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Летевшего на Сахалин пассажира сняли с рейса за дебош
Пассажира самолета, вылетавшего из Владивостока в Южно-Сахалинск, сняли с рейса за дебош, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании "Аврора". РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T04:21
2020-10-26T10:58
"аврора"
южно-сахалинск
владивосток
происшествия
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<strong>ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 окт — РИА Новости.</strong> Пассажира самолета, вылетавшего из <a href="http://ria.ru/location_Vladivostok/" target="_blank" data-auto="true">Владивостока</a> в <a href="http://ria.ru/location_JUzhno_Sakhalinsk/" target="_blank" data-auto="true">Южно-Сахалинск</a>, сняли с рейса за дебош, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании "<a href="http://ria.ru/organization_avrora/" target="_blank" data-auto="true">Аврора</a>".В соцсетях появилось видео инцидента. На нем мужчина в салоне самолета кричит о "террористах" и зовет капитана воздушного судна.В пресс-службе авиакомпании "Аврора" сообщили, что нарушителя спокойствия тут же высадили из самолета.
https://ria.ru/20201025/oysters-1581463122.html
южно-сахалинск
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"аврора", южно-сахалинск, владивосток, происшествия

Летевшего на Сахалин пассажира сняли с рейса за дебош

04:21 26.10.2020 (обновлено: 10:58 26.10.2020)
 
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 окт — РИА Новости. Пассажира самолета, вылетавшего из Владивостока в Южно-Сахалинск, сняли с рейса за дебош, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании "Аврора".
В соцсетях появилось видео инцидента. На нем мужчина в салоне самолета кричит о "террористах" и зовет капитана воздушного судна.
В пресс-службе авиакомпании "Аврора" сообщили, что нарушителя спокойствия тут же высадили из самолета.

"Дебошира вывели с борта воздушного судна, рейс отправился по расписанию", — сообщил представитель пресс-службы.

Руби Мэттьюс - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
25 октября, 17:11
Модель задержала рейс, чтобы поесть устриц, и разгневала пассажиров
 
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"Аврора"Южно-СахалинскВладивостокПроисшествия
 
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