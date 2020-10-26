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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20201026/dollar-1581527133.html
Рубль снижается к доллару и евро
Рубль снижается к доллару и евро в начале дня на фоне дешевеющей нефти. РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T10:22
2020-10-26T10:22
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
цены на нефть
brent
экономика
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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Рубль снижается к доллару и евро в начале дня на фоне дешевеющей нефти.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск повышался на 33 копейки, до 76,46 рубля, курс евро - на 18 копеек, до 90,47 рубля.Стоимость нефти падает на 2,2%, до 41,16 доллара за баррель по марке <a href="http://ria.ru/product_Brent_Crude/" target="_blank" data-auto="true">Brent</a>.
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РИА Новости
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цены на нефть, brent, экономика

Рубль снижается к доллару и евро

10:22 26.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1 доллар США
Банкноты номиналом 1 доллар США - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Рубль снижается к доллару и евро в начале дня на фоне дешевеющей нефти.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск повышался на 33 копейки, до 76,46 рубля, курс евро - на 18 копеек, до 90,47 рубля.
Нефтяная качалка в Республике Татарстан - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября, 19:42
ЦБ резко увеличил прогноз по цене на нефть
Стоимость нефти падает на 2,2%, до 41,16 доллара за баррель по марке Brent.
 
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьBrentЭкономика
 
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