https://ria.ru/20201026/dollar-1581527133.html

Рубль снижается к доллару и евро

Рубль снижается к доллару и евро в начале дня на фоне дешевеющей нефти. РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T10:22

2020-10-26T10:22

2020-10-26T10:22

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

цены на нефть

brent

экономика

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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Рубль снижается к доллару и евро в начале дня на фоне дешевеющей нефти.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск повышался на 33 копейки, до 76,46 рубля, курс евро - на 18 копеек, до 90,47 рубля.Стоимость нефти падает на 2,2%, до 41,16 доллара за баррель по марке <a href="http://ria.ru/product_Brent_Crude/" target="_blank" data-auto="true">Brent</a>.

https://radiosputnik.ria.ru/20201023/neft-1581268117.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены на нефть, brent, экономика