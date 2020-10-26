https://ria.ru/20201026/cherskiy-1581669131.html

Способное достроить "Северный поток — 2" судно направилось в Германию

Трубоукладчик "Академик Черский" направился в немецкий порт Мукран — логистическую базу газопровода "Северный поток — 2", свидетельствуют данные портала... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T21:37

2020-10-26T21:37

2020-10-26T22:43

россия

северный поток — 2

газпром

германия

калининград

технологии

экономика

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<strong>МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. </strong>Трубоукладчик "Академик Черский" направился в немецкий порт Мукран — логистическую базу газопровода "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток — 2</a>", свидетельствуют данные портала <a href="https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/shipid:899194/mmsi:273399760/imo:8770261/vessel:AKADEMIK_CHERSKIY/_:8111a72d988c2a18ee2e8eeaee5c05ba" target="_blank" rel="nofollow noopener">MarineTraffic</a>. Вместе с "Черским" в сторону <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> направились суда снабжения "Умка" и "Финвал".Трубоукладчик несколько месяцев простоял в Мукране, где хранятся трубы для строительства магистрали. Седьмого октября "Академик Черский" прибыл в <a href="http://ria.ru/location_Kaliningrad/" target="_blank" data-auto="true">Калининград</a> и встал на якорь напротив <a href="http://ria.ru/location_Kurshskaja_kosa/" target="_blank">Куршской косы</a>. Около него проводило работы судно снабжения "Финвал", зарегистрированное на "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprombank/">Газпромбанк</a> лизинг".Накануне сообщалось, что трубоукладчик начал движение в направлении датского острова Борнхольм, около которого находится недостроенный участок трубопровода."Северный поток — 2"Проект предполагает прокладку двух ниток магистрали общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через <a href="http://ria.ru/location_Baltijjskoe_more_2/" target="_blank">Балтийское море</a> до <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank">Германии</a>. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны <a href="http://ria.ru/location_Finland/" target="_blank">Финляндии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_Denmark/" target="_blank">Дании</a>.Против "Северного потока — 2" активно выступают Соединенные Штаты, продвигающие в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank">Европу</a> свой сжиженный природный газ. В декабре 2019 года <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> ввел санкции против проекта, потребовав от компаний немедленно прекратить его строительство. Швейцарская <a href="http://ria.ru/organization_allseas/" target="_blank">Allseas</a> тогда почти сразу заявила о приостановке работ. На прошлой неделе <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> расширили ограничения против "Северного потока — 2", распространив действие пакета PEESA "О защите энергетической безопасности Европы" на компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на проекте.Ранее Энергетическое агентство Дании выдало разрешение на эксплуатацию трубопровода на континентальном шельфе страны. Однако датский участок "Северного потока — 2" пока не достроили.Один из вариантов достройки газопровода — использование трубоукладчика "Академик Черский", однако потребуется некоторое время на дополнительную подготовку судна. Второй кандидат — якорная баржа "Фортуна". В строительстве также планировалось задействовать суда обеспечения "Остап Шеремет" и "Иван Сидоренко".

https://ria.ru/20201023/gazprom-1581190378.html

Stas Dremov Рад что тебе Мост нравится больше, чем жизнь до 2014 когда было 30 за доллар и 40 за евро)) 106

Stas Dremov Ну-ну... тут просто сцена из криминального фильма, когда первоход заходит в камеру )) Не важно что он скажет или сделает, Американская санкция зайдет ему по адресу и каждому кто к нему прикоснется. 81

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, северный поток — 2, газпром, германия, калининград, технологии, экономика