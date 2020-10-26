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https://ria.ru/20201026/cherskiy-1581669131.html
Способное достроить "Северный поток — 2" судно направилось в Германию
Трубоукладчик "Академик Черский" направился в немецкий порт Мукран — логистическую базу газопровода "Северный поток — 2", свидетельствуют данные портала... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T21:37
2020-10-26T22:43
россия
северный поток — 2
газпром
германия
калининград
технологии
экономика
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<strong>МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. </strong>Трубоукладчик "Академик Черский" направился в немецкий порт Мукран — логистическую базу газопровода "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток — 2</a>", свидетельствуют данные портала <a href="https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/shipid:899194/mmsi:273399760/imo:8770261/vessel:AKADEMIK_CHERSKIY/_:8111a72d988c2a18ee2e8eeaee5c05ba" target="_blank" rel="nofollow noopener">MarineTraffic</a>. Вместе с "Черским" в сторону <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> направились суда снабжения "Умка" и "Финвал".Трубоукладчик несколько месяцев простоял в Мукране, где хранятся трубы для строительства магистрали. Седьмого октября "Академик Черский" прибыл в <a href="http://ria.ru/location_Kaliningrad/" target="_blank" data-auto="true">Калининград</a> и встал на якорь напротив <a href="http://ria.ru/location_Kurshskaja_kosa/" target="_blank">Куршской косы</a>. Около него проводило работы судно снабжения "Финвал", зарегистрированное на "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprombank/">Газпромбанк</a> лизинг".Накануне сообщалось, что трубоукладчик начал движение в направлении датского острова Борнхольм, около которого находится недостроенный участок трубопровода."Северный поток — 2"Проект предполагает прокладку двух ниток магистрали общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через <a href="http://ria.ru/location_Baltijjskoe_more_2/" target="_blank">Балтийское море</a> до <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank">Германии</a>. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны <a href="http://ria.ru/location_Finland/" target="_blank">Финляндии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_Denmark/" target="_blank">Дании</a>.Против "Северного потока — 2" активно выступают Соединенные Штаты, продвигающие в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank">Европу</a> свой сжиженный природный газ. В декабре 2019 года <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> ввел санкции против проекта, потребовав от компаний немедленно прекратить его строительство. Швейцарская <a href="http://ria.ru/organization_allseas/" target="_blank">Allseas</a> тогда почти сразу заявила о приостановке работ. На прошлой неделе <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> расширили ограничения против "Северного потока — 2", распространив действие пакета PEESA "О защите энергетической безопасности Европы" на компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на проекте.Ранее Энергетическое агентство Дании выдало разрешение на эксплуатацию трубопровода на континентальном шельфе страны. Однако датский участок "Северного потока — 2" пока не достроили.Один из вариантов достройки газопровода — использование трубоукладчика "Академик Черский", однако потребуется некоторое время на дополнительную подготовку судна. Второй кандидат — якорная баржа "Фортуна". В строительстве также планировалось задействовать суда обеспечения "Остап Шеремет" и "Иван Сидоренко".
https://ria.ru/20201023/gazprom-1581190378.html
Рад что тебе Мост нравится больше, чем жизнь до 2014 когда было 30 за доллар и 40 за евро))
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Ну-ну... тут просто сцена из криминального фильма, когда первоход заходит в камеру )) Не важно что он скажет или сделает, Американская санкция зайдет ему по адресу и каждому кто к нему прикоснется.
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россия
германия
калининград
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россия, северный поток — 2, газпром, германия, калининград, технологии, экономика

Способное достроить "Северный поток — 2" судно направилось в Германию

21:37 26.10.2020 (обновлено: 22:43 26.10.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкРоссийское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) "Академик Черский"
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Михаил Голенков
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Трубоукладчик "Академик Черский" направился в немецкий порт Мукран — логистическую базу газопровода "Северный поток — 2", свидетельствуют данные портала MarineTraffic.
Вместе с "Черским" в сторону Германии направились суда снабжения "Умка" и "Финвал".
Трубоукладчик несколько месяцев простоял в Мукране, где хранятся трубы для строительства магистрали. Седьмого октября "Академик Черский" прибыл в Калининград и встал на якорь напротив Куршской косы. Около него проводило работы судно снабжения "Финвал", зарегистрированное на "Газпромбанк лизинг".
Накануне сообщалось, что трубоукладчик начал движение в направлении датского острова Борнхольм, около которого находится недостроенный участок трубопровода.
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября, 14:20
"Газпром" назвал факторы, влияющие на сроки ввода "Северного потока — 2"

"Северный поток — 2"

Проект предполагает прокладку двух ниток магистрали общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.
Против "Северного потока — 2" активно выступают Соединенные Штаты, продвигающие в Европу свой сжиженный природный газ. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против проекта, потребовав от компаний немедленно прекратить его строительство. Швейцарская Allseas тогда почти сразу заявила о приостановке работ. На прошлой неделе США расширили ограничения против "Северного потока — 2", распространив действие пакета PEESA "О защите энергетической безопасности Европы" на компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на проекте.
Ранее Энергетическое агентство Дании выдало разрешение на эксплуатацию трубопровода на континентальном шельфе страны. Однако датский участок "Северного потока — 2" пока не достроили.
Один из вариантов достройки газопровода — использование трубоукладчика "Академик Черский", однако потребуется некоторое время на дополнительную подготовку судна. Второй кандидат — якорная баржа "Фортуна". В строительстве также планировалось задействовать суда обеспечения "Остап Шеремет" и "Иван Сидоренко".
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
 
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РоссияСеверный поток — 2ГазпромГерманияКалининградТехнологииЭкономика
 
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