https://ria.ru/20201026/drsmd-1581552267.html

Путин назвал выход США из ДРСМД серьезной ошибкой

Президент России Владимир Путин заявил, что выход США из Договора о РСМД является серьезной ошибкой, растут риски развязывания гонки ракетных вооружений. РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T12:22

2020-10-26T12:22

2020-10-26T12:22

россия

выход сша из договора о рсмд

договор о рсмд

владимир путин

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Президент России<a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank"> Владимир Путин</a> заявил, что выход США из <a href="https://ria.ru/event_Dogovor_o_RSMD" target="_blank">Договора о РСМД</a> является серьезной ошибкой, растут риски развязывания гонки ракетных вооружений.В 2019 году <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Россию в его нарушении. Москва отвергла подобные обвинения и была готова продемонстрировать вызвавшую вопросы ракету и обсудить тему, однако США не пошли навстречу и вышли из договора в одностороннем порядке. В МИД РФ заявляли, что Москва не против подключения других стран к обсуждению с США вопросов стратегической стабильности.

https://ria.ru/20201016/vooruzheniya-1580119760.html

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россия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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