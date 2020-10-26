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https://ria.ru/20201026/domingo-1581552947.html
Толстой пояснил, что Путин позвал Доминго стать гостем Совета по культуре
Президент России Владимир Путин предложил испанскому оперному певцу и дирижеру Пласидо Доминго стать почетным гостем на заседании Совета по культуре и... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T12:28
2020-10-26T12:28
культура
новости культуры
пласидо доминго
большой театр
владимир толстой
карен шахназаров
юрий башмет
заседание совета по культуре и искусству при президенте рф
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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Президент России Владимир Путин предложил испанскому оперному певцу и дирижеру Пласидо Доминго стать почетным гостем на заседании Совета по культуре и искусству, а не членом Совета, сообщил РИА Новости советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой.Ранее Доминго заявил, что Путин предложил ему вступить в Совет по культуре и искусству, очередное заседание которого пройдет 27 октября в режиме видеоконференции."В данном случае Пласидо Доминго давал концерты в Большом театре, находился в России, поэтому получил специальное приглашение от руководителя страны. Владимир Владимирович возглавляет совет, и он имеет право пригласить в качестве гостя того, кого он сочтет нужным. В данном случае Доминго уехал, поэтому он принять участие не сможет. Но поблагодарил, и, может быть, на какое-нибудь другое заседание удастся ему попасть. Президент не пригласил его в качестве члена совета, он пригласил его в качестве почетного гостя на конкретное заседание. Таким правом, безусловно, президент, как председатель совета, обладает", - заявил Толстой.Совет при президенте РФ по культуре и искусству является консультативным органом, созданным для информирования главы государства о положении дел в сфере культуры и искусства, обеспечения его взаимодействия с творческими объединениями, организациями культуры, представителями творческой интеллигенции, выработки предложений по актуальным вопросам. Среди членов совета - пианист Денис Мацуев, гендиректор Цирка на проспекте Вернадского Эдуард Запашный, кинорежиссер Карен Шахназаров, музыкант Юрий Башмет и ряд других деятелей искусства.
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новости культуры, пласидо доминго, большой театр, владимир толстой, карен шахназаров, юрий башмет, заседание совета по культуре и искусству при президенте рф

Толстой пояснил, что Путин позвал Доминго стать гостем Совета по культуре

12:28 26.10.2020
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкКонцерт оперного певца П. Доминго в Москве
Концерт оперного певца П. Доминго в Москве - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил испанскому оперному певцу и дирижеру Пласидо Доминго стать почетным гостем на заседании Совета по культуре и искусству, а не членом Совета, сообщил РИА Новости советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой.
Ранее Доминго заявил, что Путин предложил ему вступить в Совет по культуре и искусству, очередное заседание которого пройдет 27 октября в режиме видеоконференции.
"В данном случае Пласидо Доминго давал концерты в Большом театре, находился в России, поэтому получил специальное приглашение от руководителя страны. Владимир Владимирович возглавляет совет, и он имеет право пригласить в качестве гостя того, кого он сочтет нужным. В данном случае Доминго уехал, поэтому он принять участие не сможет. Но поблагодарил, и, может быть, на какое-нибудь другое заседание удастся ему попасть. Президент не пригласил его в качестве члена совета, он пригласил его в качестве почетного гостя на конкретное заседание. Таким правом, безусловно, президент, как председатель совета, обладает", - заявил Толстой.
Совет при президенте РФ по культуре и искусству является консультативным органом, созданным для информирования главы государства о положении дел в сфере культуры и искусства, обеспечения его взаимодействия с творческими объединениями, организациями культуры, представителями творческой интеллигенции, выработки предложений по актуальным вопросам. Среди членов совета - пианист Денис Мацуев, гендиректор Цирка на проспекте Вернадского Эдуард Запашный, кинорежиссер Карен Шахназаров, музыкант Юрий Башмет и ряд других деятелей искусства.
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КультураНовости культурыПласидо ДомингоБольшой театрВладимир ТолстойКарен ШахназаровЮрий БашметЗаседание Совета по культуре и искусству при президенте РФ
 
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