРСМД

Заявление президент России Владимира Путина о шагах по деэскалации обстановки в Европе на фоне прекращения действия договора о ликвидации ракет средней и... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T13:01

2020-10-26T13:01

2020-10-26T13:01

россия

выход сша из договора о рсмд

дмитрий песков

владимир путин

европа

политика

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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Заявление президент России <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимира Путина</a> о шагах по деэскалации обстановки в Европе на фоне прекращения действия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (<a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">ДРСМД</a>) является продолжением его линии на многовекторную деэскалацию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он напомнил, что ранее президент РФ сделал специальное заявление по сотрудничеству в сфере информационной безопасности. "Вы знаете усилия, которые сейчас прилагаются на экспертном уровне по договору СНВ", - упомянул представитель Кремля.В этом плане работа по стратегической стабильности ведется, продолжил он, назвав эту сферу чрезвычайно сложной.Заявление президента России Владимира Путина по ДРСМД - это новая инициатива, заранее с другими странами не прорабатывалась, продолжил Дмитрий Песков."Это новая инициатива президента", - сказал Песков, отвечая на вопрос, прорабатывалось ли это предложение с партнерами предварительно.

https://ria.ru/20201026/drsmd-1581552267.html

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россия

европа

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, выход сша из договора о рсмд, дмитрий песков, владимир путин, европа, политика