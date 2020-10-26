https://ria.ru/20201026/domingo-1581552947.html

Толстой пояснил, что Путин позвал Доминго стать гостем Совета по культуре

Президент России Владимир Путин предложил испанскому оперному певцу и дирижеру Пласидо Доминго стать почетным гостем на заседании Совета по культуре и... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T12:28

2020-10-26T12:28

2020-10-26T12:28

культура

новости культуры

пласидо доминго

большой театр

владимир толстой

карен шахназаров

юрий башмет

заседание совета по культуре и искусству при президенте рф

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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Президент России Владимир Путин предложил испанскому оперному певцу и дирижеру Пласидо Доминго стать почетным гостем на заседании Совета по культуре и искусству, а не членом Совета, сообщил РИА Новости советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой.Ранее Доминго заявил, что Путин предложил ему вступить в Совет по культуре и искусству, очередное заседание которого пройдет 27 октября в режиме видеоконференции."В данном случае Пласидо Доминго давал концерты в Большом театре, находился в России, поэтому получил специальное приглашение от руководителя страны. Владимир Владимирович возглавляет совет, и он имеет право пригласить в качестве гостя того, кого он сочтет нужным. В данном случае Доминго уехал, поэтому он принять участие не сможет. Но поблагодарил, и, может быть, на какое-нибудь другое заседание удастся ему попасть. Президент не пригласил его в качестве члена совета, он пригласил его в качестве почетного гостя на конкретное заседание. Таким правом, безусловно, президент, как председатель совета, обладает", - заявил Толстой.Совет при президенте РФ по культуре и искусству является консультативным органом, созданным для информирования главы государства о положении дел в сфере культуры и искусства, обеспечения его взаимодействия с творческими объединениями, организациями культуры, представителями творческой интеллигенции, выработки предложений по актуальным вопросам. Среди членов совета - пианист Денис Мацуев, гендиректор Цирка на проспекте Вернадского Эдуард Запашный, кинорежиссер Карен Шахназаров, музыкант Юрий Башмет и ряд других деятелей искусства.

https://ria.ru/20201024/premiya-1581311340.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, пласидо доминго, большой театр, владимир толстой, карен шахназаров, юрий башмет, заседание совета по культуре и искусству при президенте рф