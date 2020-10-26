https://ria.ru/20201026/debosh-1581505387.html
Летевшего на Сахалин пассажира сняли с рейса за дебош
Пассажира самолета, вылетавшего из Владивостока в Южно-Сахалинск, сняли с рейса за дебош, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании "Аврора". РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T04:21
2020-10-26T04:21
2020-10-26T10:58
"аврора"
южно-сахалинск
владивосток
происшествия
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<strong>ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 окт — РИА Новости.</strong> Пассажира самолета, вылетавшего из <a href="http://ria.ru/location_Vladivostok/" target="_blank" data-auto="true">Владивостока</a> в <a href="http://ria.ru/location_JUzhno_Sakhalinsk/" target="_blank" data-auto="true">Южно-Сахалинск</a>, сняли с рейса за дебош, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании "<a href="http://ria.ru/organization_avrora/" target="_blank" data-auto="true">Аврора</a>".В соцсетях появилось видео инцидента. На нем мужчина в салоне самолета кричит о "террористах" и зовет капитана воздушного судна.В пресс-службе авиакомпании "Аврора" сообщили, что нарушителя спокойствия тут же высадили из самолета.
https://ria.ru/20201025/oysters-1581463122.html
южно-сахалинск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
"аврора", южно-сахалинск, владивосток, происшествия