https://ria.ru/20201026/debosh-1581505387.html

Летевшего на Сахалин пассажира сняли с рейса за дебош

Пассажира самолета, вылетавшего из Владивостока в Южно-Сахалинск, сняли с рейса за дебош, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании "Аврора". РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T04:21

2020-10-26T04:21

2020-10-26T10:58

"аврора"

южно-сахалинск

владивосток

происшествия

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<strong>ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 окт — РИА Новости.</strong> Пассажира самолета, вылетавшего из <a href="http://ria.ru/location_Vladivostok/" target="_blank" data-auto="true">Владивостока</a> в <a href="http://ria.ru/location_JUzhno_Sakhalinsk/" target="_blank" data-auto="true">Южно-Сахалинск</a>, сняли с рейса за дебош, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании "<a href="http://ria.ru/organization_avrora/" target="_blank" data-auto="true">Аврора</a>".В соцсетях появилось видео инцидента. На нем мужчина в салоне самолета кричит о "террористах" и зовет капитана воздушного судна.В пресс-службе авиакомпании "Аврора" сообщили, что нарушителя спокойствия тут же высадили из самолета.

https://ria.ru/20201025/oysters-1581463122.html

южно-сахалинск

владивосток

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"аврора", южно-сахалинск, владивосток, происшествия