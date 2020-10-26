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Путин призвал к поиску схем поддержания стабильности "в мире без ДРСМД"
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ призывает все заинтересованные страны к поиску схем поддержания стабильности и предотвращения ракетных кризисов... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T12:29
2020-10-26T12:29
россия
выход сша из договора о рсмд
договор о рсмд
владимир путин
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> заявил, что РФ призывает все заинтересованные страны к поиску схем поддержания стабильности и предотвращения ракетных кризисов "в мире без Договора о РСМД"."Призываем также все заинтересованные страны к поиску схем поддержания стабильности и предотвращения ракетных кризисов "в мире без Договора о РСМД" применительно к Азиатско-Тихоокеанскому региону. Открыты к совместной работе на этом направлении", - говорится в заявлении, текст которого приводит пресс-служба Кремля.В 2019 году <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Россию в его нарушении. Москва отвергла подобные обвинения и была готова продемонстрировать вызвавшую вопросы ракету и обсудить тему, однако США не пошли навстречу и вышли из договора в одностороннем порядке. В МИД РФ заявляли, что Москва не против подключения других стран к обсуждению с США вопросов стратегической стабильности.
https://ria.ru/20201026/drsmd-1581552267.html
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россия, выход сша из договора о рсмд, договор о рсмд, владимир путин, сша, в мире

Путин призвал к поиску схем поддержания стабильности "в мире без ДРСМД"

12:29 26.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ призывает все заинтересованные страны к поиску схем поддержания стабильности и предотвращения ракетных кризисов "в мире без Договора о РСМД".
"Призываем также все заинтересованные страны к поиску схем поддержания стабильности и предотвращения ракетных кризисов "в мире без Договора о РСМД" применительно к Азиатско-Тихоокеанскому региону. Открыты к совместной работе на этом направлении", - говорится в заявлении, текст которого приводит пресс-служба Кремля.
В 2019 году США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Россию в его нарушении. Москва отвергла подобные обвинения и была готова продемонстрировать вызвавшую вопросы ракету и обсудить тему, однако США не пошли навстречу и вышли из договора в одностороннем порядке. В МИД РФ заявляли, что Москва не против подключения других стран к обсуждению с США вопросов стратегической стабильности.
Президент РФ Владимир Путин во время видеоконференции - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
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РоссияВыход США из договора о РСМДДоговор о РСМДВладимир ПутинСШАВ мире
 
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