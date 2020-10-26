https://ria.ru/20201026/domingo-1581527381.html

Пласидо Доминго заявил, что Путин пригласил его в Совет по культуре

Всемирно известный оперный певец и дирижер Пласидо Доминго заявил, что российский лидер Владимир Путин предложил ему вступить в Совет по культуре и искусству... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T11:39

2020-10-26T11:39

2020-10-26T11:39

культура

театр

опера

новости культуры

пласидо доминго

владимир толстой

первый канал (телеканал)

владимир путин

москва

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<strong>МОСКВА, 25 окт - РИА Новости.</strong> Всемирно известный оперный певец и дирижер Пласидо Доминго заявил, что российский лидер Владимир Путин предложил ему вступить в Совет по культуре и искусству при президент РФ.Ранее советник президента РФ Владимир Толстой сообщил РИА Новости, что заседание Совета по культуре и искусству состоится 27 октября в режиме видеоконференции."Владимир Путин великодушно пригласил меня вступить в Совет по культуре и искусству. Я счел бы за честь принять такое предложение, но увы, мой плотный график выступлений не позволяет мне сделать это в этот раз, но у меня уже есть договоренности о дальнейшем сотрудничестве, и я еще не раз вернусь в Москву в этом театральном сезоне", - сказал Доминго в эфире Первого канала.

https://radiosputnik.ria.ru/20201022/domingo-1581030683.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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