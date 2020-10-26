https://ria.ru/20201026/defitsit-1581620911.html
На Алтае рассказали о дефиците лекарств в аптеках
Сеть государственных аптек "Аптеки Алтая" отмечает дефицит лекарств, с пятницы в Барнауле у них в продаже нет антибиотиков, рассказала журналистам директор... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T17:24
2020-10-26T17:24
2020-10-26T17:24
коронавирус в россии
здоровье - общество
алтайский край
барнаул
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<strong>БАРНАУЛ, 26 окт - РИА Новости.</strong> Сеть государственных аптек "Аптеки Алтая" отмечает дефицит лекарств, с пятницы в <a href="http://ria.ru/location_Barnaul/" target="_blank" data-auto="true">Барнауле</a> у них в продаже нет антибиотиков, рассказала журналистам директор АКГУП "Аптеки Алтая" Ольга Калита."На самом деле есть дефицит препаратов, потому что сложился такой ажиотажный спрос, люди начали обращаться в аптеки и скупать… На сегодняшний день наблюдаются проблемы с противовирусными препаратами, как раз связанными с маркировкой, партии не могут выдвинуться с завода в регионы. Так скажем, эти трудности испытывают все регионы. В пятницу на 10:00 в городе не было антибиотиков… и сейчас они не появились", - отметила Калита.Она отметила, что учреждение ведет переговоры с дистрибьюторами и с заводами-изготовителями."На сегодняшний день нам поставки в ограниченных количествах привозят, но этого недостаточно", - заявила Калита, подчеркнув, что нужно проводить профилактическую работу с жителями края, которые скупают и бездумно принимают антибиотики. Также спикер отметила, что в "Аптеки Алтая" в неделю сейчас поступает порядка тысячи пачек таких препаратов.В <a href="http://ria.ru/location_Altajjskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Алтайском крае</a> за прошедшие сутки зарегистрировано 210 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 142 пациента.Общее число заболевших составляет 18 133 человека.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201026/koronavirus-1581544126.html
1
алтайский край
барнаул
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, здоровье - общество, алтайский край, барнаул
БАРНАУЛ, 26 окт - РИА Новости.
Сеть государственных аптек "Аптеки Алтая" отмечает дефицит лекарств, с пятницы в Барнауле
у них в продаже нет антибиотиков, рассказала журналистам директор АКГУП "Аптеки Алтая" Ольга Калита.
"На самом деле есть дефицит препаратов, потому что сложился такой ажиотажный спрос, люди начали обращаться в аптеки и скупать… На сегодняшний день наблюдаются проблемы с противовирусными препаратами, как раз связанными с маркировкой, партии не могут выдвинуться с завода в регионы. Так скажем, эти трудности испытывают все регионы. В пятницу на 10:00 в городе не было антибиотиков… и сейчас они не появились", - отметила Калита.
Она отметила, что учреждение ведет переговоры с дистрибьюторами и с заводами-изготовителями.
"На сегодняшний день нам поставки в ограниченных количествах привозят, но этого недостаточно", - заявила Калита, подчеркнув, что нужно проводить профилактическую работу с жителями края, которые скупают и бездумно принимают антибиотики. Также спикер отметила, что в "Аптеки Алтая" в неделю сейчас поступает порядка тысячи пачек таких препаратов.
В Алтайском крае
за прошедшие сутки зарегистрировано 210 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 142 пациента.
Общее число заболевших составляет 18 133 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.