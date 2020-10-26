Путин назвал выход США из ДРСМД серьезной ошибкой
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время видеоконференции
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что выход США из Договора о РСМД является серьезной ошибкой, растут риски развязывания гонки ракетных вооружений.
"Считаем выход США из Договора о РСМД, в результате чего он прекратил свое действие, серьезной ошибкой, которая усиливает риски развязывания гонки ракетных вооружений, роста конфронтационного потенциала и скатывания к неконтролируемой эскалации", - говорится в заявлении, текст которого приводит пресс-служба Кремля.
В 2019 году США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Россию в его нарушении. Москва отвергла подобные обвинения и была готова продемонстрировать вызвавшую вопросы ракету и обсудить тему, однако США не пошли навстречу и вышли из договора в одностороннем порядке. В МИД РФ заявляли, что Москва не против подключения других стран к обсуждению с США вопросов стратегической стабильности.
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