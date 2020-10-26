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https://ria.ru/20201026/domingo-1581527381.html
Пласидо Доминго заявил, что Путин пригласил его в Совет по культуре
Всемирно известный оперный певец и дирижер Пласидо Доминго заявил, что российский лидер Владимир Путин предложил ему вступить в Совет по культуре и искусству... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T11:39
2020-10-26T11:39
культура
театр
опера
новости культуры
пласидо доминго
владимир толстой
первый канал (телеканал)
владимир путин
москва
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<strong>МОСКВА, 25 окт - РИА Новости.</strong> Всемирно известный оперный певец и дирижер Пласидо Доминго заявил, что российский лидер Владимир Путин предложил ему вступить в Совет по культуре и искусству при президент РФ.Ранее советник президента РФ Владимир Толстой сообщил РИА Новости, что заседание Совета по культуре и искусству состоится 27 октября в режиме видеоконференции."Владимир Путин великодушно пригласил меня вступить в Совет по культуре и искусству. Я счел бы за честь принять такое предложение, но увы, мой плотный график выступлений не позволяет мне сделать это в этот раз, но у меня уже есть договоренности о дальнейшем сотрудничестве, и я еще не раз вернусь в Москву в этом театральном сезоне", - сказал Доминго в эфире Первого канала.
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театр, опера, новости культуры, пласидо доминго, владимир толстой, первый канал (телеканал), владимир путин, москва

Пласидо Доминго заявил, что Путин пригласил его в Совет по культуре

11:39 26.10.2020
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкКонцерт оперного певца П. Доминго в Москве
Концерт оперного певца П. Доминго в Москве - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Всемирно известный оперный певец и дирижер Пласидо Доминго заявил, что российский лидер Владимир Путин предложил ему вступить в Совет по культуре и искусству при президент РФ.
Ранее советник президента РФ Владимир Толстой сообщил РИА Новости, что заседание Совета по культуре и искусству состоится 27 октября в режиме видеоконференции.
"Владимир Путин великодушно пригласил меня вступить в Совет по культуре и искусству. Я счел бы за честь принять такое предложение, но увы, мой плотный график выступлений не позволяет мне сделать это в этот раз, но у меня уже есть договоренности о дальнейшем сотрудничестве, и я еще не раз вернусь в Москву в этом театральном сезоне", - сказал Доминго в эфире Первого канала.
Испанский оперный певец Пласидо Доминго во время пресс-конференции в здании информационного агентства ТАСС в Москве - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
22 октября, 16:33
В Большом назвали успешным спектакль с участием Пласидо Доминго
 
КультураТеатрОпераНовости культурыПласидо ДомингоВладимир ТолстойПервый канал (телеканал)Владимир ПутинМосква
 
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